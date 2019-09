FOTO Câteva școli și grădinițe din Sectorul 2 au încheiat în câteva luni 30 de contracte de 1,5 milioane de euro cu două firme, prin achiziție directă, pentru amenajarea unor locuri de joacă

De unitățile de învățământ din Sectorul 2 se ocupă Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.







Grădinița 256 după reamenajare























HotNews.ro a întrebat de ce Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 nu a organizat o singură licitație în loc să facă 30 de contracte, iar reprezentanții instituției ne-au comunicat că legea permite aceste proceduri.







"Efectiv nu mă ocup eu de lucrurile astea și nici nu intervin față de nicio unitate care face achiziții. Singura chestie și solicitările din punctul meu de vedere au fost să se desfășoare în condiții de legalitate și să să se obțină prețurile cât mai mici . Nu îmi spune nimic numele de Stroea Codrin, nu mă înteresează nume, nume de firmă, practic cei care fac achizițiile sunt direct răspunzători. Niciodată nu am solicitat nicio informație din acest punct de vedere. Locurile de joacă au fost proiectate și modificate în totalitate, de la turnat tartran în întregime și cu toate modificările. Au fost reabilitate și refăcute în totalitate printr-o directție a noastră s-a făcut asta, la solicitările unităților de învățământ", a declarat primarul Sectorului2, Toader Mugur Mihai, pentru HotNews.ro.





Grădinița Clopoțel înainte și după reamenajare























Cele 20 de contracte în valoare totală de circa 4,7 milioane lei ( 1 milion de euro) au fost încheiate de următoarele unități de învățământ cu firma Trilenium:











Grădinița Luminița înainte și după reamenajare





























Controverse privind tartanul





"Tartanul sau acest cauciuc amortizant are o compoziție foarte periculoasă pentru sănătate, cancerigenă prin compușii lui și la temperaturi mai mari degajă un miros extrem de toxic, iar pulberea despinsă din aceste cauciucuri, care tot la temperaturi mari începe să se descompună, inclusiv prin folosirea lui de către copii, se ridică aceste particule în atmosferă și devin foarte periculoase. Având în vedere că ei petrec foarte mult timp acolo și înspiră cantități mari de aer, ținând cont că aleargă, normal că inhalează cantități mari din acești compusi. Sunt studii internaționale care au demonstrat asta și deja interzic acest loc de a amenaja locurile de joacă și s-ar putea ca în curând și Uniunea Europeană să interzică asta. Am văzut în mai multe țări că locurile de joacă sunt amenajate cu materriale naturale, iarbă, nisip. Sunt foarte puține locuri amenajate cu cauciuc. Dacă afară sunt peste 25 de grade, la sol sunt 35, iar în zona acestor locuri de joacă este un miros insuportabil. Ca suprafață antitraumă se poate folosi nisipul, nu e nimic mai bun", a declarat Dan Trifu.





