Când e Bucureștiul mai poluat? Nu în timpul orelor de vârf din trafic, ci noaptea în weekend. Ce spun instituțiile statului despre această "anomalie"

Info pe scurt:

Trei weekenduri la rând, în special duminică noaptea, rețeua independentă de monitorizare a calității aerului Airly.eu a înregistrat creșteri alarmante de poluare cu praf (PM10 și PM2.5) în București. În mod constant valorile înregistrate au fost foarte mari în weekend și noaptea, în timp ce datele din timpul săptămânii, chiar și la orele de vârf, erau simțitor mai mici. Ba chiar au fost zile din timpul săptămânii cu valori constant „pe verde”, în ciuda traficului și a altor surse de praf precum șantierele din oraș. La solicitarea HotNews.ro, instituțiile de mediu au spus pe rând că: nu știu despre ce poluare este vorba / că rețeaua oficială de stații de măsurare nu au înregistrat și ea acele valori ridicate / că rețeaua Airly nu e acreditată și că măsurătorile care nu respectă nicio normă de măsurare. Din rețeaua oficială de măsurare a poluării pe zona București-Ilfov doar câteva stații au înregistrat date privind poluarea cu praf. Primăria Capitalei nu a răspuns solicitărilor HotNews.ro, iar Garda Națională de Mediu a transmis că nu știe despre ce este vorba și nu a răspuns dacă există vreo anchetă în curs.

Două săptămâni de monitorizare - valori de praf foarte mari noaptea și în weekend / Rețeaua oficială de la Protecția Mediului a înregistrat valori de trei-patru ori mai mici



Timp de mai bine de două săptămâni, HotNews.ro a monitorizat constant raportările

Timp de mai bine de două săptămâni, HotNews.ro a monitorizat constant raportările rețelei independente de monitorizare a calității aerului Airly.eu care se bazează pe 17 senzori în zona București-Ilfov, asta după ce mai mulți utilizatori și cititori au semnalat pe Facebook creșteri periculoase a gradului de poluare cu praf în general seara și mai ales în weekend.





Trei weekend-uri la rând, gradul de poluare cu praf în București a crescut alarmant în special noaptea.



Un moment extrem a fost duminică pe 27 octombrie, la miezul nopții, când valorile PM2.5 au ajuns și la 428% față de maximul admis, iar cele de PM10 au ajuns la 230%, conform înregistrării unui senzor din rețeaua Airly din zona Șoselei Giurgiului.



Rețeaua oficială de stații a Agenției de Protecția Mediului București ,pe lângă faptului că doar o parte au înregistrat date privind poluarea cu praf, a contorizat valori de două-trei sau chiar patru ori mai mici în acea noapte - practic în București nu exista oficial un grad de poluare așa de ridicat.



În weekend poluare, în timpul săptămânii valori „pe verde”...



Poluarea înregistrată de Airly a continuat apoi și luni, toată ziua, abia de marți încolo valorile revenind mai spre normal, ba chiar „pe verde” în zilele ce au urmat.



De aici și paradoxul: în zile de săptămână, cu traficul greu și aglomerat din București, cu șantiere și alte surse de poluare, calitatea aerului a fost mult-mult mai bună decât ce s-a înregistrat în weekend pe canalul independent de măsurare.



Ce spun Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului



În urma monitorizării, HotNews.ro cerut instituțiilor statului responsabile explicații - de unde și cum apar aceste valori, dar ne-am lovit de dezinteresul statului de a efectua măcar o minimă cercetare sau interes, deși este vorba despre o problemă care ar putea afecta peste două milioane de oameni (patru milioane după ultimele estimări ale primarului Gabriela Firea).



Contactați de HotNews.ro, reprezentanții Gărzii de Mediu București spun că nu știu despre ce este vorba și ne-au îndrumat către Agenția de Protecția Mediului București, care are rețeaua oficială de monitorizare a calității aerului.



Viorel Glăman, comisarul șef al Gărzii de Mediu București: „Mie nu mi-au venit aceste măsurători. Vă rog să vă adresați Agenției pentru Protecția Mediului București, ei fac măsurătorile. Primăria Capitalei se ocupă”.



