​​VIDEO FOTOGALERIE Cum arată serele exotice din Parcul Drumul Taberei unde s-au investit aproape 25 milioane lei și cum a ajuns să se dubleze prețul proiectului

Primăria Sectorului 6 a finalizat lucrările de amenajare a serelor din Parcul Drumul Taberei, iar acestea vor fi deschise publicului în aproximativ două săptămâni, după aproape 4 ani de așteptare față de data anunțată inițial. Construirea și amenajarea serelor cu plantele exotice a costat circa 25 milioane lei, iar pentru mentenanța acestora, pe următorii 4 ani, Primăria Sectorului 6 va plăti circa 4,3 milioane lei. Serele sunt compuse din 7 clădiri, fiecare cu plante specifice zonelor tropicale, mediteraneene, deșertice, ecuatoriale, dar și o seră cu palmieri. Accesul în sere va fi gratuit, dar vizitele se vor face doar cu ghizi, în cadrul unor tururi organizate.













Construirea serelor din Parcul Drumul Taberei a început în 2012, în cadrul proiectului de modernizare a parcului, un proiect gigant de 75 milioane lei, finanțat în bună parte din fonduri europene. Din cele 75 milioane lei, în proiectul inițial, valoarea serelor a fost bugetată la 11,7 milioane lei. Proiectul a stârnit numărate controverse, iar locuitorii din zonă au protestat și au cerut în mai multe rânduri demolarea lor și păstrarea parcului ca atare. În ciuda divergențelor, proiectul a mers mai departe.







Parcul a fost redeschis în mai 2015, însă serele nu au fost finalizate. Inițial administrația locală a promis că vor fi deschise la finalul anului 2015, apoi în 2016. După alegerile din iunie 2016, conducerea Primăriei Sector 6 s-a schimbat, iar în spațiul public au apărut informații că serele nu pot fi deschise deoarece soluția de climatizare nu este bună, iar costurile de încălzire/răcire ar fi uriașe.







"S-au reluat lucrările și am deblocat cât de cât situația de acolo. Partea de închidere este realizată, sistemele de climatizare sunt montate, nu s-au făcut testele încă, dar din ce am înțeles, nu ar fi nicio problema, iar pe partea de plante și interior, acolo durează 2-3 săptămâni. Cu climatizarea, soluția a fost modificată față de proiectul inițial fiindcă erau uriașe costurile de întreținere. Acum s-a mers pe o varianta inovativă, a mai fost aplicată și în alte părți, cu puțuri geotermale, sunt 224 de puțuri. Se lucrează la ele. Deocamdată s-au oprit lucrările pentru că s-a descoperit că pe zona respectivă treceau niște cabluri de tensiune care nu erau prinse în planurile inițiale. A trebuit să oprim lucrările, să chemăm specialiști să scaneze suprafață respectivă, să vedem dacă avem și cabluri, am finalizat această procedura și continuăm. În acel parc sunt probleme foarte mari, începând cu serele și terminând cu aleile", declara primarul Gabriel Mutu pentru HotNews.ro în iulie 2017.







Pentru noua soluție de climatizare, în ultimii 4 ani, administrația locală a plătit circa 11,7 milioane lei. În plus, față de proiectul inițial s-au plătit și 1,7 milioane lei pentru achiziția a noi plante exotice, fiindcă nu erau suficiente cele prevăzute în proiectul inițial.







”La această dată, lucrările la serele din Parcul Drumul Taberei sunt finalizate. În ultimii 4 ani, au fost executate lucrări suplimentare ce au vizat sistemul de climatizare și ventilare a serelor și execuția a 224 de foraje geotermale. Valoarea acestor lucrări s-a ridicat la suma de 11.733.379 lei. Față de proiectul inițial, a fost necesară suplimentarea numărului de plante exotice pentru cele 7 corpuri de sere construite. Valoarea plantelor achiziționate este de 1.745.527,10 lei, inclusiv TVA”, se arată într-un răspuns transmis de Primăria Sectorului 6 la solicitarea HotNews.ro.





Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, spune că atunci când a început mandatul nu putea demola serele fiindcă trebuia să dea înapoi toți banii europeni obținuți pentru modernizarea Parcului Drumul Taberei. Edilul spune că nici nu putea menține soluția inițială de climatizare, bazată exclusiv pe energie electrică, deoarece costurile ajungeau undeva la 500.000 euro/lună.



”În primul rând intenția noastră a fost să finalizăm acest proiect finanțat din fonduri europene. La preluarea mandatului am găsit un proiect care era pe moarte, banii erau trași de la Comisia Europeană, băgați în aceste lucrări, iar proiectul nu era gestionat corect. În 2018 am decis să-mi mut biroul în parcul Drumul Taberei și în 8 luni de zile am finalizat Lucrările. În serele la care facem referire acum, inițial în proiect au fost prevăzute plante pentru o singură seră. Nu poți să ai 7 sere cu o capacitate enormă de preluare de plante și tu să prinzi în proiectul inițial plante doar pentru o seră. A fost nevoie să suplimentăm și asta am făcut. Soluția de climatizare inițială era pur și simplu pe energie electrică. Presupunea un cost lunar enorm pentru consumul de energie și atunci s-a optat pentru o variantă ecologică de încălzire, cu sisteme geotermale, care sunt la modă în zilele noastre, este o soluție modernă, astfel încât costurile de întreținere să fie cât mai reduse”, a declarat Mutu pentru HotNews.ro.







