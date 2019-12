Compania Municipală Energetica, care se ocupă de termoficare, cumpără 3 SUV-uri de 27.000 euro bucata, în condițiile în care bucureștenii nu au apă caldă și căldură cu zilele

Siguranță și securitate:

Airbag șofer, pasager (cu dezactivare), airbag-uri laterale, airbag-uri cortina cu sensor la răsturnare și sensor de blocare a ușilor în mers.

ABS (sistem de antiblocare a roților), EBD (distribuția electronică a frânarii), TCS (sistem de control al tracțiunii), ESP (control de stabilitate electronic)

Asistență la urcarea și coborârea pantelor

Sistem activ de management al direcției.

Asigurare pornire motor (pedala frână)

Sistem de asistență la schimbarea benzii de circulație.

Faza lungă cu funcție automată

Funcție avertizare limita de viteză

Centuri siguranță față reglabile pe înălțime și pretensionate, centuri de siguranță spate

Frână de staționare electronică cu funcție “auto hold”

Frâne față și spate cu discuri

Alarmă

Închidere centralizată cu telecomanda

Senzori de parcare față/spate

Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri

Imobilizator motor

Dotări exterioare:

Bară față/spate vopsite în culoarea caroseriei

Inserții crom – mânere uși exterior, rame portiere, grilă radiator

Faruri cu iluminare laterală

Geamuri spate și lunetă fumurii

Jante aliaj 19 inch, anvelope 245/45/R 19

Lumini spate frână/poziție cu tehnologie LED

Lumini de drum permanente și lumini de poziție cu tehnologie LED

Oglinzi laterale, acționate electric și încălzite, cu semnalizare încorporată

Oglinzi laterale pliabile electric

Proiectoare ceață

Confort și funcționalitate:

Sistem Strat/Stop

Geamuri electrice față cu coborâre/ridicare automată și protecție împotriva prinderii degetelor, geamuri electrice spate.

Computer bord

Mufă USB scaune spate

Consola centrală cu cutie de depozitare și cotiera

Bancheta spate rabatabilă 6:4

Camera video spate cu predicția traiectoriei

Copertină spate retractabilă

Instalație de climatizare automată dublă zona și torpedo cu refrigerare

Oglindă interioară heliomata

Încărcare telefon wireless

Parbriz și geamuri față cu protecție solară

Pilot automat cu posibilitatea ajustării limitei de viteză

Posibilitate setare direcție sport/normal

Senzor de ploaie

Ștergătoare parbriz “aeroblade”

Senzor pentru aprinderea automată a farurilor

Stergator și stropitor lunetă

Scaune față și spate încălzite

Scaun pasager reglabil manual pe înălțime

Volan și schimbător de viteze îmbrăcate în piele

Volan reglabil pe înălțime și profunzime.

Volan încălzit.

Sistem de navigație LCD, touch-screen, RDS, Bluetooth, display camera video spate, Apple car play. Android auto.

Pentru cele trei mașini compania plătește 380.000 RON firmei BRODMI SRL, contractul fiind încheiat pe 29 octombrie 2019. Achiziția de mașini se face în condițiile în care sistemul de termoficare din oraș este în colaps și în fiecare săptămână sute de clădiri rămân fără apă caldă și căldură din cauza avariilor.Compania Municipală Energetică a fost înființată în iunie 2017 pentru a se ocupa de sistemul de termoficare, însă după ce hotărârea de înființare a acesteia a fost anulată în instanță, Consiliul General a hotărât la începutul acestui an înființarea a două noi companii, Termoenergetica București și Energetica Servicii București. Cele două companii se vor forma în urma reorganizării și divizării Companiei Municipale Energetica, urmând ca la final aceasta să fie dizolvată, au hotărât consilierii. Noile Companii au fost deja înființate, iar de la 1 decembrie Termoenergetica a preluat activitatea RADET, însă Compania Municipală Energetica continuă să funcționeze și să facă achiziții.Achiziția a fost semnalată de consilierul PNL, Ciprian Ciucu, pe pagina de Faceboo k. ”Nu vreau să vă enervez de dimineață dar e bine să știți pe ce se duc banii noștri atunci când nu se duc în termoficare: se duc în SUV-uri achiziționate de compania de termoficare a Primăriei (în imagine). SUV-urile au fost achiziționate de CM Energetica și vor fi, probabil, transferate noii companii Termoenergetica. Investiții serioase în rețea nu s-au făcut deși prima companie, Energetica (înființată ilegal), transformată apoi în Termoenergetica, a primit un capital de 300 milioane de lei (!) iar actuala Termoenergetica are pe mâna 642 milioane de lei!”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.Potrivit Caietului de sarcini, reprezentanții companiei motivează că au doar trei autovehicule de acest tip, ”care însă nu sunt suficiente pentru satisfacerea nevoilor acesteia”. ”Obiectivul specific al acestei achiziții îl constituie necesitatea executării lucrărilor aferente proiectului de ”Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 Obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)””, se mai arată în caietul de sarcini.Potrivit documentului, SUV-urile cumpărate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:Reprezentanții Companiei Municipale Termoenergetica au transmis un comunicat de presă în care precizează că nu au făcut ei nicio achiziție.”Singurele achiziții făcute de Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti de la înfiinţare până în prezent sunt cele impuse de necesitatea preluării activității și a angajaților fostei regii autonome (RADET Bucureşti), respectiv achiziţii de abonamente software pentru contabilitate, tipizate, ștampile, etc. CMTB nu a iniţiat până în prezent licitaţii pentru autoturisme sau autoutilitare. Mai mult decât atât, viziunea fostei regii autonome (RADET) şi a actualei companii de termoficare nu a avut şi nu are în vedere achiziţia produselor de lux, ci rezolvarea neajunsurilor materiale găsite la preluarea (în urmă cu trei ani) activităţii de termoficare. Un exemplu în acest sens îl reprezintă achiziţia de materiale strict necesare continuării serviciului de furnizare a apei calde şi căldurii, respectiv achiziţiile de ţevi, care au lipsit timp de peste 9 luni din stocurile RADET şi achizițiile de compensatori şi vane, care au lipsit mai mult de 10 ani din stocurile RADET. Totodată, dezmințim și condamnăm afirmațiile potrivit cărora CET Grivița și CET Casă Presei Libere nu funcționează. CT Casă Presei Libere este o centrală termică şi nu o Centrală Electro - Termică (CET), aşa cum în mod eronat se foloseşte sintagma CET, care funcționează în subordinea Primăriei Municipiului București. Această centrală a funcţionat continuu, neavând nicio perioadă de întrerupere în furnizarea apei calde. Pentru CET Grivița, entitate aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1 vă comunicăm că în prezent aceasta funcţionează, după ce a fost oprită în perioada verii, pentru efectuarea unor lucrări. Începând cu data de 18 noiembrie 2019, la începerea sezonului rece, CET Grivița a fost repus în funcțiune”, se arată în comunicatul Termoenergetica.