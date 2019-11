După București și Primăria Iași alege mijloace de transport public din Turcia: 16 tramvaie de la compania Bozankaya Otomotiv

Primarul Mihai Chirica a semnat luni contractul pentru achziziția a 16 tramvaie de la compania turcească Bozankaya Otomotiv Mak. Iml. Ith. Ve Ihr. A.Ş. Valoarea totală a achiziției este de circa 140 milioane lei fără TVA (circa 35 milioane de euro), respectiv 2.202.566 euro pentru fiecare tramvai. Cele 16 tramvaie vor avea o lungime minimă de 26 de metri și o capacitate de transport totală de minim 230 de locuri, podea 100% coborâtă și aer condiționat.







Mihai Chirica a anunțat că anunțat că primul tramvai ar trebui să ajungă cel mai târziu la sfârșitul anului viitor.





„A fost o licitație foarte strânsă, la care au participat o fabrică din Polonia și una din Turcia, câștigătoare fiind desemnată cea de-a doua firmă. Noi mai avem experiență în relația cu firmele turcești în ceea ce privește modernizarea parcului de transport public de călători, prin aducerea celor 100 de autobuze moderne, la începutul mandatului meu de primar. Firma are origine germană, ulterior mutându-se în Turcia. A furnizat tramvaie pe tot teritoriul Europei și va furniza și la noi”, a declarat primarul Mihai Chirica într-o conferință de presă.





„Suntem onorați să semnăm acest contract. Este al doilea contract pe care îl avem în România, după cel de la Timișoara. Sunt absolut convins că va fi un proiect de succes și Iașul va primi cele mai bune tramvaie”, a declarat Yigt Belin, Senior Executive in Business Development, Sales and Bidding al companiei din Turcia.





Tramvaiele trebuie să fie unidirecționale, să aibă podea 100% coborâtă pe toată suprafața destinată pasagerilor, cu facilități (rampe/rampă) pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor și a persoanelor cu mobilitate redusă.





Licitația pentru achiziția celor 16 tramvaie a avut o prevedere bugetară totală de 142.721.280 lei, fără TVA (169.838.323,2 lei, cu TVA, adică aproape 35.680.320 euro) și a fost împărțită în trei loturi. Termenul de depunere a ofertelor la această licitație a fost 26 august. La licitație au depus oferte două companii străine, care s-au arătat interesate de toate cele trei loturi: Bozankaya Otomotiv Mak. Iml. Ith. Ve Ihr. A.Ş. (Turcia) și Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spólka Akcyjna (Polonia).





După evaluarea tehnică și financiară, licitația pentru toate cele trei loturi a fost adjudecată de Bozankaya Otomotiv Mak. Iml. Ith. Ve Ihr. A.Ş. (Turcia), după cum urmează:





• Lotul 1, aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în Municipiul Iași – Reorganizarea circulației pe bulevardul Tudor Vladimirescu” cu o valoare totală de 114,197,308.33 lei (aproximativ 24 de milioane de euro): șapte tramvaie, cu o valoare a achiziției de 61.658.350 lei, fără TVA (73.373.436,5 lei, cu TVA, adică 16.451.443 euro).





• Lotul 2, aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în Municipiul Iași” (3T) cu o valoare totală de 114.359.729,95 lei (aproape 24 milioane de euro): cinci tramvaie, cu o valoare a achiziției de 44.072.920 lei, fără TVA (52.446.774,8 lei, cu TVA, adică 11.018.230 euro).





• Lotul 3, aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași – Dancu” cu o valoare totală de 104.022.632 lei (circa 22 milioane de euro): patru tramvaie, cu o valoare a achiziției de 35.233.000 lei, fără TVA (41.927.270 lei, cu TVA, adică 8.808.250 euro). Acest din urmă lot este cu clauză suspensivă, cele patru tramvaie urmând a fi livrate în funcție de semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași – Dancu”.







