Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, va fi audiat de DIICOT în calitate de martor în dosarul „10 august”

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, va fi audiat joi, la DIICOT, în dosarul 10 august, în calitate de martor, a declarat acesta la începutul ședinței Consiliului General de miercuri.





”Au venit și mi-au înmânat citația, astfel că am fost înștiințat că am fost chemat la DIICOT în cauza cercetărilor din 10 august, mâine la ora 10.00. Din câte observ, DIICOT se grăbește să lămurească lucrurile, ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că este momentul să vedem cine și cât a fost implicat în evenimentele din 10 august. (...) Declarația mea de mâine va aduce noi lămuriri privind evenimentele din 10 august. Am calitate de martor”, a declarat Bădulescu.