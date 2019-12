​FOTO Câți bani cheltuie fiecare primărie de sector din Capitală pe luminițele de Crăciun, pe lângă cele 12 milioane de lei date de Primăria Generală pe decorațiuni

Astfel, conform unei postări publicate de Armand pe 14 decembrie, Sectorul 1 urma să achiziționeze:

5 bucăți - Perdea luminoasă

„Investiția este prea mare”, este de părere o angajată dintr-un club din apropierea Parcului Lumea Copilor, poate cel mai animat parc din sector.„Prea multă opulență. Se puteau găsi decorațiuni mai ieftine. Banii ar fi trebuit îndreptați către întreținerea unei baze sportive sau investiți în spitalul Marie Curie. Eu circul zilnic prin acest parc și am observat că au schimbat băncile, cu toate că cele vechi arătau impecabil, deci nu este prima dată când sunt cheltuieli nejustificate. În trecut am lucrat la o bază sportivă din apropiere. Acum este abandonată. Nu își permit să o redeschidă, dar își permit să dea 600.000 de lei pe decorațiuni?!”, a declarat femeia reporterului HotNews.ro.Primaria Sectorului 5 nu a răspuns solicitărilor HotNews.ro referitoare la cheltuielile din acest an pe decorațiunile de Sărbători.În Parcul Sebastian, unul dintre cele de pe raza Sectorului 5, oamenii pe care i-am întrebat nu au apreciat că administrația nu comunică pe ce și cât a cheltuit.„Mă deranjează că nu au spus câți bani s-au consumat. Sunt banii cetățenilor, merităm să știm!”, ne-a declarat o pensionară.În Sectorul 6 Primăria va plăti circa 530.00 lei pentru închirierea de produse și servicii de montare/demontare echipamente pentru „Iluminat festiv pe perioada sărbătorilor de iarna 2019-2020” în Parcul Drumul Taberei, așa cum a anunțat HotNews.ro încă din 26 noiembrie. Contractul a fost semnat pe 12 noiembrie 2019 cu firma EURO-AUDIT SERVICE.

Cel mai cunoscut parc din Sectorul 6 este Parcul Drumul Taberei, iar acolo oamenii pe care i-am întâlnit s-au declarat mai degrabă nemulțumiți de banii băgațiîn luminițe.„S-au mai făcut investiții inutile în acest parc. Nici măcar nu sunt calitative decorațiunile, iar prețul este mult prea mare”, a spus o mamă pe care am întâlnit-o în parc.„Îmi plac, dar de fiecare dată sunt foarte scumpe. Sunt convinsă că se putea investi această sumă în altceva”, a fost de părare o o altă femeie.Cea mai entuziasmată a fost o elevă de 10 ani, venită în parc cu mama și surorile. Ea s-a declarat mulțumită de Moș Crăciunul din sanie.