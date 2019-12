​FOTOGALERIE Cum a evoluat transportul public din București în ultimii 30 de ani: de la DAF-urile lui Halaicu, la Mercedes-urile lui Videanu și Otokarele lui Firea

În anii '80, Intreprinderea de Transport București (ITB) era a patra intreprindere de transport urban din lume, după mărimea parcului auto, a suprafeței deservite și a numărului de angajați: avea 2.500 autobuze, 800 tramvaie și 700 troleibuze și 35.000 salariați. Din perioada respectivă, au rămas în memoria bucureștenilor autobuzele super-aglomerate care transportau muncitorii la fabrică și tramvaiele care treceau printr-un tunel de zapădă, în iernile aprige.







În ceea ce privește infrastructura, șinele de tramvai sunt reabilitate în proporție de 70%, potrivit cifrelor oficiale, foarte degradate fiind cele de pe bd. Basarabia, Barbu văcărescu, Calea Moșilor, bd. Tei. În ceea ce privește autobuzele și troleibuzele, fiindcă nu s-au făcut benzi unice, acestea stau blocate în trafic, ceea ce nu le face o alternativă viabilă pentru bucureștenii care doresc să lase mașinina personală acasă.







Notă: Imaginile din perioada comunismului dar și din anii 1990-2000 au fost puse la dipoziția HotNews.ro prin amabilitatea STB. Acestea aparțin RATB/STB.



Putem spune că Bucureștiul are transport public din anul 1871, când se înființează ”Societatea Română de Tramvaiuri” care opera celebrele tramvaie tractate de cai, suprinse în pozele de epocă. Această avea capital privat, englez-belgian.





În 1894 se dă în folosință prima linie electrică pentru tramvaie, pe traseul Obor-Cotroceni. După război, în 1921, Societatea de Transport București era deja cea mai importantă societate de transport public din țară, iar în 1923 au fost achiziționate vagoane "THOMPSON - HOUSTON" și două convertizoare de 1000 kW/unitate de la firma "SIEMENS - SCHUCKERT". În 1929 încetează circulația tramvaielor cu cai.







În 1936, STB obține exclusivitatea transportului în comun cu tramvaie și autobuze pentru București. Parcul era de 392 de bucăți (Renault, Chevrolet și Henschel) funcționând pe 22 de trasee.







Perioada comunistă

























În 1950, după venirea comuniștilor, Societatea de Transport București se transformă în "Întreprinderea de Transport București" (ITB) care avea 27 trasee de tramvai și 24 trasee de autobuz. Numărul salariaților era de 11.000, fiind a doua întreprindere din țară că număr de angajați, după UD Resița (22.000 salariați).

Potrivit datelor de pe site-ul STB, în perioada 1972 - 1980, ITB ajunge a patra întreprindere de transport urban din lume sub aspectul mărimii parcului de vehicule, al suprafeței deservite și al numărului de salariați. La vârf, parcul depășea 2.500 autobuze, 800 tramvaie și 700 troleibuze, sute de maxi-taxi și peste 1000 de taximetre, având în total 35.000 de salariați.







Poate pare incredibil, dar în 1984 se dă în funcțiune o linie cu 30 de autobuze, la care s-a aplicat sistemul automat de supraveghere și dirijare a traficului, asistat pe calculator, cel puțin așa spun datele oficiale.







După revoluție





În 1990, Intreprinderea de Transport București se transformă în Regia Autonomă de Transport București RA, prin Decizia Primăriei Municipiului București. Tot atunci are loc desprinderea unităților de taximetre și maxi-taxi de RATB.



























v































Achiziții făcute de RATB după 1990





Primele achiziții se fac în 1991, când RATB începe să vândă publicitate în mijloacele de transport.







”150 de autobuze noi, decorate cu reclamă CAMEL, marchează începutul activității de publicitate. Sunt aduse 22 autobuze SAURER din Elveția care, ulterior, în anul 1995, sunt transformate în troleibuze la Uzina de Reparații Atelierele Centrale. Sunt aduse 70 autobuze SAVIEM din Franța și date în exploatare pe liniile EXPRES. În 1995 se dau în folosință primele autobuze SAURER transformate în troleibuze”, se arată pe site-ul STB.