Practic, în loc să se facă o licitație, care ar fi putut aduce un preț mai mic și mai mulți ofertanți, contractul a fost spart în 30 de contracte mai mici, astfel încât să respecte plafoanele Legii achizițiilor publice pentru achiziții directe. Astfel, Legea prevede că autoritățile contractante pot achiziționa direct produse sau servicii dacă valoarea acestora este mai mică de 135.060 lei și lucrări în valoare de 450.200 lei."În primul rând dorim să menționăm că fiecare unitate de învățământ aflată în administrarea D.G.A.P.I. are personalitate juridică și dispune de un buget propriu fiind ordonator terțiar de credite. În consecință, pentru achizițiile efectuate din bugetul propriu fiecare unitate de învățământ are calitatea de autoritate contractantă, în conformitate art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016. (...) Potrivit art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă (fiecare unitate de învățământ) are dreptul de a achiziționa direct lucrări în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei. În consecință, având în vedere faptul că fiecare valoare estimată stabilită pentru fiecare autoritate contractantă este mai mică decât pragul de 450.200 lei rezultă că fiecare unitate de învățământ avea dreptul de a achiziționa lucrările direct, fără organizarea unei proceduri de atribuire", se arată în răspunsul transmis de instituție.În răspunsul transmis se arată totuși dă DGAPI s-a ocupat de proceduri deoarece unitățile de învățământ nu au infrastructura necesară."Pe de altă parte, în structura organizatorică a unităților de învățământ, subdimensionată din punct de vedere al numarului de personal, nu există personal calificat si suficient pentru efectuarea achizițiilor cât și pentru monitorizarea, derularea si verificarea procedurilor, motiv pentru care între fiecare unitate de învățământ și D.G.A.P.I. au fost încheiate protocoale de asociere privind sprijinul în desfășurarea achizițiilor. Astfel, conform acestor protocoale, rolul D.G.A.P.I. în efectuarea achizițiilor este unul de sprijin în efectuarea achizițiilor materializat în: acordarea de asistență de specialitate pentru întocmirea documentațiilor de atribuire/caiet de sarcini, demararea și derularea procedurilor de achiziției conform legislației în vigoare, prin desemnarea unui reprezentant al DGAPI. Pe de altă parte, calitatea de autoritate contractantă și de beneficiar direct al achiziției îi revine unității de învățământ întrucât, conform aceluiași protocol aceasta urmează să semneze contractul de achiziție publică, să urmărească derularea acestuia și să realizeze recepția produselor/serviciilor/lucrărilor", se mai arată în răspuns.Reprezentanții instituției spun că procedura a fost una transparentă și că au fost publicate în sistemul electronic de achiziții publice anunțuri de intenție, iar documentația de atribuire a fost solicitată de mai mulți operatori economici, însă doar unul a participat."Au fost publicate în S.E.A.P. următoarele anunțuri de publicitate: Anunțul ADV1018760/18.06.2018 având ca obiect achiziția de lucrări privind "Realizare strat antitraumă cauciuc, alei pietonale, furnizare și montaj trambulină pentru loc de joacă.", Anunțul ADV1047541/07.11.2018 având ca obiect achiziția de lucrări privind "Amenajare curte prin realizare strat antitraumă cauciuc, alei pietonale pentru unitățile de învățământ din Sectorul 2". Documentația de atribuire (inclusiv caietele de sarcini) a fost pusă la dispoziția oricărui operator economic interesat pe baza unei cereri transmise de acesta. Pentru achiziția ce a făcut obiectul anunțului ADV 1018760/18.06.2018 au fost primite 11 cereri de punere la dispoziție a documentației de atribuire iar pentru achiziția ce a făcut obiectul Anunțului ADV 1047541/07.11.2018 au fost primite un număr de 9 asemenea cereri", se arată în răspuns.Primarul Sectorului 2, Toader Mugur Mihai, spune că nu știe despre ce este vorba.1. - GRADINITA LUMINITA, contract în valoare de 435.680 lei încheiat cu firma TRILENIUM pe 6 iulie 2018 pentru realizare strat antitrauma cauciuc, alei pietonale, furnizare si montare trambulina pentru loc de joaca.2. - Gradinita 201 Clopotel, contract în valoare de 432.569 lei încheiat cu firma TRILENIUM pe 19 iulie 2018 pentru realizare strat antitrauma cauciuc, alei pietonale, furnizare si montaj trambulina pentru loc de joaca.3. - GRADINITA STELUTA, contract în valoare de 431.107 lei încheiat cu firma TRILENIUM pe 6 iulie 2018 pentru realizare strat antitrauma cauciuc, alei pietonale, furnizare si montare trambulina pentru loc de joaca.4. - GRADINITA NR. 7, contract încheiat în valoare de 429.020 cu firma TRILENIUM pe 11 iulie pentru realizare strat antitrauma cauciuc, alei pietonale furnizare si montare trambulina - loc de joaca.5. - SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL SILVESTRU, contract în valoare de 426.420 le încheiat cu firma TRILENIUM pe 9 iulie 2018 pentru realizare strat antitrauma cauciuc, alei pietonale, furnizare si montare trambulina pentru loc de joaca.6. - SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI, contract în valoare de 308.778 lei încheiat cu firma TRILENIUM pe 5 iulie 2018 pentru realizare strat antitrauma cauciuc , alei pietonale, furnizare si montat trambulina