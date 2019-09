Șeful Consiliului Județean Bihor se recomandă pe un site de safari din Africa de Sud drept ”Sandor Pasztor from Hungary" și s-a fotografiat cu animalul împușcat

Contactat de Jurnal Bihorean și Bihon.ro, Pasztor Sandor a spus că a fost într-o vacanță în Africa de Sud, în 2018, cu pașaport unguresc, el având dublă cetățenie. "Am fost anul trecut în concediu o săptămână la Cape Town, din care am petrecut o singură zi și la vânătoare. Restul am vizitat Cape Town și împrejurimile, împreună cu familia. Am fost cu pașaport maghiar deoarece așa am scăpat de viză, așa cum este cazul unei călătorii spre Statele Unite”, a declarat Pasztor.







“I-am spus cu ce companii port discuții. Iar dumnealui mi-a spus următoarele: «Cât timp eu sunt președinte, vă interzic să mai discutați cu vreo companie aeriană». L-am întrebat de ce. Mi-a spus: «Pentru că așa trebuie». Lângă mine era dl Bimbo. I-am transmis că este contractul meu de mandat să discut cu operatorii. Atunci mi-a spus: «Vă interzic să discutați cu Wizz Air și Ryanair. Puteți discuta cu Tarom sau cu celelelate». Și a plecat. I-am spus d-lui Bimbo că, în condițiile acestea, eu nu pot să îmi îndeplinesc mandatul și îmi depun mandatul”, a declarat Pașc pentru bihon.ro





În urma demisiei lui Pașc, cu trei luni înainte de încheierea mandatului, Consiliul de Administrație a Aeroportului Oradea a organizat un nou concurs. Două dosare au fost respinse și unul singur a fost admis: cel al Cristinei Antik, soția judecătorului Antik Levente, fostă contabilă de școală și la Aeroport, cu ani în urmă, potrivit bihon.ro.





Primarul Ilie Bolojan a acuzat iresponsaibilitate din partea conducătorilor Consiliului Județean, prin modul de organizare a acestui concurs și a cerut deja organizarea unui nou concurs, în urma căruia la șefia Aeroportului Oradea să vină un profesionist în managementul aviației civile.





"Este o chestiune foarte importantă, chiar dacă nu ţine de Primăria Oradea, dar afectează grav acest oraş. În media de ieri am văzut că este finalizată o primă etapă a concursului pentru postul de director al Aeroportului din Oradea şi există o singură persoană, o doamnă, care a fost admisă în următoarea etapă. Având în vedere că dezvoltarea oraşului Oradea este legată inevitabil de partea de conectivitate, aeriană, globală, rutieră şi feroviară, ceea ce se întâmplă la aeroport afectează municipiul Oradea. Iertaţi-mă, am căzut din lac în puţ. Adică am selectat un candidat care nu are niciun fel de competenţă să ocupe o astfel de funcţie. Oricât am fi de înţelegători, nu poţi să treci de la un contabil bugetar să coordonezi cu succes un aeroport ce se doreşte internaţional", a declarat, în conferinţă de presă, Bolojan, potrivit Agerpres.



Imaginile au stârnit controverse, mai ales în condițiile în care Sándor este acuzat de fostul director al aeroportului din Oradea, Gheorghe Pașc, că dorește distrugera aeroportului românesc pentru a favoriza aeroportul din Debrecen.Gheorghe Pașc a demisionat la începutul lunii de la șefia Aeroportului Oradea și a declarat în presa locală că Pasztor Sandor i-ar fi interzis să discute cu WizzAir și RyanAir, companii pe care Pașc voia să le readucă în oraș după doi ani de când au oprit cursele.