Prima achiziție serioasă de autobuze a avut loc în mandatul primarului Crin Halaicu (1992-1996), respectiv 300 autovehicule DAF.











În decembrie 2005, primarul Capitalei la acea vreme, Adriean Videanu, a încheiat un contract pentru achiziționarea a 500 de autobuze noi Mercedes Citaro. Valoarea contractului a fost de 341 milioane de lei, iar autobuzele au fost livrate în perioada iunie 2006 - mai 2007. Achiziția a generat scandal deoarece autobuzele nu erau dotate cu aer condiționat.







În 2006, Primăria Capitalei a achiziționat de firma Astra Bus 100 de troleibuze noi - Irisbus-Citelis. Valoarea contractului a fost de circa 92 milioane lei fără TVA, iar troleibuzele au fost livrate în perioada 2006-2008.



















În 2018, primarul Gabriela Firea a semnat contractul pentru achiziția a 400 de autobuze Euro 6 cu asocierea Otokar Europe SAS – Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S, câștigătoarea licitației. Valoarea contractului este de 458.100.826 lei fără TVA, iar autobuzele au fost livrate până în iunie 2019. Achiziția a generat un scandal deoarece după punerea în funcțiune autobuzele au avut mai multe avarii.































În august 2019, Primăria Capitalei a finalizat licitația pentru achiziționarea a 130 de autobuze hibrid, câștigătorul fiind Mercedes – Benz. Valoarea contractului este de 195.268.331,70 lei, fără TVA, iar tipul de autobuz care va fi livrat este Mercedes – Benz Citaro Hybrid, fabricat în Germania. Achiziția este făcută cu fonduri europene.













Situația în prezent











Așa cum reiese din cifrele prezentate mai sus, aproape tot parcul este vechi și depășit, cu excepția celor 400 de autobuze Otokar achiziționate recent. Interioarele sunt ponosite, nu sunt dotate cu aer condiționat, iar de multe ori se strică în mijlocul străzii. Dacă la autobuze situația s-a îmbunîtățit prin achiziția făcută în 2018, la tramvaie și troleibuze lucrurile sunt tragice, durata de funcționare a acestora fiind cu mult depășită. Conform Hotărârii de Guvern nr. 2139/2004, durata normală de funcționare la tramvaie este de 14 ani, iar la troleibuze și autobuze de 8 ani. La data de 31.12.2016, parcul din dotarea RATB avea o vechime medie după cum urmează: 19,4 ani la tramvaie, 13,9 ani la troleibuze și 9,4 ani la autobuze, potrivit raportului de activitate al RATB pe anul 2016.

































Alte date din istoria RATB





În 1999, se fabrică cel de al 100-lea tramvai V3A-M la Uzina de Reparații și se realizează tramvaiul dublu articulat V2S-T tip TATRA, cu două posturi de conducere. În ceea ce privește infrastructură, în anul respectiv se inaugurează o nouă linie de tramvai pe Bd.1 Decembrie 1918, de la Faur-Poartă 4 la Bd. Muncii, în lungime de 3.2 km cale simplă. Tot atunci intră în exploatare linia de tramvai modernizată de pe Bd. Dinicu Golescu, Sos. Orhideelor în lungime de 4 km cale simplă și pe stradă Dr. Istrate, de la Autogară Filaret la Bd. Mărășești, în lungime de 1.4 km cale simplă.





În 2001 intră în dotarea RATB instalațiile sistemului de reducere a poluării GPL (gaz petrol lichefiat), iar în 2002 se da în folosință prima linie de metrou ușor din țară, pe traseul liniei 41 de tramvaie.











În 2006 începe implementarea unui nou sistem de ticketing a transportului public. Sistemul are la baza tehnologia cardurilor fără contact, care vor înlocui, treptat, abonamentele de carton și biletele de hârtie.







În 2007 se realizează primul vagon de tramvai cu podea joasă (V3A modernizat).







