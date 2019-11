​Scandalul achiziției celor 100 de tramvaie noi: Astra Arad acuză Primăria Capitalei că secretizează oferta depusă de firma turcă, ce ar fi fost declarată câștigătoare/ Ce spune municipalitatea

Reprezentanții Primăriei Capitalei spun că secretizarea ofertei a fost cerută de Durmazlar, încă de la depunere, deoarece legea achizițiilor permite asta, iar municipalitatea nu o poate desecretiza, fiindcă ar vicia procedura de licitație și ar pierde banii europeni. Primăria Capitalei poate desecretiza documentele abia după semnarea contractului cu câștigătorul, potrivit sursei citate. Până atunci, Astra Vagoane Arad poate cere CNSC desecretizarea si tot acolo poate formula contestația, mai spun reprezentanții Primăriei. PNL București cere sesizarea Corpului de Control al Prefectului și afirmă că datele tehnice nu sunt confidențiale.

Libertatea.ro a scris joi că Primăria Capitalei secretizează achiziția publică de 180 de milioane de euro pentru tramvaie și nu au comunicat Astra Vagoane, perdantului, un caiet cu toate rândurile înnegrite, atunci când aceștia au cerut să vadă cum a decurs punctarea ofertelor.



Datele privind lățimea și lungimea tramvaiului, la secret



HotNews.ro l-a contacat pe președintele Astra Vagoane Arad pentru a explica situația.

”În urma acestei proceduri a fost declarată câștigătoare firma din Turcia. Pe noi ne-a nemulțumit lucrul acesta și după calculele noastre și priceperea noastră în acest domeniu, în care activăm de 130 de ani, consideram că oferta turcilor este inacceptabilă. De aceea am solicitat la Primăria Capitalei câteva documente ca să ne putem formula contestația. Refuzul a fost aproape total pentru că turcii și-ar fi secretizat oferta. Sigur că și noi am secretizat o parte din ofertă, adică drepturile de autor, cele care fac parte din proprietatea industrială, dar celelalte date din ofertă sunt publice. Eu persoanal nu înțeleg nervozitatea doamnei primar, dacă ar fi în locul nostru cum s-ar comporta? Dacă nu are nimic de ascuns, de unde atâta nervozitate? Noi nu i-am acuzat de nimic. Noi considerăm că tramvaiele turcești nu se încadrau în prevederile din caietul de sarcini. Așa considerăm noi acum, cineva va stabili exact. Au făcut ceva matrapazlâcuri acolo și de asta îi enervează? Am fost la sediul Primăriei, a ieșit un funcționar care ne-a sictirit, s-a purtat execrabil cu noi, ne-a dat trei hârtii care nu ne folosesc la nimic sub pretextul că turcii și-au secretizat oferta. Sigur că dacă scrii acolo prostii, ți le secretizezi, dar legislația europeană la care face trimitere Primăria stipulează clar ce poți să secretizezi și ce nu”, a explicat Valer Blidar pentru HotNews.ro.

Potrivit acestuia, au fost secretizate aproape toate datele, inclusiv lățimea și lungimea tramvaiului.

”Au secretizat tot. Ce lungime are tramvaiul, ce lățime, dacă are 5 uși, astea sunt date publice, ce secret să fie aici. Noi ne studiem concurența, ne-am uitat în catalogul lui și am văzut ce produc, produc 3 tipuri de tramvaie, niciunul nu se încadrează în prevederile din caietul de sarcini. Probabil că au prezentat altceva, dar trebuie omologare pentru acel produs. Noi avem zeci și zeci de bănuieli. De ce ne lasă în stadiul ăsta și nu ne pun la dispoziție celelalte date, în afară de secretizarea dreptului de autor și cele legate de proprietatea industrială? Solicitările de clarificări, acelea sunt făcute de primărie, nu puteau să le secretizeze turcii. Ele trebuiau ridicate pe SICAP. Suntem împiedicați să extragem argumente în vederea formulării contestației. Dacă în zece zile nu obținem nimic, cum facem contestația? Noi o să facem oricum contestație, dar nu înțeleg nervozitatea primăriei. Dacă refuzi să ne pui la dispoziției ceva ce este normal să ne dai, că doar nu cerem secretul lor de fabricație, vrem datele pe baza cărora au apreciat că turcii sunt câștigători. Ești obligat să ni le dai”, a mai spus președintele Astra Vagoane Arad.



Primăria Capitalei: Restricționarea accesului la anumite date e prevăzută de lege



Reprezentanții Primăriei Capitalei spun că secretizarea a fost cerută de firma turcă, la depunerea ofertelor, iar legislația permite acest lucru.

