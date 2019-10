Cornel Pieptea, fostul viceprimar al Capitalei, acuzat de procurorii DNA că ar fi primit 15.000 euro și 150.000 lei pentru aprobarea construirii unui supermarket pe DN1

Cornel Pieptea, fostul viceprimar al Capitalei din partea PNL și consilier general în perioada 2012-2015, este acuzat de procurorii DNA că în perioada 2012-2013 ar fi primit 15.000 euro și 150.000 lei pentru aprobarea construirii unui supermarket pe DN1. Banii ar fi fost dați prin intermediul unui alt consilier general PNL - Manuela Violeta Popescu, cei doi fiind cercetați pentru trafic de influență și complicitate la trafic de influență.







”În perioada 2012-2013, inculpatul Pieptea Cornel, în calitatea menționată mai sus, a pretins și primit prin intermediul inculpatei Popescu Manuela Violeta, de la administratorul unei societăți comerciale, sumele de 15.000 euro (remiși în sediul Consiliului General al Municipiului București) și 150.000 lei, pentru a–și exercita influența asupra consilierilor din cadrul C.G.M.B., în vederea aprobării unui proiect de hotărâre privind Planul de Urbanism Zonal (PUZ) ce privea construirea unui supermarket pe un teren situat în zona Șos. București-Ploiești. Banii au fost remiși în două tranșe înainte și după aprobarea hotărârii ce privea PUZ-ul respectiv (18.12.2012)”, se arată în ordonanța procurorilor.







Contactat de HotNews.ro, Cornel Pieptea a declarat că nu dorește să comenteze.







”Îmi voi susține punctul de vedere atât la DNA, cât și în fața instanței. Am încredere în justiție și mai departe nu vreau să fac comentarii pe această temă. Am dat declarații, am discutat cu avocatul și toate declarațiile le fac în cadrul procesului. Nu vreau să afectez în niciun fel cursul procesului”, a declarat Pieptea.







”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații PIEPTEA CORNEL, la data faptei consilier general și lider de grup al unei alianței politice în cadrul Consiliului General al Municipiului București (C.G.M.B.), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență și POPESCU MANUELA VIOLETA, la data faptei consilier general și președinte al Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului de pe lângă Primaria Capitalei, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la trafic de influență”, se arată în comunicatul DNA. În dosar este cercetat și administratorul societății comerciale care ar fi dat mita sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la trafic de influență.Cornel Pieptea este membru PNL din anul 2000. În perioada 2004-2008 a ocupat funcția de consilier local Sector 6, iar în perioada octombrie 2004 – iunie 2007 a ocupat funcția de Director Adjunct în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 6. Din 2008 până în 2012 a fost deputat, ales pe listele PNL. În perioada 2012-2015 a fost consilier general, ocupând în pararel și funcția de viceprimar al Capitalei din decembrie 2014 până în septembrie 2015.