FOTO-VIDEO Pasajul de la Doamna Ghica stârnește furia locuitorilor din zonă fiindcă trece prea aproape de blocuri și se taie aproximativ 225 de copaci. Oamenii vor să suspende lucrările în instanță

Situația s-a inflamat după ce în urmă cu câteva zile primarul Gabriela Firea a anunțat pe pagina de Facebook că a semnat autorizația de construire pentru pasajul Doamna Ghica, iar de miercuri dimineață a început tăierea arborilor, fără să se anunțe dinainte acest lucru.

Într-un comunicat transmis de Primăria Capitalei joi seară se anunță însă că a fost semnată doar autorizația pentru devierea utilităților și se vor tăia 225 de arbori, dar vor fi plantați în loc 660.











Înainte și după defrișări Foto: Facebook/Adrian Sasu



Defrișări pentru pasaj Foto: Facebook/Cătălina Nicolae





”Eu sunt în acest bloc din 77, de când s-a construit. Este un bloc înalt, cu 13 etaje, iar în momentul în care vor pune piciorul podului lângă blocul meu, sigur vor strica structura de rezistență. Toate trepidațiile vor fi în casa noastră. Vor veni noxele, zoomotul, cum putem trăi în halul acesta. Să vină să vadă la fața locului că nu se poate face așa ceva. Și nu este adevărat că va debloca circulația, va fi mai rău, o vor muta cu o stația mai încolo. Nu avem trotuare, vom avea trotuare de 1,5 m, nu se poate. Nu este corect făcut planul acesta de sistematizare”, a spus o altă doamnă prezentă la dezbatere.







La întâlnire a participat și Dan Trifu, vicepreședintele fundației Ecocivica, care a spus că va merge alături de oameni în instanță și îi va sprijini.







”În primul rând trebuie mobilizate asociațiile de proprietari, ăsta este și motivul pentru care am venit, să le dăm încredere oamenilor că poate reușim. Dorim foarte repede să depunem acțiune în instanță pentru suspendarea autorizațiuei de construire și amlucrărilor și să trecem la anularea ascestei autorizații de construire și în felul acesta să cerem Primăriei să respecte legea, să treacă la promovarea unui plan urbanistic zonal, unde să existe o dezbatere publică reală, soluțiile cele mai bune alese, cea cu pasaj subteran este cea mai bună, iar Agenția de Mediu să-și facă treabă și să evalueze impactul asupra mediului, să aleagă varianta cea mai bună”, a declarat dan Trifu. Acesta speră că în aproximativ o lună Tribunalul va da un termen și va dispune oprirea lucrărilor.







Simulare cum va arăta pasajul

”Sunt făcute afirmații fără niciun temei sau studiu, legate de stabilitatea blocurilor în zonă sau de nivelul de zgomot – deși proiectul include toate măsurile de protecție a populației din zonă, așa cum este legal: fundațiile blocurilor din zonă sunt independente de noul pasaj și sunt situate la distanțe semnificative. În plus, pasajul include componente specifice acestui tip de construcții, care absorb vibrațiile de pe partea mobilă a podului generate de trafic. Precizăm că pe toată lungimea rampelor se vor monta panouri fonoabsorbante pentru a reduce poluarea fonică (panouri care în prezent nu există, deși este zonă intens circulată)”, se mai artă în comunicat.







Reprezentanții Primăriei Capitalei spun că lucrarea se va finaliza la timp.















