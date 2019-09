După ani de lupte, părculețul de pe strada Elena Văcărescu va fi salvat. Terenul va fi răscumpărat de Primăria Sectorului 1 și rămâne spațiu verde

După ani de lupte și implicare din partea locuitorilor din zonă, părculețul de pe strada Elena Văcărescu va fi salvat. Consiliul General al Municipiului București a dat marți permisiunea Primăriei Sector 1 să cumpere terenul terenul de la persoana căruia i-a fost retrocedat, iar acesta își va păstra destinația de spațiu de joacă și părculeț. Primăria Sectorului 1 va plăti pentru cei 420 mp de teren 180.000 de euro.







Procesul a fost suspendat după înființarea comisiei și începerea negocierilor pentru răscumpărarea terenului.















Părculeț Elena Văcărescu





























Bucata retrocedată din părculețul de pe strada Elena Văcărescu

”Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să achiziţioneze în numele şi pentru municipiul Bucureşti, terenul situat în str. Elena Văcărescu nr. 21A, sector 1, imobil ce se identifică conform anexei la prezenta hotărâre. Bunul achiziţionat prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparţine domeniului public al municipiului Bucureşti, va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 1 și va avea destinația de loc de joacă pentru copii”, se arată în proiectul aprobat marți de Consiliul General.O parcelă de circa 420 mp din părculețul de pe strada Elena Văcărescu, din Sectorul1, care cuprinde și aleea de intrare în bloc, a fost retrocedată în 2003. În 2015, proprietarul a cerut ADP-ului să desfinteze locul de joacă ca să-și poată folosi terenul. În acest fel locatarii din zonă au aflat că urmează să piardă spațiul verde. Proprietarul a cerut certificat de urbanism pentru construirea unei clădiri cu două subsoluri, parter și două etaje. HotNews.ro a scris încă din 2018 despre subiect, când locatarii din zonă s-au revoltat și au cerut autorităților să găsească o soluție pentru păstrarea părculețului.”Istoria a început în luna aprilie 2015, când într-o după-amiază a venit ADP-ul și a luat mobilierul urban din tot locul de joacă pentru copii. În următoarea seară ne-am trezit cu o scrisoare de la proprietar în care își anunța prezența și ne solicita colaborarea, să vedem cum facem ca să fie bine pentru toată lumea. Evident că lumea nu a fost mulțumită cu acest răspuns, a urmat o revoltă ca să spun așa, am strâns 500 de semnături de la locuitorii cartierului, indignați de ceea ce se întâmplă. În săptâmânile și lunile următoare au urmat o grămadă de întâlniri cu primarul Sectorului1, Primarul General, am obținut o grămadă de promisiuni, nimic concret. Când am încercat să trecem la lucruri concrete, ne-am lovit de birocrație, își pasau responsabilitățile de la unii la alții. Văzând că nu ajungem la niciun rezultat, proprietarul s-a dus la Primărie și și-a luat un certificat de urbanism pentru o clădire cu două subsoluri, parter și două etaje. Ăsta a fost indiciul cel mai clar că vrea să construiască. Vâzând că nu ne înțelegem nici cu autoritățile nici cu el, am ajuns la proces și am cerut verificarea retrocedării și anularea titlului de proprietate, în principal pe motiv că avem nevoie de acest spațiu verde și de acces în bloc. Nu este firesc să retrocedezi terenuri între blocuri și să distrugi spații verzi. În plus, sub acest teren sunt utilități publice, țevile RADET care alimentează patru blocuri”, a povestit Ionuț Marin, unul dintre locatarii care au militat pentru păstrarea locului de joacă, în 2018, pentru HotNews.roZeci de spații verzi dintre blocuri și locuri de joacă au fost retrocedate în ultimii ani și au ajuns să fie construite spre disperarea vecinilor care au rămas fără singurele părculețe din zonă și s-au trezit cu un bloc nou la câțiva metri de ferestrele lor. O parte au reușit să blocheze noile construcții în instanță, pe unele s-a construit deja, iar altele au râmas așa, existând acum posibilitatea să fie salvate.Potrivit Legii 135/2014, publicată în Monitorul Oficial pe 16 octombrie, Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților se modifică astfel:"Terenurile înscrise în cartea funciară că fiind în categoria curți-construcții, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate că spații verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislației în domeniu".