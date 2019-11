APADOR-CH cere Avocatului Poporului să atace în instanță Vinieta Oxigen, pe motiv că e ”nelegală și discriminatorie”

”APADOR-CH consideră că Taxa Oxigen este impusă de municipalitate printr-o hotărâre nelegală, întrucât cuprinde prevederi ce afectează grav dreptul de proprietate privată (garantat de articolul 44 din Constituție), iar aceste restrângeri ale unor drepturi fundamentale nu pot fi făcute decât printr-o lege, de către Parlament, nu printr-o hotărâre de consiliu local. Hotărârea CGMB nr. 539/2019 restrânge sever exercitarea dreptului de proprietate asupra autovehiculului. În cazul în care proprietarul bunului nu îl poate folosi, dreptul de proprietate este lipsit de conţinut. (...) Cu toate acestea, prin hotărârea amintită se prevede că proprietarilor de autovehicule non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, le este interzis să circule cu autoturismele în Bucureşti, începând cu anul 2022. Deci, proprietarilor de autovehicule care domiciliază în Bucureşti le este interzisă folosirea propriului bun pe raza localităţii de domiciliu (Bucureşti). La fel ca şi în cazul locuinţei, care este folosită la locul de domiciliu şi nu în afara oraşului, proprietarul unui autovehicul îl foloseşte pe acesta în localitatea de domiciliu, pentru deplasări de la şi la domiciliu”, argumentează APADOR-CH.





”Taxarea mașinilor care vor circula prin București de la 1 ianuarie 2020, supranumită și Taxa Oxigen, o măsură pentru reducerea poluării pe care marile orașe ale lumii o implementează demult, ar fi bună și pentru București, dacă ar fi fost introdusă cu cap, nu doar din pix. În loc să fie precedată de măsuri complementare de modernizare a transportului în comun, noua taxă votată de CGMB este doar o acțiune discriminatorie și de limitare a exercitării dreptului la proprietate pentru unii cetățeni”, se mai arată în comunicatul APADOR-CH.







Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată în 1990, care acţionează pentru protecţia drepturilor omului şi pentru stabilirea echilibrului atunci când acestea sunt în pericol sau sunt încălcate.



pentru masinile electrice, hibride sau cu norma de poluare Euro 5 și Euro 6, accesul fără restrictii pe toate arterele;

pentru cele cu norma de poluare Euro 3 și Euro 4, accesul este pemis pe toate strazile municipiului Bucureşti numai în urma achiziționării unei viniete electronice Oxigen; Restricția pentru Euro 4 se aprobă din 2021.

pentru cele cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 și Euro 2, accesul este interzis în Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), fiind permis pentru restul arterelor din municipiul Bucureşti numai în urma achiziționării unei viniete electronice Oxigen

cele electrice și hibrid

scuterele și motocicletele

cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilități

cele destinate transmisiunilor radio și tv

autovehiculele aparținând poliției, pompierilor, jandarmeriei, poliției de frontieră, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apararii Naționale, unitatilor speciale ale Serviciului Român de Informați și ale Serviciului de Protectie și Pază, Servicului de Telecomunicatii Speciale, Servicului de Informatii Externe, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public,

servicile publice comunitare pentru situații de urgență

Societatea Națională de Cruce Roşie din România

servicile de ambulanță

Societatea Transport Bucuresti STB

cele utilizate la intervențiile la căile de comunicație și rețelele edilitare

cele istorice, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului

cele preväzute ca fiind exceptate prin acordurile și tratatele internaționale la care România este parte.

Potrivit sursei citate, Hotărârii CGMB nr. 539/2019 i se poate reproşa şi caracterul discriminatoriu, în sensul că în timp ce autoturismele persoanelor fizice sunt supuse unor interdicţii/restricţii absolute sau relative (plata de taxe) pentru circulaţia prin Bucureşti sau prin anumite zone ale municipiului, autovehiculele autorităţilor/instituţiilor publice nu sunt supuse niciunei interdicţii/restricţii. Instituțiile publice sunt plasate astfel deasupra regulilor care li se aplică numai cetățenilor.Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al Municipiului București a votat la finalul lunii octombrie proiectul primarului Gabriela Firea care vizează introducerea vinietei Oxigen din 2020 pentru mașinile sub Euro 4, iar mașinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul orașului. Autoturismele Euro 4 vor plăti vinieta din 2021. Mașinile noneuro, Euro 1 și Euro 2 nu vor mai avea voie deloc în București, iar pentru cele Euro 3 restricția este valabilă din 2024.Potrivit proiectului de hotărâre adoptat, începând cu data de 01.01.2020, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizata mai mică de 5 tone pe arterele din Bucureşti este restricționat zilnic, de luni pană vineri, cu exceptia sărbatorilor legale, în intervalul 07:00-22:00, după cum urmează:Pentru mașinile sub Euro 3 vinieta va fi de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 și 4 - 5 lei pe zi. Șoferii care nu au vinieta corespunzătoare vor fi sancționați cu amenzi de la 1.500 la 2.000 de lei. Aplicarea sancțiunilor va fi făcută atât de polițiști și polițiști locali, cât și de ”împuterniciți ai primarului general”.Următoarele categorii de autovehicule sunt exceptate:Se defineşte Zona de Acțiune pentru Calitatca Aerului (ZACA) în perimetrul delimitat de: P-ța Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - şos. Ştefan cel Mare str. Polonă - str. Mihai Eminescu - str. Traian bd. Nerva Traian - bd. Gheorghe Şincai - str. Lânăriei - Calea Şerban Vodă-bd. Märäşeşti - str. Mitropolit Nifon- bd. Libertății - Calea 13 Septembrie şos.Pandurilor șos.Cotroceni -spl. Independentei - str. Știrbei Vodă - str. Berzei str. Buzeşti -p-ta Victoriei."Incasarea tarifelor pentru achiziționarea vinietelor tip Oxigen se face de către structurile de specialitate ale Municipiului Bucureşti, cu atribuții în administrarea drumurilor publice și managementul traficului, direct sau prin distribuitori. Sumele provenite din încasarea vinietei tip Oxigen se fac venit la bugetul Municipiului Bucureşti şi vor fi folosite cu prioritate pentru lucrări, investiții şi proiecte din domeniul protectiei mediului şi al mobilității urbane, care contribuie direct sau indirect la îmbunătățirea condițiilor de transport și a calității aerului", se arată în proiectul de hotărâre.