De la Agenția pentru Protecția Mediului ni s-a comunicat că rețeaua lor nu a înregistrat aceste depășiri, iar dacă ar fi înregistrat, ar fi sesizat Garda de Mediu.



Simona Aldea, director APM București: ”Acelea [n.r. înregistrările Airly] nu sunt acreditate. Dacă vreți să aflați calitatea aerului intrați pe calitateaer.ro și vedeți stațiile din rețeaua națională de monitorizare care sunt acreditate și sunt datele transmise la Comisia Europeană. Eu nu vreau să comentez deloc ce înregistrează acele analizoare care nu respectă nicio normă de măsurare. Dacă vreți, puteți să comparați datele cu cele de pe calitateaer.ro unde se înregistrează online toate măsurătorile. Nu știu acum dacă au înregistrat depășiri sau nu, dar cu siguranță nu au înregistrat asemenea valori fiindcă sezizam Garda de Mediu, să facă verificări. Dacă ar fi fost asemenea depășiri ar fi fost raportate și la Minister și la Garda de Mediu și cu siguranță aș fi știut. Orice astfel de anomalie ar apărea, am fi știut”.



La Primăria Capitalei am solicitat un punct de vedere încă de la începutul săptămânii trecute, dar nu am primit niciun răspuns până la momentul publicării acestui articol.







La Garda Națională de Mediu am întrebat vineri dacă există o anchetă în curs și dacă cineva a sesizat aceste depășiri, dar nu am primit niciun răspuns până la această oră.









Poluarea Aerului în București - Airly.eu vs rețeaua de stații ANMB (date colectate de pe calitateaer.ro):



Notă: HotNews.ro a monitorizat o perioadă mai lungă zi de zi, dar pentru exemplificarea fenomenului în acest articol am ales câteva exemple grăitoare începând cu 20 octombrie 2019.



Duminică/Luni 20 octombrie - în jurul orei 20.00

Măsurători Airly:

HotNews.ro a monitorizat o perioadă mai lungă zi de zi, dar pentru exemplificarea fenomenului în acest articol am ales câteva exemple grăitoare începând cu 20 octombrie 2019.





Poluarea cu PM2.5 atinge pragul de 98 µg/m³ - depășire de 392%, iar PM10 - 142 µg/m³ - 242%. Cea mai gravă situație este în Popești Leordeni, în Sectoarele 3, 4, 5.



Masurători rețea APMB:



Merg doar două stații, B1 și B5 (Lacul Morii și Parcul Drumul Taberei):



Poluarea cu PM2.5 atinge pragul de 27 și 35 µg/m³.



Poluarea cu PM10 este măsurată de stațiile B1, B2, B3, B5, B6, B8 (Lacul Morii, Parcul IOR, Șoseaua Mihai Bravu, Parcul Drumul Taberei, Universitate, Pădurea Snagov), iar valoarile înregistrate sunt cuprinse între - 41 și 60 µg/m³. Stațiile din aceste zona Popești Leordeni și Sectorul 5 nu au înregistrat (B7 și B4).











---



Ulterior acestor valori mari înregistrate dumincă noaptea, rețeaua Airly a constatat o îmbunătățire a calității aerului pe parcursul săptămânii.

marți, miercuri și joi, când multe valori din Capitală erau „pe verde" dimineața la ora 10.





marți, miercuri și joi, când multe valori din Capitală erau „pe verde” dimineața la ora 10.







În weekend, încă de sâmbătă, poluarea a crescut din nou...



Sâmbătă 26 octombrie - 20.00 - 21.00:

Măsurători Airly:

Mai jos aveți selectate și lipite capturi de ecran realizatecând multe valori din Capitală erau „pe verde” dimineața la ora 10.În weekend, încă de sâmbătă, poluarea a crescut din nou...





Poluarea cu PM2.5 atinge pragul de 66 µg/m³ - depășire de 264 %, iar PM10 - 97 µg/m³ - 194 %. Situația este critică în Sectorul 5.





