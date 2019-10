​FOTO-VIDEO Lărgirea străzii Fabrica de Glucoză nu va fi gata până la finalul anului, dar se vor deschide două benzi de circulație

Primăria Capitalei nu va termina până la finalul anului lucrările de lărgire a străzii Fabrica de Glucoză, așa cum a anunțat inițial primarul Gabriela Firea și cum prevede contractul încheiat cu constructorul. Lucrarea a avansat, este în prezent la 70%, s-au făcut lucrările la rețelele edilitare și a început turnarea primului strat de asfalt, pornind de la Șoseaua Petricani, însă spre Calea Floreasca mai este mult de lucru. Până la finalul anului se vor deschide circulației două benzi, a declarat Gabriela Firea. Un termen realist pentru finalizarea lucrării este primăvara anului viitor.







„A început turnarea asfaltului pentru stratul de bază, iar în zilele următoare urmează stratul de legătură, peste care se va circula până la sfârșitul anului. (...) Este o bucurie faptul că acest proiect devine o realitate și că în scurt timp bucureștenii vor putea circula in condiții normale, decente. Turnarea stratului de asfalt are loc în special pe timpul nopții, când traficul în zonă nu este intens. De altfel, în ultimele săptămâni majoritatea lucrărilor au fost efectuate noaptea. Urmează la sfârșitul săptămânii turnarea stratului de legătură peste care se va circula până la sfârșitul anului, pe tronsonul cuprins între Bd. Barbu Văcărescu și Șoseaua Petricani-Nod A3. Stratul final, de uzură, se va turna pe toată lungimea șoselei la finalul lucrării”, a anunțat Firea, pe pagina sa de Facebook.



În procente, lucrarea a ajuns la 70 la sută, iar partea cea mai dificilă, care privește mutarea și construirea rețelelor edilitare, aproape a fost finalizată, a declarat pentru HotNews.ro Marius Coaje, consilierul primarului Gabriela Firea pe probleme de infrastructură.



„Am ajuns cu lucrarea la circa 70%. Până la finalul anului vom avea de la bd. Barbu Văcărescu până la Petricani două benzi pe sens finalizate și deschise traficului. Dacă permite timpul vom intra pe celelalte două benzi, unde acum este drumul de șantier și firul pe care circulă mașinile. Dacă avem o iarnă bună, lucrăm în continuare. Partea de rețele edilitare este deja făcută, pe celelalte două benzi mai avem doar de săpat drumul, să punem balast și să turnăm asfalt în trei straturi. Când va fi gata? Totul depinde de vreme, dar un termen realist este primăvara anului viitor”, a explicat Marius Coaje.



În ceea ce privește întârzierile față de termenul anunțat inițial, respectiv luna august 2019, apoi finalul anului 2019, acesta spune că sunt cauzate de faptul că traficul nu a fost închis de tot, pentru o anumită zonă a fost nevoie de refacerea proiectului tehnic iar unul dintre constructori a intrat în insolvență.



„Prima întârziere a fost cauzată de faptul că nu ni s-a permis să închidem strada cu totul. Apoi, la intersecția cu intrarea Chefalului, așa cum a fost gândit drumul nostru, îi punea în dificultate pe cetățenii care au construit pe această stradă, adică era panta foarte abruptă și ieșeau greu iarna. Așa că am cerut reproiectare, a fost nevoie să reaprobăm, iar constructorul să facă o rampă cât mai lină. Au mai apărut niște lucrări de la RADET. Nici constructorul nu a avut mobilizarea cerută pentru că Straco, unul dintre asociați, a intrat în insolvență. Tracon a devenit liderul asocierii și a fost nevoie să facem act adițional”, a argumentat Marius Coaje.



Municipalitatea a început pe data de 3 august 2018 lucrările de lărgire a străzii Fabrica de Glucoză de la două la patru benzi. Termenul de execuție din contract este 15 luni, însă reprezentanții municipalității au promis inițial că va fi gata în 12 luni, respectiv în această toamnă, apoi până la finalul anului 2019.



Costul lucrării se ridică la 173 milioane lei, incluzând exproprierile. Lucrările sunt executate de Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L.-S.C. TRACON S.R.L.-S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L., valoarea contractului fiind de 48.228.719,48 lei fără TVA.



Proiectul noii șosele presupune lărgirea la 4 benzi, două pentru fiecare sens de circulație, a arterei de 1,8 km lungime, între Șoseaua Petricani – Nod A3 și Calea Floreasca. Fiecare bandă va avea 3,5 metri lățime, iar trotuarele vor include și o pistă pentru bicicliști cu o lățime de 1,5 metri pentru fiecare sens.



Intersecțiile pe care Șoseaua Fabrica de Glucoză le traversează vor fi reconfigurate și va fi realizată racordarea la sensul giratoriu din zona Autostrăzii A3. De asemenea, vor fi amenajate noi spații verzi, iar iluminatul stradal va fi modernizat.



Proiectul prevede și amenajarea de parcări, a două drumuri colectoare și semaforizare pe anumite segmente.









FOTOGALERIE În ce stnadiu se află lucrările de lărgire a străzii Fabrica de Glucoză