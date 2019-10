Gabriela Firea, un nou atac la adresa fondatoarelor Dăruiește Viață: Cele două doamne fac campanie electorală politică unui candidat care dorește să devină primar general

Aceasta acuză că ”jihadul dezlănțuit pe Facebook împotriva ei” este sponsorizat.







”Nu am nimic împotriva unui spital privat, am sprijinit toate clinicile și spitalele private 100% care s-au construit în capitală. Este o imensă manipulare și o imensă dorință de a mistifica adevărul, o campanie în care bucureștenii sunt cei prejudiciați. Nu am făcut altceva după postări injurioase la adresa mea și preluarea acestora de niște persoane neinformate să spun că nu numai că nu am blocat construirea acestei clădiri în curtea Spitalului Marie Curie ci am și sprijinit prin faptul că terenul de aproape 1 milion de euro precum și câteva hotărâri de consiliu aprobate la inițiativa mea au fost lucruri concrete în sprijinul acestei clădiri care se construiește. Nu am solicitat niciodată să se sublinieze într-un comunicat de presă numele meu sau denumirea funcției de primar general ci faptul că PMB este proprietarul acestui teren foarte valoros și este dreptul bucureștenilor să știe că fiecare contribuie la realizarea acestei clădiri. Prin faptul că s-au solicitat echipamente medicale de la Ministerul Sănătății, iar banii pentru acest aparat de RMN foarte performant au fost alocați încă din luna martie pentru această clădire care va fi finalizată, și toți românii, prin bugetul MS, contribuie. Dacă d-voastră vedeți o vină, o greșeală, o faptă imorală că s-a subliniat în urma atacurilor total nefondate, și într-un limbaj de-a dreptul suburban. Este un jihad pe Facebook împotriva mea pentru că am solicitat respect pentru bucureșteni și pentru români, că toți contribuie la realizarea acestui spital, au sărit ca arși că doar cele două doamne au muncit și doar donatorii care au făcut aceste donații”, a mai spus Firea.





Scandalul a pornit după o postare controversată pe Facebook a creatorei de modă Dana Budeanu, postare care a fost apreciată și distribuită de primarul general Gabriela Firea, prietenă foarte bună cu Budeanu. Firea a refuzat să răspundă de ce a distribuit această postare în care Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, de la Asociația Dăruiește Viața, au fost acuzate de Budeanu că nu administrează corect banii din donații și cer investiții de la Ministerul Sănătății.

Ulterior, marți, Gabriela Firea a acuzat la Digi 24 că ”meritele” ei în construirea acestui spital nu sunt apreciate, pentru că terenul pe care se ridică construcția este al Primăriei și valorează 1 milion de euro.



Imediat după declarațiile primarului, Oana Gherorghiu și Carmen Uscatu au scris pe Facebook:

”Doamna Firea a recunoscut acea mizerie de postare în care își bate joc de noi, de proiectul și sustinătorii noștri. Doamna Firea ne-a făcut "ciuma roz sau albă'". Doamna Firea încearcă o mârșavă manipulare, susținând că eu și Carmen Uscatu suntem doar niște marionete ale lui Vlad Voiculescu. Doamna Firea a lansat un atac mizerabil la munca și reputația noastră. Va trebui să dovedească spusele, căci 10 ani de muncă și luptă pentru șansele la viață ale copiilor bolnavi de cancer nu merită a fi terfeliți în acest fel.”

„Doamna Gabriela Firea se pare că a devenit statul român. E ceva șocant", au spus miercuri cele două fondatoare ale Asociaţiei „Dăruiește Viață" la Digi24.

”Oare toate persoanele fizice și juridice care au făcut donații de bună credință, ca un act caritabil pentru construirea unei clădiri lângă spitalul Marie Curie, sunt de acord să se transmită mesaje politice lângă mesajul umanitar, fiindcă cele două doamne fac campanie electorală politică unui candidat care dorește să devină primar general și de fapt asta este miza, că noi le-am stricat cumva strategia de anul viitor în care doreau să branduiască un candidat politic, care el și numai el sigur, împreună cu câțiva prieteni ridică o clădire lângă un spital de stat, fără să sublinieze aportul bucureștenilor, prin faptul că municipiul București și primarul general au venit cu această contribuție, fiind un teren foarte valoros și fără să sublinieze aportul statului. Sunt convinsă că nu toți donatorii au culoarea politică a acestor doamne și a acestui domn. Sunt convinsă că sunt donatori care simpatizează PNL-ul, PSD-ul, UDMR-ul, PMP-ul, poate chiar cu USR-ul. Eu cred că este o bătălie internă între doi candidați politici, a declarat Gabriela Firea într-un interviu luat de Bogdan Chireac la DCNews.”Ca dovadă că nu e nimic întâmplător, la 6 zile distanță după ce eu am dat un share pe Facebook, exact în timpul unui eveniment în care eu și premierul explicam cât de nocive sunt drogurile, fix în acel moment, a apărut acest atac foarte bine sponsorizat la adresa mea. Sunt pagini de FB personale sau ale unor entități care au după denumire, ceva sponsorizat. De ce atâta efort financiar pentru a o pune la colț pe Gabriela Firea?”, a spus primarul general.Aceasta a declarat că nu dorește să se menționeze numele ei, dar dorește să se spună că Primăria Capitalei a pus la dispoziție terenul pe care se construiește spitalul.