Primăria din Piatra Neamț a asfaltat o stradă care se termină în câmp. Lucrarea a costat 90.000 de euro, iar edilul susține că a făcut tot ce a putut de banii respectivi. „Suntem într-o primă etapă în acest an, în care am asfaltat de câți bani am avut. E un proiect mai amplu”, a declarat Dragoș Chitic la Digi 24.