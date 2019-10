​​Taxa Oxigen Ce se întâmplă cu bucureștenii care au mașini sub Euro 3 și stau în centru. Cum verifică Primăria dacă șoferii plătesc vinieta

Bucureștenii care locuiesc în centrul Capitalei și au mașini sub Euro 3 ar putea fi amendați dacă nu renunță la mașină sau nu o înlocuiesc cu una mai nouă, potrivit proiectului prin care se dorește implementarea taxei Oxigen.

Mihai Teodorescu, șeful Direcției Transporturi din Primăria Capitalei, a explicat pentru HotNews.ro că instituția nu deține date referitor la numărul rezidenților care au o mașină sub Euro 3, dar vor fi ajutați prin vouchere sau printr-un stimulent financiar, dedicat lor, să-și înlocuiască mașina. Acesta spune că scopul Primăriei nu este să-i vâneze și să-i amendeze și mizează pe buna credință a cetățenilor, dar în final se poate ajunge și la sancțiuni.

Reamintim că primarul Gabriela Firea a modificat proiectul vinietei pentru București: mașinile sub Euro 5, indiferent de orașul unde sunt înmatriculate, trebuie să plătească o vinieta Oxigen pentru a putea circula în București, iar cele sub Euro 3 nu mai au voie deloc în centrul orașului. Pentru mașinile sub Euro 3 vinieta va fi de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 și 4 - 5 lei pe zi. Proiectul va fi discutat în ședința Consiliului General de pe 24 octombrie, iar dacă va fi aprobat se va aplica de la 1 ianuarie 2020.

”Pentru rezidenții acestei zone se va face un proiect de Consiliu General prin care îi vom ajuta cu un voucher sau cu un sprijin financiar pentru a-și înlocui mașina. În prima fază nimeni nu va fi absurd, dar până la 1.1.2020 va apărea și acest program și vom ajuta această nișă. Dacă nu-și înlocuiesc mașina, vor plăti sancțiunile. Nu văd de ce să nu-și înlocuiască mașina dacă îi ajutăm. Nu știu dacă în interiorul acestei zone mai sunt multe mașini non Euro, Euro, 1, Euro 2, având în vedere că sunt mașini de peste 25 de ani vechime. Euro 5 începe de acum 10 ani, Euro 4 are 15 ani, Euro 3 20 de ani, iar cele Euro 2 au 25 de ani vechime. Cele vechi, majoritatea au fost date la REMAT sau programul Rabla. Cred că mai sunt foarte puține, putem vedea și pe stradă. Eu cred că în prima fază, când se va da drumul la acest proiect, cred că oamenii vor merge singuri să-și cumpere o mașină mai bună. Sau poate omul nu mai vrea să-și ia altă mașină. Dacă are o mașină neutilizată de 10 ani, poate vrea să cumpere altceva cu voucherul. Noi vrem să ne gândim la buna credință a cetățeanului, nu la coerciție, nu vrem să-i vânăm”, a explicat Mihai Teodorescu.

Zona în care mașinile sub Euro 3 nu mai au voie este delimitată de: P-ța Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - şos. Ştefan cel Mare str. Polonă - str. Mihai Eminescu - str. Traian bd. Nerva Traian - bd. Gheorghe Şincai - str. Lânăriei - Calea Şerban Vodă-bd. Märäşeşti - str. Mitropolit Nifon- bd. Libertății - Calea 13 Septembrie şos.Pandurilor șos.Cotroceni -spl. Independentei - str. Știrbei Vodă - str. Berzei str. Buzeşti -p-ta Victoriei. Zona va fi semnalizată prin indicatoare.

Accesul mașinilor sub Euro 3 în această zonă va fi monitorizat prin intermediul camerelor de supraveghere.

”Sistemul se numește ANPR (Automatic Number Plate Recognition). În prima fază vom avea 50 de intersecții cu 150 de camere, acestea vor fi montate pe stâlpii de semaforizare care au și BTMS, vor merge fie pe fibră, fie pe 4G ca să transmită în timp real”, a expliocat Mihai Teodorescu, șeful Direcției Transporturi din Primăria Capitalei.

Cum va fi verificată plata vinietei

În ceea ce privește vinieta Oxigen, aceasta poate fi plătită pe zi, pe lună, pe un an, în funcție de cum dorește proprietarul și cum folosește mașina.

