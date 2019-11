Scandalul Gomoiu: Lavinia Coțofană, fostul director juridic al Administrației Spitalelor, acuză că a fost concediată când a cerut reclamarea neregulilor la DNA

Lavinia Coțofană, fostul director juridic al Administrației Spitalelor și a Serviciilor Medicale din București, din subordinea Primăriei Capitalei, acuză că a fost concediată după ce a redactat o plângere către DNA cu neregulile de la Spitalul Gomoiu, scrie Libertatea.ro.







Directorul juridic spune că a făcut, pe 11 octombrie 2019, o plângere penală împotriva constructorului și a consultanților angajați de primărie. Ea a reclamat inclusiv falsificarea procedurii de achiziție pentru “Gomoiu”, dar și umflarea lucrărilor prețului pentru produsele și serviciile achiziționate.







A dat plângerea șefei ei, Daniela Blîndu, care a încercat s-o trimită mai departe, dar între timp și aceasta a fost dată afară. Apoi, a dat plângerea penală noului director al ASSMB, Mihai Savin, venit de la Apa Nova. “Acesta a dus-o la primărie, dar nu s-a întâmplat nimic”, spune fostul magistrat. După ce a insistat în trimiterea plângerii către DNA, Lavinia Coțofană a primit ieri decizia de demitere din funcție.







Ieri, Libertatea a scris că, deși s-au cheltuit 1,1 milioane de euro pentru publicitatea Spitalului de copii Gomoiu, acesta a fost construit cu supraevaluări care au ajuns și la 2.485% din suma normală a produselor vândute către spital.





Cel mai mare adaos, cel de 2.485%, a fost la un tablou electric. Care, în loc de suma de 5.000 de lei, a fost vândut către spital cu 129.472 lei!





Primăria Capitalei respinge acuzațiile.

”În ceea ce privește situațiile prezentate în articol, facem precizarea că acestea nu s-au petrecut în mandatul de Primar General al Gabrielei Firea, așadar alăturarea cu numele acesteia este facută cu scopul exclusiv de a defăima Primăria Capitalei și actuala conducere. De aceea, respingem ferm toate acuzatiile referitoare la realizarea unor lucrari supraevaluate, avand in vedere ca procedura de achizitie pentru construirea acestui spital nu a fost facuta in mandatul actualului Primar General. Potrivit legislatiei in vigoare, subliniem ca orice interventie asupra procedurii era ilegala si putea determina vicierea achizitiei (precizam ca acesta procedura a fost monitorizata permanent de Unitatea de Control si Verificare a Achizitiilor Publice). La finalul anului 2016, Primarul General Gabriela Firea a dispus Corpului de Control realizarea unui control la ASSMB, unul dintre principalele puncte care urmau sa fie verificate fiind sistarea lucrarilor la Spitalul Gomoiu. Avand in vedere concluziile acestui control si masurile stabilite, Primarul General a dispus conducerii ASSMB, la finalul anului 2016, contractarea unei expertize extrajudiciare, tehnice și economice. Au fost verificate toate documentele care au stat la baza platilor realizate anterior anului 2016. De asemenea, ca urmare a controlului, s-a dispus recuperarea sumei de 70.000 lei platite catre consultant in mod nejustificat. Toate lucrarile executate in acest proiect au fost decontate doar PE REAL EXECUTAT, confirmate de catre diriginti de santier si personal specializat, angajat la ASSMB. Totodată, ca urmare a finalizarii expertizei, s-a constatat ca fusesera executate lucrari in valoare de 23 milioane lei de catre constructor, FARA CA ACESTEA SA FIE INCLUSE IN PROIECT SAU IN CONTRACTUL DE LUCRARI. Ca urmare, nu au fost realizate aceste plati necuvenite! Deci, pentru ca au fost identificate lucrări executate fără acoperire din punct de vedere contractual (așadar realizate de constructor fără a fi prevăzute în contract), care au fost recepționate de catre consultant, acestea nu au fost platite de PMB prin ASSMB, motiv pentru care Municipalitatea a fost actionata in judecata de catre constructor. Subliniem ca toate neregulile descoperite in urma raportului Corpului de Control al Primarului General, Raportul Curtii de Conturi si concluziile expertizei extrajudiciare au fost indreptate conform prevederilor legale, pentru o cheltuire corecta si eficienta a fondurilor publice, in interesul cetatenilor”, a transmis Primăria Capitalei.





”Am venit la ASSMB pe 1 mai 2019 special pentru cazul Gomoiu. Mi s-a spus că au nevoie de expertiza mea. Am constatat că sunt fapte penale. Vorbim de decontarea unor lucrări neefectuate. Dna director părea să accepte ideea sesizării Parchetului și la un moment dat dna Blându a fost eliberată din funcție. Ieri dimineață experților ASSMB li s-a interzis accesul la documente (...) Oamenii din mandatul dnei primar au acceptat să se plătească lucrări nefăcute Ceilalți ofertanți au fost eliminați pe motiv că acel ofertant are un cashflow care între timp s-a evaporat. Spunea că nu va lucra cu subcontractați, dar a folosit doar subcontractați. Convingerea intimă este că vorbim de un grup infracțional organizat”, a declarat pentru Libertatea Lavinia Coțofană. ASSMB a transmis o reacție pentru Libertatea, în cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX: „Primarul General nu are atribuții în a face angajări sau a înceta contracte de muncă. Delegarea doamnei Lavinia Coțofană a fost făcută de precedentul Director General al ASSMB, pe o perioada determinată. Așadar, doamna Lavinia Coțofană nu a fost dată afară. La fel ca toți cei care aveau delegări temporare, ea se va întoarce la locul de muncă de unde a fost delegată, aici la ASSMB, având doar atribuții temporare. Încetarea delegării a fost decisă de actualul Director General, ca urmare a unui proces de reengineering pe care l-a inițiat încă de săptămâna trecută”.