”Restricționarea accesului la anumite date (și anume cele confidențiale) din ofertele participanților la achizițiile publice este prevăzută de lege, și nu o decizie a Primarului General. Astfel, Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice prevede clar la art. 217: „Dupa comunicarea rezultatelor procedurii, autoritatea contractantă este obligată să permită la cerere, într-o zi lucrătoare, accesul neîngrădit la propunerile tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.” Primăria Capitalei a respectat în totalitate aceste prevederi, nu a îngrădit în niciun fel accesul. Rprezentanții ASTRA au avut, în termenul legal, acces la informațiile care nu vizau aspecte confidențiale. Conform legislației, sunt considerate confidențiale acele informații declarate ca atare de operatorul economic participant la procedura de achiziție. În cazul de față, operatorul economic desemnat câștigătror și-a declarat oferta în integralitatea sa ca fiind confidențială la momentul depunerii ofertei, martie 2019. ASTRA VAGOANE, la randul ei, a declarat ca fiind confidentiala o parte a ofertei.”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Primăria Capitalei joi dimineață, după apariția articolului din ziarul Libertatea.

Reprezentanții municipalității spun că în afara comisiei de licitație, nimeni din primărie nu a avut acces la documente și informatii pe parcursul derulării procedurii – așa cum este legal.

”În concluzie, subliniem faptul că ce s-a întâmplat în aceste zile a fost în perfectă concordanță cu prevederile legale în materie: ASTRA VAGOANE a solicitat accesul la dosarul achiziției, conform prevederilor legale. Tot conform prevederilor legale, în timp de mai puțin de o zi lucrătoare, li s-a permis accesul la toate informațiile care nu erau declarate de către operator ca fiind confidențiale. Pentru deplina informare publică, precizăm că fiecare operator are dreptul să solicite instanței desecretizarea ofertei și are la dispoziție 10 zile pentru depunerea eventualelor contestații. Reamintim, totodată, că în toate comunicările publice trebuie avută în vedere legislația GDPR, care are prevederi stricte cu privire la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv numele”, se mai arată în comunicatul Primăriei Capitalei.

Reprezentanții instituției mai spun că nu puteau pune în caietul de sarcini condiții care să avantajeze Astra Vagoane Călători, chiar dacă este firmă românească.

Reprezentanții municipalității au declarat pentru HotNews.ro că nu Primăria Capitalei poate desecretiza ofertele, ci Consiliul National pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), unde Astra Vagoane Arad poate depune contestație și poate cere să se verifice dacă oferta depusă de firma din Turcia respectă caietul de sarcini.

Expert: Autoritățile publice, din frică sau nepricepere, acceptă secretizarea

Valeria Tudora, expert în achiziții publice, a declarat pentru HotNews.ro că legea achizițiilor publice permite ofertanților să solicite secretizarea datelor din ofertele depuse, inclusiv prețul. Această practică e des folosită, iar autoritățile publice, din frică sau nepricepere, acceptă acest lucru și nu-și mai bat capul să verifice dacă cererea de secretizare e motivată, a spus ea. Tudora precizează însă că situația se poate rezolva rapid la CNSC, iar de foarte multe ori oferta e imediat desecretizată.

PNL cere sesizarea Corpului de Control al Prefectului

PNL București cere public sesizarea Corpului de Control al Prefectului Capitalei în vederea efectuării unui audit cu privire la modalitatea de atribuire a licitației în valoare de 180 de milioane de euro. Mai mult, PNL București cere ANAP – Agenția Națională pentru Achiziții Publice - publicarea raportul de supraveghere al acestei licitații.

Motivarea secretizării detaliilor tehnice care constituie punctaj pentru atribuirea licitației, în baza unei prevederi legale 217 alin 6. din legea 98/2016 a achizițiilor publice este falsă, susțin reprezentanții PNL București.

”Această lege prevede că după comunicarea rezultatelor procedurii, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, accesul neîngrădit la propunerile tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Datele tehnice nu constituie parte din patentul tehnologic și mai mult decât atât, sunt prezente pe site-ul producătorului din Turcia (http://www.durmaray.com/panorama/1/3/5), demonstrând clar că nu sunt confidențiale. Absurdul modalității prin care Gabriela Firea vrea să ascundă neregulile în cheltuirea banilor publici merge până în punctul în care motivează secretizarea informațiilor în baza legii GDPR, motivând că informațiile tehnice ar fi date cu caracter personal. Documentul are legătură și se supune regulamentului GDPR doar dacă include date personale. În cazul ofertelor, spre exemplu, numele firmei, al reprezentantului, funcția acestuia sunt date publice și nu intră sub incidența GDPR”, se arată în comunicatul PNL București.

„Modalitatea abuzivă în care Gabriela Firea alege să cheltuie banul public a ieșit la suprafață cu recurență în ultima perioadă. De la cazul spitalului Gomoiu, la licitația pentru tramvaie, Gabriela Firea se încăpățânează să considere ca banul public poate fi cheltuit discreționar. Absurditatea aproape hilară cu care consideră că datele tehnice, care sunt de altfel prezente și pe site-ul producătorului, pot fi secretizate din pix, ne convinge să întreprindem toate acțiunile posibile pentru a aduce la lumină abuzurile și reaua intenție a acestei administrații dezastruoase”, a declarat Violeta Alexandru, președinte PNL București.



