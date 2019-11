Cât plătesc marile orașe din România pentru luminițele de Crăciun / Primăria Capitalei păstrează secretul / În țară, contracte de aproape 4 milioane lei pentru firma fiicei unui fost deputat PNL

Firma Luxten Lighting Company s-a ocupat de iluminatul public din București peste 20 de ani, având în acest sens contract cu Primăria Capitalei. Din 3 iulie 2019, Compania Municipală Iluminat Public București S.A. a preluat această activitate.

Contractele au fost câștigate după depunerea unor oferte conforme și îndeplinirea criteriului de atribuire: prețul cel mai scăzut, a declarat Alexandru Cârlig, administrator al firmei, la solicitarea HotNews.ro.





”Societatea noastră participa lunar la aproximativ 15-25 de licitații. Media contractelor câștigate din acest număr total de participări se situează la 2 licitații, acesta fiind un procent pe care ne dorim să îl îmbunătățim. (...) Spre exemplu, compania noastră a participat în aceeași perioadă de 2 luni (în care am câștigat licitațiile care fac obiectul solicitării dvs) și la alte licitații de iluminat sau de lucrări electrice în țară. Dintre acestea aminitim: Drăgășani, Poplaca, Satu Mare, Călmățuiul de Sus, iluminat festiv la Deva, Iluminat festiv la Hunedoara, la ADPS Buc sector 3, la ADPS București sector 2, Iluminat la Jucu, la Blaj, extindere rețea Administrație Port Constanța, Băneasa - Cta, Crevedia, la Bistrița, Valul lui Traian - Constanța, Peccica - 2 proceduri, Chitila -ilfov, Pantelimon -ilfov, Constanța festiv - 3 loturi, Sinaia - extindere și Sinaia - întreținere, Grădiștea, Tudor Vladimirescu, Babiciu, Rm Vâlcea, Tg Jiu, Compania Iluminat Public București - 5 loturi, Sopralita, Savadisla”, spune acesta.





Potrivit sursei citate, compania ”a fost înființată în 2004 și este specializată în execuția lucrărilor electrice (extinderi, reabilitări, întreținere a sistemului de iluminat și nu numai, cât și producția, furnizarea și montajul decorațiunilor festive de sărbători). Societatea are în jur de 75 de angajați, și un departament tehnic- ofertare dedicat exclusiv participării la licitațiile ce se publică pe site-ul de Achiziții Publice Național (SICAP)”.





Reprezentanții societății spun că au câștigat licitațiile deoarece au oferit cel mai mic preț dintre participanți: