Nicușor Dan a dat în judecată Primăria Capitalei fiindcă nu a făcut public proiectul de amenajare a Parcului Cișmigiu

Deputatul Nicușor Dan a dat în judecată Primăria Capitalei fiindcă nu i-a comunicat proiectul de amenajare a Parcului Cișmigiu, care a stârnit mai multe controverse în spațiul public fiindcă propune creșterea numărului de alei și defrișări.







Acesta cere instanței să oblige municipalitatea să-i comunice proiectul tehnic de amenajare a parcului.







”Am chemat în judecată Primăria Capitalei pentru Parcul Cișmigiu, așa cum am promis. În 13 august am solicitat Primăriei să ne comunice documentația tehnică pentru Parcul Cișmigiu, în care ar urma să se construiască alei betonate largi, peste rădăcinile copacilor. Documentația ar fi trebuit să stea la baza Hotărârii Consiliului General pentru indicatorii tehnico economici, dar nu a fost făcută publică. Primăria nu a răspuns în termenul legal de 30 de zile. Am formulat acțiune la Tribunalul București. Numărul dosarului este 28678/3/2019”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.





HotNews.ro a obținut proiectul de reamenajare a Parcului Cișmigiu, în cadrul căruia se vor face lucrări de circa 10 milioane de euro. Acesta prevede în linii mari păstrarea caracterului original al parcului și restaurarea elementelor definitorii - zona La cetate, la buturugă, terasa de trandafiri, grota, izvoarele, lacul și debarcaderul, însă propune creșterea numărului de terase și chioșcuri de la 11 la 17, tăierea mai multor arbori, în principal bolnavi, uscați, nevaloroși, desființarea celor 3 locuri de joacă și amenajarea unuia mare în zona Pieței Walter Mărăcineanu, desființarea spațiului pentru câini, dar și creșterea suprafeței aleilor. O altă propunere controversată este pavarea peluzei de pe axul parcului.