Licitația pentru achiziționarea celor 100 de tramvaie, lansată în decembrie 2018

Primăria Capitalei ar putea cumpăra cele 100 de tramvaie noi de la turcii de la Durmazlar. Potrivit clubferoviar.ro, comisia de licitație din cadrul municipalității a desemnat luni câștigătorul procedurii de achiziție publică, respectiv firma DURMAZLAR MAKINE SANAYI VE TICARET A.S. Contactați de HotNews.ro, reprezentanții municipalității spun că nu pot anunța deocamdată câștigătorul, deoarece urmează o perioadă de 10 zile de contestații.

”Oferta declarată câștigătoare în urma aplicării criteriului de atribuire, cel mai bun raport calitate-preț și a algoritmului de calcul asociat așa cum a fost publicat în anunțul de participare, este oferta prezentată de DURMAZLAR MAKINE SANAYI VE TICARET A.S. care s-a clasat pe primul loc și a obținut un punctaj de 99,61 puncte”, se arată în documentul ”Comunicare privind rezultatul procedurii de atribuire <Achiziționarea a 100 de tramvaie>”, intrat în posesia culbferoviar.ro.

Turcii de la Durmazlar au concurat la această licitație cu asocierea Astra Vagoane Călători Arad -CRRC (China).

În ceea ce privește specificațiile tehnice, oferta Astra-CRRC propunea un tramvai cu lungimea de 36 de metri, iar al turcilor de la Durmazlar va măsura doar 32 de metri.

”Ceea ce ridică însă serioase semne de întrebare asupra corectitudinii procedurii de achiziție este faptul că nu s-a ținut cont de indicatorul ”life cycle cost”, adică consumul și cheltuielile pe durata perioadei de exploatare. Conducerea Astra Vagoane Călători Arad va face contestație la decizia de atribuire a contractului. Nu e pentru prima oară când producătorul autohton de material rulant Astra Vagoane Călători este ”faultat” la o procedură de licitație publică”, scrie clubferoviar.ro.

Primăria Capitalei a lansat licitația pentru achiziționarea celor 100 de tramvaie în decembrie 2018. Tramvaiele noi vor circula pe liniile 1, 10, 21, 25, 32,40, 41 și 55. Valoarea totală estimată a contractului depășește 845 milioane de lei (fără TVA).

Potrivit caietului de sarcini aferent procedurii de achiziție, tramvaiele vor fi din gama de 36 m, cu minim 5 uși duble, și trebuie livrate în 4 ani. În primul an se va livra doar un tramvai. În anul 2 de contract ar urma să fie livrate 48 de tramvaie, în anul 3 de contract alte 48 de tramvaie, iar în ultimul an încă 3 tramvaie.

"Ofertantul se obligă să livreze primul tramvai, în termen de maxim 9 luni de la semnarea contractului. După livrare ofertantul se obligă în maxim 3 luni să realizeze omologarea de tip a tramvaiului (..). În situația în care ofertantul declarat câștigător nu reușește să obțină omologarea de tip a vagonului cap de serie, după cele 12 luni de la semnarea contractului, se va proceda la rezilierea contractului.", se arată în Caietul de sarcini.

Potrivit documentului de licitație, toate tramvaiele vor fi echipate cu instalație de numărare a călătorilor (sisteme cu senzori inteligenți 3D și un analizator) fiind incluse în prețul contractului.

"Instalația va permite urmărirea și înregistrarea numărului de călători transportați pe anumite intervale de timp, stație, linie, nr. vehicul etc. Informațiile sistemului de numărare călători vor fi structurate în rapoarte după descărcarea datelor în server. Descărcarea datelor se va face prin computerul de bord, în timp real.

Precizia reală de măsurare a sistemului trebuie să fie de minim 95% fără prelucrări și corecții de software. La ofertă se va prezenta certificatul CE emis de un laborator neutru acreditat în UE care să certifice precizia de minim 95%. Sistemul nu va efectua numărări când ușile vehiculului sunt închise.", se mai arată în caietul de sarcini.

Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate-preț, componenta financiară având o pondere de 60% în punctajul maxim al ofertei.​

Turcii de la Durmazlar au mai câștigat anul trecut o licitație în Polonia, pentru furnizarea a 24 de tramvaie în Olsztyn. Tramvaiul Olsztyn are o capacitate de 210 pasageri, 32,500 m lungime, 2,5 m lățime și 3,7 m adâncime, podea 100% coborâtă. În Turcia, tramvaiele producătorului circulă în orașele Samsun și Kocaeli.