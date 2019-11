Curtea de Apel București a decis falimentul RADET/ Gabriela Firea: Bucureștenii vor avea în continuare apă caldă și căldură

Curtea de Apel București a decis luni falimentul RADET, respingând recursul făcut de Primăria Capitalei. Sentința este definitivă. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, dă asigurări că bucureștenii vor avea în continuare apă caldă și căldură, iar activitatea Regiei va fi preluată de Compania Municipală Termoenergetica.





Chiar înainte de pronunțarea sentinței, primarul Gabriela Firea a anunțat într-un comunicat de presă că bucureștenii vor avea în continuare apă caldă și căldură.



”Am luat măsuri din timp pentru a putea garanta continuitatea agentului termic în Capitală. Fac precizarea că o eventuală lichidare a RADET nu înseamnă dispariția sistemului de termoficare, pentru că activitatea Regiei va fi preluată de Compania Municipală Termoenergetica. Reamintesc bucureștenilor că am preluat RADET, în 2016, în insolvență de facto, și că am solicitat în repetate rânduri acordul consilierilor generali pentru o soluție de reorganizare a activității acestei regii, însă abia în luna februarie, în acest an, a fost acceptată soluția înființării Companiei Municipale Termoenergetica. Subliniez că, în ultimii 3 ani de zile, RADET a inițiat cea mai amplă campanie de reparații și înlocuiri de subansamble tehnice din ultimii ani, fiind inlocuiți aproximativ 180 kilometri conductă pe circuitele primar şi secundar, din care 30 de kilometri pe rețeaua primară, iar restul pe rețeaua secundară. Pentru anul 2019, se preconizează că vor fi inlocuiți până la finalul sezonului rece 64 kilometri de rețea, din care peste 20 de kilometri de rețea primară”, a declarat Gabriela Firea.















Tribunalul București a decis falimentul RADET în luna aprilie 2019. Primăria Capitalei a făcut recurs.







Potrivit legislației în vigoare, după declararea falimentului urmează lichidarea. RADET are un patrimoniu foarte mic, în principal sediul regiei, care va fi împărțit între creditori. Cum datoriile RADET sunt uriașe - 3,9 miliarde lei - din vânzarea patrimoniului regiei se obține o sumă infimă. Principalul creditor, ELCEN, a chemat deja în garanție Primăria Capitalei pentru recuperarea creanței de 3,8 miliarde lei.