Primarul este mândru de felul în care arată acum serele și spune că este un exemplu cum a reușit să nu piardă banii europeni și să deblocheze proiectul, iar serele vor fi un punct de atracție.







Serele au 7 pavilioane, sub forma unui circuit, fiecare având o vegetație specifică unei zone geografice.







”Sera expozițională Drumul Taberei este organizată în 7 pavilioane pe climate. Aici suntem în climatul tropical, putem găsi plante dintre cele mai exotice. Ne mândrim să avem singurul exemplar de jurassic tree din România. Este un arbore fosilă, de acum 200 milioane de ani. Cele 7 pavilioane sunt organizate pe climat tropical, mediteraneean, deșertic, zonă de palmarium și zona ecuatorială”, a explicat pentru HotNews.ro Denisse Adlah, inginer horticultor.



Accesul în sere se va face gratuit. ”Vizitatorii vor avea acces numai însoțiți de un ghid care să explice ce se întâmplă în aceste sere, având în vedere că există un climat specific pentru fiecare seră”, a mai spus Primarul Gabriel Mutu.







Pe 14august 2019, Primăria Sectorului 6 a atribuit licitația pentru achiziția plantelor exotice necesare, dar și pentru întreținerea serelor în următorii 4 ani, valoarea contractului fiind de 6,7 milioane lei, iar câștigătorul TRIUMF GARDENING. Din acest contract, valoarea plantelor exotice este de 1,7 milioane lei, așa cum se arată în răspunsul Primăriei, iar restul merge pentru serviciile de curățenie, întreținere a serelor, reparații, inclusiv ghizii.



”Prin amenajarea celor 7 corpuri de sere cu plante exotice, pe climate diferite, din areale geografice diferite (tropicale, ecuatoriale, mediteraneene, deșert), vom dezvolta un punct de atracție pentru toți bucureștenii. Principalele beneficii sunt următoarele: dezvoltarea unei zone verzi accesibile tot timpul anului, crearea unui obiectiv de interes atât pentru cetățenii sectorului, cât și pentru turiști și inițierea unei platforme educaționale/experimentale pentru copii și studenți”, mai spun reprezentanții instituției într-un răspuns adresat la solicitarea HotNews.ro.







Reprezentanții instituției mai spun că nu trebuie să dea banii europeni luați pentru pentru proiect deși s-a modificat soluția, aceasta fiind considerată o îmbunătățire.



”La data de 31 decembrie 2018, lucrările de amenajare au fost finalizate conform contractului de finanțare. În această situație nu a fost necesară restituirea vreunei sume decontate prin fonduri europene”, se arată în răspuns.



Aleile parcului au fost refăcute



Deși s-au cheltuit circa 62 de milioane lei pentru amenajarea Parcului Drumul Taberei, la scurt timp după deschiderea parcului, aleile au început să se descompună, iar la fiecare ploaie parcul se inunda, fiindcă nu avea un sistem de drenaj al apelor pluviale. Primăria a fost nevoită să investească alți bani pentru remedierea situației.



”În urma efectuării unei expertize tehnice privind starea aleilor din Parcul Drumul Taberei, a fost luată decizia schimbării soluției tehnice în sensul înlocuirii stratului de pietriş/sorturi de marmură cu asfalt. Totodată, pentru părțile inundabile ale parcului a fost amenajat un sistem de drenaj, a fost schimbată soluția de împrejmuire a locurilor de joacă, au fost plantați arbori (tuia) pentru protecția spațiilor verzi, a fost extins sistemul de monitorizare video și a fost amenajat un debarcader pe lacul din parc. Valoarea acestor lucrări a fost de 4.790.534 lei. Execuția lucrărilor suplimentare nu implică restituirea fondurilor decontate în cadrul proiectului. Toate investițiile făcute în Parcul Drumul Taberei după data de 31 decembrie 2018 au fost lucrări de îmbunătățire a situației existente”, se mai arată în răspunsul transmis de Primăria Sector 6 la solicitarea HotNews.ro.



Lucrările de reamenajare a parcului Drumul Taberei au început în mai 2012 și s-au finalizat îân mai 2015, când parcul a fost redeschis publicului.





Lucrările de modernizare a parcului s-au ridicat la 63,5 milioane de lei (circa 15 milioane de euro) și au fost finanțate în bună parte din fonduri europene. Contractul de finanțare prin Programul Operațional Regional a fost semnat în septembrie 2011, finanțarea nerambursabilă fiind de 59,5 milioane lei. Licitația pentru executarea lucrărilor a fost câștigată de asocierea Pergola Grădini Decorative, Construcții Erbașu, Promsconcept Grup, Hidrocanal, UTI Trafic, Metabet CF, E - Factor Solutions. Firma care a realizat proiectul peisagistic este Concret Construct CD.



Pentru a evita pierderea întregii finanțări europene destinate reamenajării Parcului Drumul Taberei, Consiliul Local al Sectorului 6 s-a văzut nevoit să aprobe, în ședința din data de 17 decembrie 2015, alocarea sumei de 12.514.571,72 lei de la bugetul local al Sectorului 6 pe anul 2016, pentru finalizarea lucrărilor.



