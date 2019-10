Scandalul căldurii în Capitală nu se mai sfârșește: ELCEN dă în judecată Primăria Capitalei pentru a recupera datoria RADET de 3,8 miliarde lei

"Doamna Gabriela Firea a avut șansa de a intra în istorie. Dacă ar fi avut cel mai mic interes pentru cetățeni și pentru Capitală, putea rezolva încă de anul trecut problema termoficării în București. A avut la dispoziție multiple variante, însă a ales să nu facă nimic. Chiar dacă în mandatul doamnei Firea s-au acumulat doar o parte din datoriile totale ale RADET, întrucât a ales să cheltuiască banii bucureștenilor pe vouchere, vacanțe și reclame la companiile de stat, cu siguranță în acest mandat a definitivat distrugerea RADET și periclitarea situației economice a ELCEN", a declarat Ovidiu Neacșu, partener fondator SIERRA QUADRANT.





Administratorul judiciar a explicat de ce cheamă în garanție Primăria Capitalei.





”La grefa Tribunalului Bucuresti a fost înregistrată cererea de atragere a răspunderii patrimoniale a Primăriei Municipiului București (PMB), prin care se solicită ca instanța să dispună obligarea PMB la plata creanței RADET către ELCEN în cuantum de 3,83 miliarde de lei, conform tabelului definitiv al creanțelor. În acest context, reamintim faptul că PMB avea posibilitatea de a achita doar 1,1 miliarde de lei (suma rezultată în urma raportului de reevaluare a creanței, întocmit de un evaluator independent), adică la valoarea de piața a creanței estimată în cazul vânzării forțate către un potențial cumpărator”, se arată într-un comunicat de presă emis de Sierra Quadrant SPRL, administrator judiciar ELCEN.Potrivit sursei citate, principalul vinovat pentru situația RADET este Primăria Capitalei.”Putem afirma că, atât timp cât PMB înfiinteaza RADET, coordonează RADET, are obligația prin lege să plăteasca subvenția (dar nu o face), deține în proprietate rețeaua de termoficare, este obligată de lege să asigure continuitatea și siguranța serviciului public, se încadrează în definițiile legii insolvenței legate de răspunderea celor care au contribuit la starea de insolvență, se încadrează în prevederile legii care reglementează răspunderea civilă a primăriilor, primarul Gabriela Firea a afirmt public că PMB recunoaște creanța RADET de 1,1 miliarde lei și și-a asumat plata acesteia, primarul Gabriela Firea afirmă public, totodată, că PMB nu are nicio responsabilitate și nicio datorie directă către ELCEN, atragerea răspunderii PMB în raport cu datoria înscrisă în tabelul definitiv al creanțelor RADET, este nu doar o acțiune firească, dar și o datorie a companiei noastre care, din poziția de administrator judiciar al ELCEN, are obligația legală de a întreprinde toate demersurile necesare pentru reorganizarea și redresarea ELCEN”, afirmă reprezentanții Sierra Quadrant.