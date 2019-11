Primăria Sectorului 1 vrea să cumpere 250 de locuințe sociale de pe piața liberă/ 25 sunt într-un imobil care ar avea probleme cu legea, potrivit ISC

Primăria Sectorului 1 vrea să cumpere 250 de locuințe sociale de pe piața liberă, proiectele fiind pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Local. Este vorba despre 25 de locuințe de două și trei camere pe Șoseaua Bucureștii Noi nr. 136, într-un bloc nou, valoarea acestora fiind de 12.600.000 lei și 215 locuințe de două și trei camere în valoare de circa 106 milioane lei, pe strada Drumul Nisipoasa nr. 42-44, tot într-o clădire nouă. Problema este că imobilul de pe Șoseaua Bucureștii Noi nr. 136 ar avea probleme legale.





UPDATE Proiectele au fost retrase de pe ordinea de zi.







Proprietarul imobilului de pe Șoseaua Bucureștii Noi nr. 136 este Bedamiro Holding Parcari Construct SA, iar a celui de pe strada Nisipoasa este Village Development SRL. La imobilul de pe Șoseaua Bucureștii Noi nr. 136 prețul apartamentelor variază între 52.000 euro și 97.000 euro și au parcare subterană și boxe.







Mai exact, Inspectoratul de Stat în Construcții a răspuns Asociației Salvați Cartierele Bucureștii Noi și Dămăroaia , care monitorizează construcțiile ilegale din zonă, că autorizația de construire pentru imobilul de pe Șoseaua Bucureștii Noi nu a fost emisă cu respectarea prevederilor legale.







”Ca urmare a sesizării dvs. inregistrată la Inspectoratul de Stat în Construcţii cu nr. 4292/06.02.2019 (...)prin care solicitați verificarea respectării prevederilor legale la emiterea Autorizatiei de Construire nr. 498/04.10.2018, la adresa B-dul București Noi nr. 136, sector 1, vă comunicăm: Primarul General al Municipiului Bucureşti a emis Autorizaţia de Construire nr. 498/1648346/04.10.2018 pentru executarea lucrărilor de construire: continuarea lucrărilor la imobilul cu regim de înălţime S+P+4E+etaj tehnic, autorizat in baza A.C. nr. 1319/94/B/28723 din 14.09.2006 emisă de Primăria Sectorului 1, cu schimbarea de funcţiune din clinică medicală în locuire colectivă/ cămin de bătrâni şi organizarea execuției, la adresa B-dul Bucureşti Noi nr. 136, sector 1. Inspectoratul Regional in Constructii Bucuresti - Ilfov, prin inspectorii in construcţii, a efectuat un control având ca obiect verificarea respectării prevederilor legale la emiterea Autorizaţiei de Construire nr. 498/1648346/04.10.2018. Ca urmare a controlului de specialitate efectuat s-a constatat că Autorizaţia de Construire nr. 498/1648346/04.10.2018 a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale”, se arată în răspunsul ISC.









Mai departe, instituția a solicitat Prefectului Municipiului Bucureşti să analizeze şi să dispună cu privire la sesizarea instanţei de contencios administrativ în vederea anulării Autorizaţiei de Construire nr. 498/1648346/04.10.2018.









Reporterul HotNews.ro a încercat să ia legătura cu reprezentanții companiei însă numărul de telefon lăsat la Registrul Comerțului nu mai este valabil. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma Bedamiro Holding Parcari Construct SA este din Buzău și are 2 acționari: MARCU MIREL ALEXANDRU (25%) și OLARU STEFAN (75%).











Cum motivează Primăria Sectorului 1 achiziția de locuințe





”O să le retragem de pe ordinea de zi pentru că sunt anumite inadvertențe. Nu știu despre ce este vorba. Voi cere explicații”, a declarat Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, pentru HotNews.ro.”Numeroasele evacuări din casele retrocedate de pe raza Sectorului 1, cât și existenţa unor persoane ale căror venituri reduse fac imposibilă achiziționarea/închirierea unei locuinte de pe piata liberă, au determinat înregistrarea a peste 7100 de solicitări pentru locuinţe sociale în perioada 1996 - 2017. Ca răspuns în fața acestei realități, Consiliul Local al Sectorului 1 a hotărât în 2008 achiziționarea de locuințe de pe piata liberă, iar în 2010 a fost aprobat programul Deceniul Locuirii 2010 - 2020 care a presupus construirea a 414 locuinţe sociale, din fonduri proprii, pe Şoseaua Odăi. În ciuda acestor eforturi, numărul persoanelor din Sectorul 1 care nu au acces la locuinte pe piata liberă continua să fie unul ridicat. Astfel, anual sunt depuse aproximativ 100 de noi cereri (diferite de cele anterioare, noi beneficiari) de locuinţe sociale. În perioada 2008-2012, comisiile de specialitate din cadrul Sectorului 1 au atribuit 753 locuinţe sociale, 58 de locuinte pentru tineri și 39 locuinte pentru persoanele evacuate. (...) Până la data realizării prezentei proceduri se află în evidente un număr de 769 cereri de repartizare a unei locuinţe sociale, în temeiul art. 42 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”, se arată în referatul de aprobare al proiectului.