Declinul ”intreprinderii” începe o dată cu demararea lucrărilor la metrou și a continuat după revoluție. Deși Primăria Capitalei a avut un buget foarte mare, încă de la început, investițiile în transportul public au fost extrem de mici. La 30 de ani de la Revoluție în București încă circulăm cu tramvaiele făcute în uzinele companiei în perioada comunismului și modernizate în anii ce au urmat, iar ultimele troleibuze au fost achiziționate în 2006. La capitolul autobuze stăm ceva mai bine, după revoluție fiind achiziționate de primarul Crin Halaicu 300 de autobuze DAF, iar în 2007-2008 primarul Adriean Videanu a achiziționat 1000 de autobuze Mercedes, din păcate nu toate cu aer condiționat. De atunci nu s-a mai achiziționat nimic până în 2018 când primarul Gabriela Firea a cumpărat cela 400 de autobuze OTOKAR. Și această achiziție a fost cu scandal deoarece imediat după punerea în circulație câteva au suferit defecțiuni și au rămas în mijlocul drumului. Municipalitatea a finalizat recent și licitația pentru achiziția a 130 de autobuze hibrid marca Mercedes.În 1949 se înființează prima linie de troleibuz: Piața Victoriei-Hipodromul Băneasa.În anii următorii societatea a fost modernizată și extinsă:- în 1955 se realizează în atelierele I.T.B. prototipul troleibuzului românesc.- în 1971 se dă în exploatare vagonul dublu articulat V3A, fabricat în Atelierele Centrale ITB- în 1977 se realizează a noul model de cale de rulare pentru tramvaie cu șînă înglobată în dale de beton.- în 1980 se realizează troleibuzul dublu articulat.- în 1983 se realizează prima linie de tramvai peste Podul Grant și se introduce vagonul cu două posturi de comandă și uși pe ambele părți.”În 1985, la atelierele ITB se construiesc primele tramvaie pentru alte orașe (primul lot este pentru Constanța, apoi pentru Ploiești, Craiova, Brașov). Perioada 1981-1989 a reprezentat un declin pentru transportul urban de suprafață "justificat" la acea vreme prin dezvoltarea transportului public subteran (metrou) și prin criză energetic ”, se arată în istoria companiei, publicată pe site-ul STB.În 1988 se înființează dispeceratul electronic al companiei și se fabrică al 500-lea tramvai V3A.În august 2007 a fost semnat un nou contract pentru achiziționarea a încă 500 de autobuze Mercedes Citaro 2, care au fost livrate până în 2009. Acestea au fost dotate cu instalație de aer condiționat.Primăria Capitalei mai are în desfășurare licitațiile pentru achiziția a 100 de tramvaie, 100 autobuze electrice, 100 troleibuze.În luna mai 2019, Societatea de Transport București avea 139 linii de autobuz (din care 38 regionale; 5 expres, 26 linii de noapte, 1 linie City Tour), 26 de tramvai și 17 de troleibuz. Că număr de autovehicule, parcul era compus din 1.237 autobuze, 192 troleibuze și 288 tramvaie. Societatea are circa 11.000 de angajați.În anul 2000 are loc modernizarea primului vagon de tramvai V3A - 93M cu boghiuri motor și se realizează un troleibuz prototip cu podea coborâtă precum și un prototip de autobuz cu podea joasă. Tot în acel an intră în exploatare linia de tramvai modernizată pe stradă Zetari - Alexandru Anghel, în lungime de 3,3 km cale simplă.În 2005 se dau în exploatare primele vagoane de tramvai cu podea parțial coborâtă în zona de mijloc, tramvaiele Bucur care astăzi circulă pe liniile 1, 21 și 41.În 2011 bilete de hârtie au fost scoase din circulaţie, STB SA optând pentru utilizarea exclusivă a instrumentelor moderne de taxare. Tot atunci se înfiinţează 23 de linii de autobuze cu program de circulaţie nocturnă și ”Bucharest City Tour”, primul traseu turistic din Bucureşti.