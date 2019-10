Primăria Sectorului 1 vrea să cheltuiască circa 5 milioane de euro pe un sistem de bike-sharing / OPTAR: Este inutil să faci acest sistem înainte să faci infrastructură

Primăria Sectorului 1 vrea să cheltuiască circa 5,5 milioane de euro pentru realizarea unui sistem inteligent de bike-sharing, potrivit unui proiect care se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 1 de marți. Potrivit indicatorilor tehnico-economici aferenți, ar urma să se realizeze 44 de stații cu 390 de biciclete mecanice, dar și 5 parcări pentru biciclete. Reprezentanții asociației OPTAR spun că este o cheltuială inutilă, deoarece astfel de sisteme trebuie gândite la scara întregului oraș, de Primăria Capitalei, nu la nivel de sector, iar mai întâi trebuie făcută rețeaua principală de piste pentru biciclete.











Componenţa sistemului este urmatoarea :

terminale inteligente de închiriere a bicicletelor in numar de 44

stații inteligente de predare şi preluare a bicicletelor in numar de 44

biciclete inteligente prevăzute cu computer de bord in numar de 390

triciclete inteligente prevăzute cu computer de bord in numar de 30

parcari inteligente pentru biciclete private in numar de 5

centru de operare cu sistem integrat software si hardware de gestiune si comunicații

sistem de logistica şi distribuţie

kit echipamente mentenanţă

Proiectul ar urma să fie implementat în 9 luni după semnarea contractului de proiectare şi execuție. Astfel, 1 lună este alocată elaborării proiectului tehnic, 6 luni pentru implementarea sistemului, 2 luni pentru derularea procedurilor de achiziție.







Reprezentanții Primăriei Sector 1 spun că proiectul va ajuta la fluidizarea traficului.







”În prezent, în Sectorul 1 sunt necesare măsuri susţinute de fluidizare a traficului rutier si de decongestionare a strazilor secundare de masinile parcate în spații neautorizate. Comisia Europeană, prin politicile de coeziune prevede acordarea unei atenții sporite dezvoltării urbane durabile, inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme de transport care respecta mediul ,cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi promovarea unei mobilitați urbane durabile. Transportul prin intermediul bicicletelor reprezintă un adaos şi o completare flexibilă a transportului în comun şi totodată reprezintă o alternativă pentru acesta. Proiectul retelelor de staţii self-service de închiriere de biciclete are ca scop principal utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Un alt scop al implementării acestui proiect îl reprezintă beneficiile obţinute în urma utilizării bicicletei ca mijloc de transport, respectiv creşterea cotei traficului pe bicicletă în structura modală, crearea unei noi opțiuni de mobilitate, evitarea aglomeraţiei în trafic şi gestionarea cererii pentru transport. Dificultatea cu care se confruntă utilizatorii de biciclete în a circula în condiții de siguranţă şi de a găsi un loc de parcare sigur pentru biciclete în spațiile private limitează utilizarea acesteia”, se arată în referatul de aprobare al proiectului.







Proiectul presupune implementarea unui sistem inteligent de mobilitate urbană alternativă, independent energetic utilizând biciclete inteligente, sisteme de andocare si terminale inteligente. Realizarea investitiei necesită alocarea de la bugetul local a sumei de 26.006.493,81 lei (TVA inclus), esalonata astfel : pentru anul 2019 suma de 1.017.003,00 lei, pentru anul 2020 suma de 24.989.490,81 lei.Reprezentanții asociației OPTAR spun că este o cheltuială inutilă, deoarece astfel de sisteme trebuie gândite la scara întregului oraș, de Primăria Capitalei, nu la nivel de sector, iar mai întâi trebuie făcută rețeaua principală de piste pentru biciclete.”Sunt măsuri care se aplică de primăriile de Sector și unele măsuri care nu pot fi luate decât de Primăria Generală deoarece are o viziune mai largă asupra problemei. În cazul de față, sistemul de bike-sharing este similar unui sistem de închiriere de mașini. Cum ar fi să te duci să închiriezi o mașină, dar să spună că nu o poți lăsa decât în Sectorul 1. Adică o iei din Sectorul 1 și o lași tot acolo. Problema este similară cu sistemul de bike-sharing. În momentul în care tu faci un sistem de bike-sharing se presupune că tu circuli doar în sectorul 1. Ori faptul că un sistem de bike-sharing este destul de costisitor. Poate să ajungă la 1000 de euro întreținerea unuei biciclete timp de un an, acesta este prețul care se practică în afară, dar în România este posibil să coste mai mult deoarece gradul de vandalism este mai mare. Este inutil să faci acest sistem înainte de a face infrastructura. Primăria de sector nu are competențe pentru a face rețeaua principală de piste pentru biciclete, dar o poate extinde pe străzile secundare. Există sens unic pentru biciclete, parcări pentru biciclete, sunt multe pe care le poate face. Dar în loc să le facă cum trebuie, face ceva care nu este de competența lor și apoi se trezesc cu un mamut pe care trebuie să-l întrețină ca și costuri”, a explicat pentru HotNews.ro Marian Ivan, reprezentant OPTAR.