Primăria Capitalei ar putea cumpăra cele 100 de tramvaie noi de la turcii de la Durmazlar. Potrivit clubferoviar.ro , comisia de licitație din cadrul municipalității a desemnat pe 4 noiembrie câștigătorul procedurii de achiziție publică, respectiv firma DURMAZLAR MAKINE SANAYI VE TICARET A.S. Contactați de HotNews.ro, reprezentanții municipalității spun că nu pot anunța deocamdată câștigătorul, deoarece urmează o perioadă de 10 zile de contestații.





În 2018, Primăria Capitalei a cumpărat de la Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi 400 de autobuze noi Euro 6, valoarea contractului fiind de 100 milioane euro plus TVA. Autobuzele sunt de trei tipuri în funcție de traseele pe care circula: 320 de autobuze de 12 m, 50 autobuze de 10,7m și 30 de autobuze de 18. Imediat ce au fost scoase pe traseu au apărut însă tot felul de probleme, de la faptul că șoferii mai corpolenți nu aveau loc în scaun, până la defecțiuni pe traseu, nu mergea aerul condiționat, un furtun cu apă fierbinte s-a rupt și a curs în salonul pentru călători.

Cele 16 tramvaie vor avea o lungime minimă de 26 de metri și o capacitate de transport totală de minim 230 de locuri, din care 30 pe scaune fixe, nerabatabile, din care minim cinci accesibile low floor. Scaunele pentru călători vor fi singulare și nu de tip banchetă, realizate din material armat cu fibră de sticlă sau mase plastice cu tratament antistatic, vopsea înglobată, proprietăți antigrafitti, antivandalism, cu tapițeria rezistentă la uzură și murdărie.Toate mijloacele de transport în comun care vor fi furnizate trebuie să fie formate din module unite între ele prin burdufuri etanșe, să aibă minim trei uși duble de serviciu, comandate și acționate electric, cu o lățime de minim 1.000 de milimetri. În plus, pot avea minim două uși duble și minim două uși simple (uși cu o singură foaie). Ușile vor fi prevăzute cu sistem de siguranță antistrivire, cu buton de precomandă a deschiderii ușilor în stații, atât în interior, cât și în exterior, respectiv cu buton pentru deschidere în caz de urgență.Fiecare tramvai va avea un loc marcat corespunzător pentru cărucior de copii și un loc rezervat căruciorului rulant pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, numărul minim de locuri pentru persoanele cu dizabilități, persoanelor cu mobilitate redusă, bătrânilor, invalizilor sau femeilor însărcinate fiind de patru.Toate echipamentele vor fi echipate cu un bord modern, prevăzut cu un calculator de bord legat prin rețeaua Controller Area Network (CAN), utilizat la automobile pentru inter-comunicația calculatoarelor și diagnoză.Totodată, tramvaiele vor fi echipate cu instalație de aer condiționat, instalație de încălzire corespunzătoare pentru sezonul rece, instalație de evacuare a aerului viciat, sistem de numărare a călătorilor, instalație audio - video în interior, anunțuri vocale exterioare în stații (pentru persoanele cu dizabilități de vedere), instalație electrică și informatică pentru echipamentele de ticketing, instalație de informare a călătorilor (atât la interior, cât și la exterior), echipament wireless pentru emisia și recepția semnalelor privind funcționarea și modificările intervenite în exploatare.De asemenea, tramvaiele trebuie să aibă în partea din spate un pupitru protejat cu capac și încuietoare cu cheie, necesar pentru manevrarea cu spatele în regim de viteză redusă, care va deveni activ după comanda dată de la bord de vatman. Acestea vor fi echipate și cu spații tehnice pentru echipamentele de tracțiune și comandă a tracțiunii, convertizorul static, compresoarele de climă, separatoarele de praf, tablourile electrice, instalația de climatizare, sonorizarea, indicatoarele de traseu, bateriile de acumulatori, sistemele de încălzire electrică pe timp de iarnă etc.