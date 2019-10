Gabriela Firea propune amânarea vinietei Oxigen pentru mașinile Euro 4 pentru 2021

Vinieta Oxigen pentru mașinile Euro 4 se va aplica din 2021, a declarat primarul Gabriela Firea la începutul ședinței de Consiliu General de joi. În proiectul inițial se propunea plata taxei de la începutul anului 2020.







Proiectul primarului Gabriela Firea prin care mașinile sub Euro 5, indiferent de orașul unde sunt înmatriculate, trebuie să plătească o vinieta Oxigen pentru a putea circula în București, iar cele sub Euro 3 nu mai au voie deloc în centrul orașului, va fi discutat în ședința de joi a Consiliului General. Pentru mașinile sub Euro 3 vinieta va fi de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 și 4 - 5 lei pe zi. Dacă va fi aprobat, vinieta se va taxa de la 1 ianuarie 2020.