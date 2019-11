Zeci de mii de bucureșteni din Sectoarele 1, 2 și 3 nu au apă caldă de câteva zile / RADET: De joi seară nu vor mai fi probleme

Bucureștenii din mai multe zone din Sectoarele 1,2 și 3 nu au apă caldă de câteva zile. Este vorba despre zeci de mii de clienți RADET din cartierele Lacul Tei, Calea Moșilor, Colentina, Parcul Circului, Dristor, Titan. Acestora li se adaugă locuitorii din cartierul Aviației care nu au apă caldă în mod constant de peste două luni. Oamenii spun că se spală cu apă încălzită la aragaz, ca în vremea comunismului, și cer autorităților să rezolve problema. Contactat de HotNews.ro, Alex Burghiu, administratorul special al RADET a declarat că problemele din Sectoarele 2 și 3 se vor rezolva până joi seară. ”Am finalizat lucrările la Magistrala 2, care alimentează cele două sectoare, iar acum revenim la circuitul normal. Ca să facem trecerea a fost nevoie să întrerupem furnizarea”, a explicat acesta. Problemele din Aviație se vor rezolva până pe 15 noiembrie, spune Burghiu, fiind vorba despre o altă lucrare.

Locuitorii de pe Calea Moșilor nu au apă caldă de aproape o săptămână.





Și în Dristor situația este asemănătoare.







”Noi am anunțat de alaltăieri că pentru 72 de ore va fi sistată furnizarea agentului termic în zonele din Sectorul 3 la care faceți referire și zonele adiacente. Ce se întâmplă? Are loc reîntregirea magistralei 2 sud, magistrala care ne-a produs anul trecut cele mai multe probleme în zona Fizicienilor, Bobocica. Acum tronsoane din ea au fost modernizate și se repun în funcțiune. Ca să le punem în funcțiune trebuie făcute niște operațiuni tehnice. Eu trebuie să asigur apă caldă și căldură pe toată perioada anului, ca să fac acest lucru izolez tronsonul unde se fac lucrări și alimentez prin surse adiacente. Acum practic revenim la circuitul normal. Mâine seară este termenul de finalizare și suntem în grafic. Sunt lucrările din zona Fizicienilor.Când se rezolvă problema din Sectorul 3 se rezolvă și cea din Sectorul 2, totul revine la normal fiindcă este alimentat din aceeași magistrală”, a explicat Burghiu.







Întrebat de ce nu s-au finalizat lucrările până la venirea iernii, Burghiu spune că acesta este ritmul de lucru.







”Aceste lucrări s-au executat pe perioada verii, acum le-am finalizat. Sunt lucrări de mare anvergură, nu vă imaginați că schimbăm un metru de rețea. Se schimbă km de rețea. Ca să înțelegeți un ordin de mărime, la o magistrală de 1m în diametru este nevoie de 10 ore să fie sudate două bucăți. Nu se poate mai repede. Ritmul nostru de execuție trebuie comparat cu ritmul de construcție, s-au făcut acești 1000 de km în 20 de ani, deci 50 km pe an”, a explicat acesta.







”Pe țevile din Calea Moșilor nu a mai curs apă la temperatură de duș de o săptămână. Dacă paleologu pride curând știai sigur că măcar seara te poți spăla (peste zi e un pariu pe care nu îl câștigi prea des în ultimele luni), acum apa a fost rece ca iarna. Înțeleg din zvonurile circulate de administratori și vecini că agentul termic pleacă la 50 de grade și ajunge la consumatori la 37°C, adică temperatura corpului. La telefon, operatorii RADET dau explicații foarte diferite, cele mai multe fiind pe modelul dusului cu zăhărelul: „Până mâine se remediază”. Mâine, ce an?”, spune Ela, care locuiește în zonă.Cei din cartierul Lacul Tei nu au apă caldă de duminică.”Problemele au început duminica, când apa calda a început să se răcească. Adică, a fost nevoie să încălzesc apa la aragaz pentru a mă spăla cât de cât. Luni s-a oprit de tot. RADET a anunțat că va fi remediată problema până marți, ora 24.00. Miercuri dimineață a revenit apa pe conducta de apa calda, însă este rece. La fel de rece ca cea rece. Suntem ca în vremea comunismului. Este inadmisibil”, a declarat pentru HotNews.ro Claudia, unul dintre locuitorii din cartierul Lacul Tei.”Luni nu am avut deloc apă caldă. Ieri a venit, dar era mai mult rece. Nici săptămâna trecută nu am avut apă caldă 3 zile. Am încălzit apă cu oala să ne spălăm ca în vremea comunismului”, spune Oana, care locuiește în zonă.În zona Parcul Circului problemele au apărut marți. ”Stau în Sectorul 2, (lângă Parcul Circului) și de ieri dimineata nu este apă caldă. La robinetul de apă caldă curge apă rece cu presiune. Nu am văzut nicio informare pe ușă, nici nu știm despre ce este vorba, cât durează. Nici căldură nu este”, spune Oana.În ceea ce privește situația din cartierul Aviației, Burghiu promite că lucrurile vor reveni la normal până pe 15 noiembrie.”Sistemul a fost construit cu 6 CET-uri mari, acum mai există 4. Cele din Titan și Pipera au dispărut, unul în 2006 și unul în 2013. Din această cauză avem probleme în zona Colentina, Aviației, Sectoarele 1, 2 și 3. Acum culegem ce am semănat, iresponsabilitate. Fiindcă au dispărut cele două CET-uri acum alimentăm Sectoarele 1,2 și 3 în principal de la CET Sud, practic de la peste 8 km distanță. Orice avarie sau lucrare îmi produce neplăceri. Zona Aviației are probleme fiindcă a dispărut CET-ul Pipera. CET-ul Sud nu mai poate împinge, iar în orele de maxim consum nu mai ajunge apa caldă acolo. Aviației este capăt de coloană. Noi avem termen de execuție pentru lucrarea din Iancu de Hunedoara, începută în vară, 15 noiembrie. După finalizare lucrării vom putea alimenta cartierul din CET Grozăvești. Fiind mult mai aproape, nu vom mai avea probleme”, a mai spus Burghiu.În ceea ce privește întrebarea care îi macină pe mulți bucureșteni, dacă să renunțe la RADET și să găsească altă sursă de apă caldă/căldură, Burghiu spune că vor mai fi avarii, dar nu probleme majore.”Mă întreabă lumea dacă vor mai fi avarii. Avem un sistem de 53 de ani, care trebuia înlocuit începând cu 1990. Nu s-a făcut acest lucru. Abia acum am început această campanie amplă de reparații, modernizări, înlocuiri. Vor mai exista avarii dar le vom remedia în maxim 48 de ore”, spune Burghiu.