”Locuiesc în zonă și sunt unul dintre cetățenii afectați direct de pasaj, de tăierea arborilor și de toate celelalte lucruri care se întâmplă acum, când se fac lucrările premergătoare. Traficul din zonă este o problemă reală, cu care ne confruntăm în special iarna, când pe lângă faptul că este aglomerație, mai este și o poluare greu de suportat. Problema trebuie rezolvată, dar nu știm dacă în felul acesta, fiindcă tot acest proiect este învăluit de un mare mister. Nu prea știm când o să se facă pasajul, cum, cât o să dureze șantierul. În plus, față de asta, am îânțeles de la dezbatere organizată de viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, am înțeles că vor fi tăiați 400 de arbori. Azi drujbele au mers toată ziua, au tăiat tot de pe partea noastră”, a declarat Anda, unul dintre cetățenii care au participat la întâlnire.”Mă nemulțumește că acest pasaj a început să fie construit în secret. Nu am fost informați, nu ni s-a zis nimic, am auzit că se va lăți la 8 benzi strada, eliminând locurile de parcare, toți copaii și trotuarele. Ce să facem în situația asta, nu ne comunică nimeni nimic, orice echipă întrebăm, toți zic, noi doar săpăm, noi doar tăiem, nimeni nu știe nimic. Nu suntem împotriva dezvoltării unui pasaj într-o anumită formă, nu știm exact care ar fi forma cea mai bună în acest moment fiindcă nu a fost prezentat niciun studiu. În forma actuală, care apare pe postere și din ce ni s-a zis pe unde am întrebat, acest pasaj extra lat ne nemulțumește, nu dorim să fie construit așa. Un pasaj subteran sau suprateranm mai îngust poate fi construit la un moment dat, dar trebuie făcut cu respect pentru locuitorii zonei. O să încercăm să acționăm în instanță pentru a opri acest șantier, care nu este șantierul podului ci un șantier pentru reloacrea utilităților, prioritatea noastră este oprirea tăierii copacilor, care au mai rămas fiindcă în fie care zi au tăiat 50 de copaci, dar copacii aceștia au fost palntați de locuitorii zonei”, a declarat Virgil, un alt cetățean din zonă.Într-un comunicat transmi joi seară, Primăria Capitalei spune că lucrările se execută cu autorizație și există un Aviz de Mediu pentru defișarea a 225 de copaci, nu a 400, și vor fi plantați în loc 660 de arbori.”Pasajul Doamna Ghica reprezintă o investiție extrem de utilă pentru București, care se execută pentru confortul și în folosul comunității, fiind una dintre soluțiile de îmbunătățire a traficului prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Pasajul este o parte importantă a inelului median, care permite realizarea legăturii între zona de nord și zona de sud a orașului. Concret, pasajul rezolvă actuala situație din zonă, caracterizată de frecvente blocaje de trafic, întrucât capacitatea actuală de circulație în intersecția Șoseaua Colentina – Doamna Ghica este depășită. Pentru executarea lucrărilor există autorizație de construire semnată, în baza căreia se execută lucrările de deviere a rețelelor, care presupun atât relocarea, cât și modernizarea tuturor rețelelor edilitare din zonă. Cu privire la copacii existenți în perimetrul obiectivului de investiții, precizăm că în prezent există un Aviz de Mediu pentru 225 de copaci, așadar nu este vorba despre defrișarea a 400 de copaci, așa cum eronat se arată în scrisoarea deschisă. Constructorul va planta 660 de copaci, așa cum prevăd normele în vigoare, în compensarea celor prevăzuți în aviz, în spațiile verzi reconfigurate din zona Pasajului, sau în alte zone administrate de ALPAB”, afirmă municipalitatea.În ceea ce privește locurile de parcare, se precizează că nu se va pierde nicunul deoarece proiectul prevede amenajarea de parcări sub deschiderile marginale ale podului, iar reconfigurarea acestora se face păstrând raportul de 1 la 1.”Cu privire la termenul de execuție, precizăm că unul dintre motivele înființării companiilor municipale a fost tocmai necesitatea de a avea parteneri contractuali serioși (în condițiile în care, în anii anteriori, unele lucrări de amploare au fost blocate de situația financiară sau juridică a companiilor private contractate). Așa cum companiile au demonstrat deja, există cazuri în care termenele asumate au fost devansate, așadar nu se poate pleca de la prezumția că termenul de execuție va fi depășit. În cazul de față, lucrările sunt realizate de Trustul de Clădiri Metropolitane București. Trustul de Clădiri Metropolitane București a alocat suficiente resurse umane și capacități tehnice în vederea execuției într-un ritm alert pentru a asigura finalizarea la timp a lucrărilor. Aceste măsuri sunt aplicate cu respectarea legislației în vigoare. Cu privire la lucrul pe timp de noapte, precizăm că are ca scop, afectarea la minim a traficului și a siguranței trecătorilor, având în vedere că este o zonă intens circulată. Totodată, este o opțiune care contribuie la limitarea duratei lucrărilor, având în vedere că unul dintre obiective este ca lucrările să aibă un impact minim asupra locuitorilor”, se mai arată în comunicat.Potrivit sursei citate, poluarea în zonă se va reduce, iar soluția cu pasajul suprateran este mai puțin invazivă pentru locuitori.”Facem precizarea că soluția tehnică aleasă pentru Pasajul Doamna Ghica este cea mai puțin invazivă pentru cartierul și locuitorii din zonă. În cadrul studiului de fezabilitate au fost luate în calcul mai multe variante, s-au analizat efectele asupra mediului înconjurător și a locuitorilor, precum si durata de realizare a construcției, fiind aleasă cea mai avantajoasă variantă, din punct de vedere al impactului pentru zona de dezvoltare. În plus, noua construcție rezolvă și alte situații deficitare din zonă, cum este cea privind scurgerea apelor provenite din ploi si zapezi: conductele de canalizare pluviala au fost redimensionate pentru a colecta apele din zona carosabila si pentru a asigura confortul necesar cetatenilor participanti la trafic”, se mai arată în comunicat.Primăria Capitalei a emis autorizația de construire pentru pasajul de la Doamna Ghica pe 23 septembrie, a anunțat primarul general, Gabriela Firea, pe pagina de Facebook. În prima etapă vor avea loc lucrările de deviere a rețelelor edilitare. Lucrarile la pasaj se vor finaliza în 12 luni, iar costul estimat este de 28 de milioane de euro. Constructor este Trustul de Clădiri Metropolitane București, una dintre companiile municipale înființate de Gabriela Firea.Pasajul va avea două benzi de circulație pe sens, cu spațiu rezervat pentru linie de tramvai, în cazul în care va fi nevoie.”Pasajul va începe din zona intersecției străzii Doamna Ghica cu Bulevardul Lacul Tei. Accesul spre pasaj va fi reconfigurat, iar partea carosabilă va fi extinsă de la 4 benzi la 6 benzi. Toate intersecțiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate țînând cont de noua configurație stradală, pentru asigurarea unei circulații fluente. De asemenea, în conformitate cu discuțiile avute cu membrii Comisiei Tehnice de Circulație, s-au păstrat numărul și poziția celor trei stații de autobuz. Trotuarele se vor proiecta pe ambele părți ale arterei și vor avea o lățime de minimum 1.5 metri”, a explicat primarul Gabriela Firea, în mai, la semnarea contractului cu constructorul.