pentru loc de joacă.7. - SCOALA GIMNAZIALA MAICA DOMNULUI, contract în valoare de 302.326, încheiat pe 19 iulie cu firma TRILENIUM pentru realizare strat antitrauma cauciuc, al pietonale, furnizare si montaj trambulina pt loc de joaca .8. - GRADINITA NR. 133, contract în valoare de 272.438 lei, încheiat pe 6 iulie cu firma TRILENIUM pentru realizare strat antitrauma cauciuc, al pietonale, furniz si montare trambulina pt loc de joaca.9. - GRADINITA NR.135, contract în valoare de 272.407 lei, încheiat cu firma TRILENIUM pe 10 iulie pentru realizare strat antitrauma cauciuc, al pietonale, furniz si montare trambulina pt loc de joaca.10. - GRADINITA ALBINUTA, contract în valoare de 255.109 încheiat cu firma TRILENIUM pe 8 iulie pentru lucrari de nivelare a terenurilor de joaca pentru copii11. - GRADINITA NR. 234, contract în valoare de 222405 lei, încheiat cu firma TRILENIUM pe 12 iulie pentru realizare strat antitrauma cauciuc, alei pietonale, furnizare si montare trambulina pentru loc de joaca.12. - GRADINITA NR. 276, contract în valoare de 202.567 lei încheiat cu firma TRILENIUM pe 5 iulie2018 pentru lucrări de nivelare a terenului, strat anti traumă, alei pietonale, spațiu de joacă.13. - GRADINITA NR. 256, contract în valoare de 153.775 lei încheiat cu firma TRILENIUM, pe 3 iulie 2018 pentru realizare strat antitrauma cauciuc, alei pietonale, furnizare si montaj trambulina pentru loc de joaca.14. - GRADINITA "LICURICI" TRILENIUM, contract în valoare de 134.379 lei, încheiat pe 26 iulie pentru lucrari de nivelare a terenurilor de joaca pentru copii.15. -GRADINITA "LICURICI", contract în valoare de 126.626 lei încheiat cu firma TRILENIUM, pe 11 iulie pentru echipament pentru terenuri de joacă.16. - SCOALA GIMNAZIALA PETRE GHELMEZ, contract în valoare de 124.026 lei încheiat cu firma TRILENIUM pe 4 iulie pentru realizare strat antitrauma cauciuc, alei piet, furnizare si montare trambulina pt loc de joaca.17. - GRADINITA ALICE, contract în valoare de 89.256 lei încheiat cu firma TRILENIUM pe 6 iulie 2018 pentru realizare strat antitrauma cauciuc, alei pietonale, furnizare si montare trambulina pt loc de joaca.18. - GRADINITA NR. 133, contract în valoare de 70.770 lei încheiat cu firma TRILENIUM, pe 6 iulie, pentru realizare strat antitrauma cauciuc, alei pietonale, furnizare si montare trambulina pt loc de joaca.19. - GRADINITA "LICURICI", contract în valoare de 35.456 lei încheiat cu firma TRILENIUM, pe 4 iulie 2018, pentru lucrari de nivelare a terenurilor de joaca pentru copii.Firma Trilenium îi are ca actionari pe Codrin Stroea și Stroea Iuliana-Sofia, potrivit datelor de la Registrul Comerțului.Câteva luni mai târziu, în noiembrie și decembrie, alte 2 milioane de lei au mers la firma CAESAR ENTERTAINMENT SRL pentru amenajarea unor locuri de joacă. Coincidență, firma îi are ca acționari pe Codrin și Cosmin Stoea.20. - GRADINITA NR. 137, contract de 336,020 lei, încheiat cu firma CAESAR ENTERTAINMENT SRL pe 21 noiembrie, pentru amenajare curte prin realizare strat antitrauma cauciuc, alei pietonale.21. LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN", contract în valoare de 319,036 le încheiat cu firma CAESAR ENTERTAINMENT SRL, pe 27 noiembrie, pentru amenajare curte prin realizare strat antitrauma cauciuc, alei pietonale.22. SCOALA GIMNAZIALA NR. 145, contract în valoare de 251,466 lei, încheiat pe 28 noiembrie 2018 cu firma CAESAR ENTERTAINMENT SRL pentru amenajare curte prin realizare strat antitrauma cauciuc, alei pietonale gradinita.23. SCOALA GIMNAZIALA NR. 41, contract în valoare de 209,980 lei încheiat cu firma CAESAR ENTERTAINMENT SRL, pe 21 noiembrie 2018, pentru lucrări de nivelare a terenurilor de joacă pentru copii.24. GRADINITA NR. 23, contract în valoare de 159,610 lei încheiat cuCAESAR ENTERTAINMENT SRL, pe 22 noiembrie, pentru amenajare curte prin realizare strat antitrauma cauciuc, alei pietonale.25. GRADINITA NR. 137, contract în valoare de 130,999 lei, încheiat cu CAESAR ENTERTAINMENT SRL, pe 21 noiembrie 2018, pentru ansambluri de joaca pentru dotarea Gradinitei nr. 137.26. GRADINITA NR. 23, contract în valoare de 130,999 lei încheiat cu CAESAR ENTERTAINMENT SRL, pe 22 noiembrie 2018, pentru ansambluri de joaca pentru dotarea Gradinitei nr. 23.27. GRADINITA STELUTA, contract în valoare de 130,999 lei încheiat cu CAESAR ENTERTAINMENT SRL pe 22 noiembrtie pentru livrare ansambluri de joaca.28. SCOALA GIMNAZIALA NR. 145, contract în valoare de 130,999 lei încheiat cu firma CAESAR ENTERTAINMENT SRL, pe 4 decembrie 2018, pentru livrare ansamblu loc joaca.29. SCOALA GIMNAZIALA NR. 25, contract în valoare de 130,999 încheiat cu CAESAR ENTERTAINMENT SRL, pe 4 decembrie, pentru livrare ansambluri locuri de joaca.30. GRADINITA "CASTEL" contract în valoare de 130,999 încheiat cu CAESAR ENTERTAINMENT SRL, pe 6 decembrie, pentru livrare ansambluri locuri de joaca.Caesar Entertainment îi are ca acționari pe COSMIN STROEA și CODRIN STROEA.Dincolo de procedura de achiziție, o altă discuție este acoperirea locurilor de joacă cu tartan. Autoritățile spun că suprafețele anti-traumă sunt o cerință legală. Dan Trifu, vicepreședintele Eco Civica, atrage atenția că există riscuri pentru sănătatea copiilor și nisipul ar putea fi folosit ca suprafata antitraumă.