”Dacă persoana respectivă folosește mașina doar într-o anumită perioadă, plătește doar atunci. Salariul mediu pe București-Ilfov este undeva la 4.000 lei net. 500 lei pentru un Euro 4 înseamnă foarte puțin, 3 lei pe zi, echivalentul unei beri”, a explicat Teodorescu.

Șoferii vor fi verificați dacă au plătit vinieta de Brigada Rutieră, Poliția Locală, dar și împuterniciți ai primarului general.

”Noi vom avea un integrator de plăți, veți putea achiziționa vinieta de la benzinării sau prin aplicațiile noastre, se introduce numărul mașinii și rămâne în baza de date. Poliția și cei care verifică vor avea niște smartphone-uri și vor putea verifica numerele în timp real. Este ca sistemul folosit la CNAIR, doar că mai modern, că al lor e mai vechi. Baza de date va fi administrată de Administrația Străzilor și Compania Municipală Managementul Traficului. Verificarea va fi făcută de Brigara Rutieră, Poliția Locală și împuterniciți ai primarului. De exemplu, dacă polițistul rutier te oprește pentru centură, poate verifica dacă ați plătit și vinieta de București și vă poate sancționa”, a explicat șeful direcției Transporturi.

Acesta spune că în prima fază șoferii vor fi opriți fizic, pentru a fi informați că nu au plătit vinieta și li se va da amenda, iar în timp vor primi amenda acasă.

”În primă fază toată lumea va fi oprită fizic, fiindcă noi nu dorim să facem japcă sau să ne transformăm în teroriști. Se va face control aleatoriu, iar când se va face implementarea totală a sistemului, se va primi amenda acasă. Tu treci, te taxează, iar la finalul lunii ți se trimite factura. Noi dorim să fie cât mai civilizat. După scoaterea acelei taxe de mediu, din păcate avem foarte multe mașini sub 3.000 de euro care poluează foarte mult. Nu este normal. Mai bine încurajăm să cumpere o mașină nouă Euro 6”, a explicat Teodorescu.

Șoferii care nu au vinieta corespunzătoare vor fi sancționați cu amenzi de la 1.500 la 2.000 de lei.

Potrivit proiectului de hotărâre care vizează introducerea vinietei Oxigen, începând cu data de 01.01.2020, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizata mai micã de 5 tone pe arterele din municipiul Bucureşti este restricționat zilnic, de luni pană vineri, cu exceptia sărbatorilor legale, în intervalul 07:00-22:00, după cum urmează:

pentru masinile electrice, hibride sau cu norma de poluare Euro 5 și Euro 6, accesul fără restrictii pe toate arterele;

pentru cele cu norma de poluare Euro 3 și Euro 4, accesul este pemis pe toate strazile municipiului Bucureşti numai în urma achizi ționării unei viniete electronice Oxigen;

pentru cele cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 și Euro 2, accesul este interzis în Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), fiind permis pentru restul arterelor din municipiul Bucure şti numai în urma achizi ționării unei viniete electronice Oxigen

Urmätoarele categorii de autovehicule sunt exceptate:

cele electrice și hibrid

cele pe două roți

cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilități

cele destinate transmisiunilor radio și tv

autovehiculele aparțin ând poli ției, pompierilor, jandarmeriei, poliției de frontieră, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apararii Naționale, unitatilor speciale ale Serviciului Rom ân de Informa ți și ale Serviciului de Protectie și Pază, Servicului de Telecomunicatii Speciale, Servicului de Informatii Externe, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public,

servicile publice comunitare pentru situații de urgență

Societatea Națională de Cruce Roşie din Rom ânia

servicile de ambulan ță

Societatea Transport Bucuresti STB

cele utilizate la intervențiile la căile de comunicație și rețelele edilitare

cele istorice, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului

cele preväzute ca fiind exceptate prin acordurile și tratatele internaționale la care Rom ânia este parte.

"Încasarea tarifelor pentru achiziționarea vinictelor tip Oxigen se face de către structurile de specialitate ale Municipiului Bucureşti, cu atribuții în administrarea drumurilor publice și managementul traficului, direct sau prin distribuitori. Sumele provenite din încasarea vinietei tip Oxigen se fac venit la bugetul Municipiului Bucureşti şi vor fi folosite cu prioritate pentru lucrări, investiții şi proiecte din domeniul protectiei mediului şi al mobilității urbane, care contribuie direct sau indirect la îmbunătățirea condiților de transport și a calitäții aerului", se arata în proiectul de hotărâre.