Gabriela Firea îl acuză pe ministrul de Finanțe că la rectificarea bugetară a împărțit banii pe criterii politice: Ne vom apăra și în instanță

„Condamn ferm abordarea ministrului finanțelor, Florin Vasile Cîțu, care a împărțit banii publici la rectificarea bugetară după un singur criteriu: să răspundă strict intereselor politice. Il somez pe domnul Cîțu să nu abuzeze de funcția pe care vremelnic o detine, împărțind banii publici ai românilor în mod discretionar. Ne vom apara si in instanta, daca va fi necesar. Rectificarea aprobată ieri de Guvern îi condamnă pe bucureșteni la lipsa de finanțare a unor servicii publice de maximă importanță. Nu voi permite ca lucrurile să rămână așa. (...) Nu cerem banii nimanui, solicitam banii bucurestenilor, pe care acestia ii platesc prin impozite si taxe. Si contribuie cu 25% la PIB-ul tarii. Primaria Capitalei este singura din tara care nu incaseaza impozite si taxe locale, acestea mergand catre cele sase sectoare. Prin lege, bugetul PMB este alimentat de la Ministerul de Finante, din impozitul pe venit”, a scris Firea pe pagina de Facebook.Primăria Capitalei a cerut la rectificarea bugetară făcută de Guvern o suplimentare cu 62,4 milioane de lei a bugetului Capitalei, după cum urmează:- 7,5 milioane lei pentru cămine pentru persoane vârstnice;- 15,8 milioane lei – pentru creșe;- 9,7 milioane – pentru servicii publice comunitare de evidență a persoanelor;- 4,4 milioane lei – pentru contribuții pentru plată sprijin pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult;- 25 de milioane de lei – pentru instituții de cultură descentralizate începând cu anul 2002.Primăria Capitalei nu a primit niciun ban.Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a explicat de ce nu a alocat banii: „Primăria deja a primit la rectificarea trecută 100 de milioane de lei dintre care știu că a cheltuit doar 33 de milioane. Deci mai aveau vreo 70 de milioane. Dacă ar fi fost argumentat, sunt sigur că ar fi primit acești bani. Acolo unde am văzut o nevoie stringentă și nu au fost alocate fonduri, am alocat fonduri, deci am fi alocat și pentru Primăria București dacă era necesar. Ne uităm și la execuție atunci când alocăm fonduri și vedem dacă mai sunt bani în cont, care a fost execuția și apoi luăm o decizie”, a declarat Cîțu, potrivit mediafax.ro.Primarul Gabriela Firea spune însă că banii dați la rectificarea trecută pot fi folosiți doar pentru plata energiei termice. ”Suma de 100 milioane de lei, alocata Municipiului București, in urma rectificarii bugetare din octombrie 2019, poate fi folosită EXCLUSIV pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică. Aceasta suma a fost transferată în totalitate în contul Municipiului Bucuresti din care s-au efectuat până în prezent plăți în contul ESCROW al RADET în valoare de 90,89 milioane lei. Suma rămasă va fi utilizată până la 20 decembrie 2019, când, potrivit prevederilor legale, trebuie făcută regularizarea sumelor primite cu destinație specială. Mai mult, subliniem că rectificarea din octombrie a fost în favoarea ELCEN. Pe baza deconturilor s-au efectuat plăți în valoare de 90,89 milioane lei către RADET în contul ESCROW dedicat. Subliniem că 70,24%, din aceste sume sunt plătite ELCEN pentru serviciile prestate. Astfel, ELCEN a primit peste 70 milioane lei, diferența până la 100 de milioane urmând a fi utilizată de RADET pentru organizare și funcționare, conform prevederilor legale”, se arată într-un comunicat transmis de municipalitate, vineri.În ceea ce privește faptul că Primăria nu a „argumentat” necesitatea alocării fondurilor, primarul spune că instituția a acționat ”în limitele prevederilor și procedurile legale, completând macheta trimisă de Ministerul de Finanțe, așa cum s-a procedat întotdeauna, nefiind solicitată o notă de fundamentare”.”Îl informăm de asemenea pe ministrul Finanțelor că Primăria Capitalei a asigurat din fondurile proprii, în completarea celor primite de la bugetul de stat, sume suplimentare pentru cheltuielile de funcționare ale căminelor de bătrâni, creșelor, instituțiilor de cultruă descentralizate, salariile personalul neclerical. Ca urmare, era dreptul Primăriei Municipiului București să solicite guvernului aceste sume, iar guvernul trebuia să le asigure așa cum a făcut-o pentru solicitările altor instituții”, se mai arată în comunicatul de presă.