Primarul Gabriela Firea vrea să schimbe numele Parcului Unirii în Parcul Teoctist Patriarhul

”De mâine Parcul Unirii se va numi Parcul Teoctist Patriarhul, că așea vreau eu, dictează nașa București-ului! Nașă Primar, dacă botezul locurilor din București vă este la degetul mic precum acordarea contractelor și cheltuirea banului public, nu vreți să vă ridicăm o statuie în care să-l tineți în brațe pe micul ciobănel Bucur, intitulată ”Nașterea numitului Bucur”? Parcul va fi supus unor lucrări de modernizare cu costuri probabile de peste 8 milioane de euro, printr-un proiect care nu a fost supus unui concurs de soluții, așa cum se întamplă în lumea civilizată! Noapte minții, dragă Nașă!”, a scris Berceanu. ​

















Cerea de schimbare a denumirii a fost făcută de Administrația Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, iar primarul Gabriela Firea a semnat referatul de aprobare.



”În principal, motivul de fapt care determină să propună schimbarea denumirii Parcului Unirii în Parcul Teoctist Patriarhul rezidă în păstrarea vie în memoria noastră a personalităţii şi activităţii Înalt Prea Sfinţiei Sale Teoctist - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În mai 1999, Sfântul loan-Paul al II-lea făcea o vizită istorică în România. Era prima călătorie apostolică a unul Papă al Romei într-o țară majoritar ortodoxă. Suveranul Pontif sărută pamântul României, tară pe care a numit-o Grădina Maicii Domnului, la aeroport, fiind întâmpinat de preşedintele Emil Constantinescu şi de patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist. Papa loan-Paul al II-lea a fost primit în Palatul Patriarhiei în uralele mulțimii adunate în Piața Unirii, iar în data de 9 mai a oficiat o celebrare euharistică în Parcul Izvor din Bucureşti, la care au participat sute de mii de persoane. Papa a rostit predica în limba română şi a oferit binecuvântări în română, maghiară, germană şi poloneză, apoi l-a invitat pe patriarhul Teoctist la Roma. Cei doi conducători ecleziastici s-au îndreptat împreună în papamobil spre aeroport, în aclamaţiile unui milion de oameni care, vreme de trei zile, au scandat "Unitate!". Printr-un colosal efort, determinat de voința neclintită a Patriarhului Teoctist în direcția apropierii României de Europa Occidentală inclusiv la nivel ecumenic, vizita Papel loan-Paul al II-lea a avut loc şi a reprezentat un adevărat moment de triumf. Evenimentul istoric este considerat pe bună dreptate ca fiind momentul de răscruce al acceptării României în Uniunea Europeană, decizie care avea să se ia în mod unanim câteva luni mai târziu, la Helsinki în decembrie 1999. După anul 1990, Părintele Patriarh Teoctist a folosit libertatea pentru a urmă tradiției româneşti privind prezența activă a Bisericii în societate. A răspândit lumină şi sperantă prin multele biserici construite din temelie, prin multe canonizări de sfinţi români, prin reintroducerea religiei în școlile publice, prin reactivarea asistenței religioase a preoţilor de caritate în unităţile militare, în spitale şi în penitenciare, prin înființarea multor centre social-filantropice pentru persoanele defavorizate, precum şi prin înființarea de cabinete ori centre social-medicale" (...) Parcul Unirii are mai degrabă o simbolistică spirituală, ortodoxă, fiind mărginit de cele mai importante lăcaşuri de cult ale Capitalei (Palatul Patriarhal, Turnul Patriarhiei, Paraclisul Patriarhal, Institutul Teologic, Arhiepiscopia Bucureştilor, cele şase biserici dispuse jur-împrejur şi perspectiva inchisă. Un alt motiv care ne determină să propunem schimbarea denumirii din Parcul Unirii" in Parcul Teoctist Patriarhul este supra-atribuirea atributului "Unirii" atat parcului situat in piata cu acelaşi nume, fântânii cântătoare devenită obiectiv turistic, apoi magazinului care domină perspectiva spre Est, cât şi celor două staţii de metrou, precum şi a bulevardului limitrof, fapt de natură să inducă o oarecare confuzie la nivelul turiştilor şi al celor aflati in căutarea unei adrese in acest vast perimetru”, se arată în referatul de specialitate.





Primăria Capitalei va reamenaja Parcul Unirii, valoarea lucrărilor fiind estimată la 8,5 milioane lei, potrivit unui proiect aprobat recent de Consiliul General. Instituția a transmis la solicitarea HotNews.ro câteva imagini cum va arăta spațiul verde din centrul Capitalei după lucrări. În linii mari va fi schimbat sistemul de iluminat, vor fi făcute două alei noi, arborii uscați vor fi înlocuiți, se va aduce mobilier nou și va fi amenajată o zonă pentru Euro 2020.













Descarcă planul în detaliu de modificare a Parcului Unirii, aici (.pdf, ~3,2MB)



Curățarea terenului de resturi vegetale improprii;

Curățarea și eliminarea arborilor uscaţi din sit;

Eliminarea arborilor existenți deasupra planşeului Dâmboviței;

Umpluturi cu pământ vegetal în strat de 15cm;

Nivelarea terenului;

Instalare sistem de irigații automatizat la nivelul întregului parc public;

Înlocuirea sistemului actual de iluminat public prin instalarea unui sistem nou de iluminat în care vom avea: stâlpi de iluminat în parc cu înălțimea de 12m fiecare, cu câte 3 proiectoare LED pentru acoperirea zonei de Patio și peluzele centrale de gazon, stâlpi de iluminat pietonal cu înălțimea de 6m, fiecare dotat cu cate un corp de iluminat LED cu proiecție verticală (de sus în jos), spoturi încastrate în zonele verzi pentru iluminat arhitectural – sub masivele de arbori existenți și/sau propuşi;

Refacerea axelor pietonale existente prin lățirea acestora și refacerea sistemului de borduri al aleilor;

Construcția unui nou ax pietonal cu trasare de la est la vest şi conectarea ascensorului public din parc cu traficul coerent pietonal spre zona de sud-vest a sitului;

Crearea unei piațete urbane în zona nordică a scuarului central;

Înlocuirea mobilierului urban cu piese noi și diversificate ca formă și design, în completarea arhitecturii peisagistice a parcului;

Înlocuirea coșurilor de gunoi cu coşuri noi de tip ECO - fiecare cos de gunoi este dotat cu compartimente diferite pentru selectarea ecologică a deșeurilor;

Plantarea unui număr însemnat de arbori și arbuşti cu specii autohtone din cadrul natural al parcului, dar și cu specii de ierburi ornamentale cu creşteri în etaje de înălțime diferite;