Masurători rețea APMB:



Merge o singură stație, B1: Poluarea cu PM2.5 atinge pragul de 24 µg/m³.

Pentru măsurarea poluării cu PM10 merg 3 stații B1, B3, B6 care au înregistrat valori cuprinse între 30 și 66 µg/m³. Merge o singură stație, B1: Poluarea cuatinge pragul dePentru măsurarea poluării cumerg 3 stații B1, B3, B6 care au înregistrat valori cuprinse între











Duminică/Luni 27/28 octombrie - 00.00-01.00:





Măsurători Airly:







Poluarea cu PM2.5 atinge pragul de 107 µg/m³ - depășire de 428 %, iar PM10 - 155 µg/m³- 310%. Situația critică este în Sectoarele 5 și 3.





Măsurători rețea APMB:



Merge o singură stație, B1:

Poluarea cu PM2.5 atinge pragul de 54 µg/m³.

Pentru măsurarea poluării cu PM10 merg 3 stații B1, B3 și B6 care au înregistrat valori între 55 și 97 µg/m³.











---





Ca urmare a valorilor mari de duminică noaptea, toată ziua de luni Airly a înregistrat valori foarte mari de poluare cu praf în Capitală (colaj 1, mai jos). Abia spre marți valorile au început să scadă, iar miercuri au reintrat „pe verde” (colaj 2, mai jos)...



Luni 28 octombrie pe timpul zilei:









Marți (29 oct) și Miercuri (30 oct):











Cum a venit weekendul, cum s-a reluat povestea... Duminică seara (3 noiembrie) între orele 19 și 23 rețeaua Airly înregistrează noi valori alarmante (+400% la PM 2.5).



Duminică 3 noiembrie - 19.00-20.30

Măsurători Airly - 20:30 - zona Barbu Văcărescu:

Poluarea cu PM2.5 atinge pragul de 101 µg/m³ - depășire de 404 %, iar PM10 - 138 µg/m³ - 276%. Situația critică în zone din Sectoarele 1, 2 și 3.



Poluarea cu PM2.5 atinge pragul de 101 µg/m³ - depășire de 404 %, iar PM10 - 138 µg/m³ - 276%. Situația critică în zone din Sectoarele 1, 2 și 3.







Rețeaua APM (între orele 20 și 24):



PM2.5 - 45-153 µg/m³- o singură stație merge.

PM10 - trei stații (B1, B3 și B6) între 50 și 161µg/m³. - trei stații (B1, B3 și B6) între











---



Despre particulele PM10 și PM2,5







PM 2.5: 25 ug/m3 - valoarea-tintă anuală, 20 ug/m3 - valoarea limită anuală care trebuie atinsă până la 1 ianuarie 2020 PM 10, valori limită: 50 ug/m3 - valoarea limită zilnică pentru protecția sănătăţii umane; 40 ug/m3 - valoarea limită anuală pentru protecția sănătăţii umane

Particulele în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid.





Surse naturale: erupții vulcanice, eroziunea rocilor furtuni de nisip și dispersia polenului.



Surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației, centralele termoelectrice. Traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi produsă de pneurile mașinilor atât la oprirea acestora cât și datorită arderilor incomplete.



Efecte asupra sănătăţii populaţiei



Dimensiunea particulelor este direct legată de potențialul de a cauza efecte. O problemă importantă o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri, care trec prin nas și gât şi pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicări.



Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii şi astmaticii.



Copiii cu vârsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer, și în consecință mai mulți poluanți. Ei respiră mai repede decât adulții și tind să respire mai mult pe gură, ocolind practic filtrul natural din nas. Sunt în mod special vulnerabili, deoarece plămânii lor nu sunt dezvoltați, iar țesutul pulmonar care se dezvoltă în copilărie este mai sensibil.



Poluarea cu pulberi înrăutăţeşte simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți respiratorii.



Expunerea pe termen lung la o concentrație scăzută de pulberi poate cauza cancer și moartea prematură.