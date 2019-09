FOTO VIDEO Povestea incredibilă a complexului Europa: o moarte suspectă, legături cu mafia și apusul unui imperiu

Câțiva ani mai târziu, Salitră moare într-un accident de mașină considerat suspect de presa vremii, iar afacerea ajunge să fie controlată de Niro și Nicu Gheară, cunoscut pentru legăturile cu lumea interlopă. Fiicele colonelului au încercat în ultimii 20 de ani să-și recupereze partea ce le aparținea, însă fără rezultat până acum. Cristina Salitră, fiica colonelului și una dintre moștenitoare a povestit pentru HotNews.ro cum a încercat în ultimii 20 de ani să-și recupereze terenul și cum a ajuns la demolarea complexului.















Citește pe riseproject.ro povestea retrocedării terenului către bătrânul Ionescu și cum a fost cumpărat de colonelul Salitră și de Niro.

”În anii 91-92, tata a cumpărat terenul pe care este construit târgul acum. La vremea respectivă avea o mână dreaptă care era Nicu Dumitru, respectiv Niro, și au convenit ei ca tata să aibă 70% din teren, iar Nicu 30 % din teren, urmând să se facă acest târg. Eu aveam 18 ani atunci, nu știu detaliile din interior, știu doar ce am văzut în acte. Au început să construiască standurile, a început activitatea și așa a apărut târgul Europa”, a povestit pentru HotNews.ro Cristina Salitră, una dintre fetele colonelului.





În 1995, colonelul moare într-un accident considerat suspect de presa vremii. Un tir iese de pe o stradă secundară și lovește mașina în care se afla acesta. De aici lucrurile încep să se complice.













Câțiva ani mai târziu apare un contract din care reieșea că Salitră ar fi vândut terenul care îi aparținea unei firme care ajunge să fie controlată de Nicu Gheară, pentru suma de 10 milioane de dolari. Cristina Salitră spune că acel contract era fals și a obținut anularea în instanță, în iulie 2008, sentință care rămâne definitivă abia în 2011.







”S-a inventat un contract, pe colțul biroului, fără notariat, o foaie A4, cu două semnături, fără intabulare, fără cadastru, din care rezulta că tata ar fi vândut societății care administra complexul, Euro Utimex, și urma să încaseze nu știu câți bani. Societatea a fost făcută prin 91-92 împreună cu un partener german, se ocupa de comerț inițial, apoi se ocupa de administrarea târgului, de lumină, gunoi, etc. Când tata a murit, eu și sora mea am preluat 50% din societate, iar acel cetățean străin a preluat restul. Acest cetățean străin ar fi fost forțat să-i cedeze lui Nicu Gheară 25%, din spusele lui, nu știm dacă a fost adevărat. Așa a intrat Nicu Gheară în această societate în care este și acum. Imediat după a organizat mai multe adunări generale în care l-a numit pe Nicolae Daniel Pepy administrator. Așa a apărut și Peppy în peisaj. Acest contract nu a existat fiindcă nu ar fi fost posibil legal să se transfere un drept în baza unei foi. Ei au făcut o chestie foarte inteligentă, o copie conform cu originalul și ea avea o legalizare pe spate, astfel încât au lăsat impresia că acel document a fost legalizat la notariat”, a explicat Cristina Salitră.







Niro descrie relația cu Salitră într-un interviu acordat în 2007 ziarului „România Liberă”





“Prima afacere adevărată am făcut-o atunci când m-am asociat cu colonelul Salitră și s-a construit Europa. Eu aveam 30%, iar el 70%. După moartea lui Salitră, in 1995, terenul a rămas al meu, este al meu și acum, dar magazinele le-am închiriat pe întreaga durată de viață a construcției unor chinezi. Nu vreau să intru în conflict cu ceilalți administratori ai spațiilor de acolo. Este extrem de dificil să administrezi la comun, iar eu am preferat să mă retrag”, a declarat în 2007 Niro, într-un interviu acordat ziarului România Liberă.













”După retragerea mea a intrat în complexul Europa Nicu Gheară, cel despre care s-a spus că a tocmit, ulterior, ucigași profesioniști că să mă lichideze. Mi-a spus că nu este adevărat. Eu l-am crezut că n-a tocmit ucigașii, dar tot cred că are legătură cu Europa, pentru că mi-a luat teren lângă complex", declara Niro în interviul din 2007 acordat România Liberă

În 2007, primarul Sectorului 2 la vremea respectivă, Neculai Onțanu, a vorbit despre ilegalitățile din complexul Europa, fără însă să facă nimic.





„Afacerea Europa a fost ilegală încă de la început. Toate construcţiile din interiorul complexului au fost ridicate fără autorizaţie. Fără aceasta nu se poate desfăşura nici o activitate comercială. Toate aceste ilegalităţi au fost posibile şi cu concursul regiilor furnizoare de utilităţi care au aprobat, nu s-au sesizat sau nu au verificat această zonă, favorizând astfel infractorii şi fraudarea bugetului local”, declara atunci Onţanu





Cu toate acestea și cu toate că situația proprietății era incertă, în 2008 Primăria Sectorului 2, condusă de Onțanu, dă o autorizație de construire pentru un corp de clădire cu parter și etaj, aflat deja în lucru la vreme respectivă și alte 3 corpuri asemănătoare, cu funcțiunea de comerț și birouri. Cererea de eliberare a autorizației de construire a fost făcută de Nicolae Daniel Pepy, omul lui Nicu Gheară.







”Ei au obținut acea autorizație în anul 2008 folosindu-se de niște documente care au fost anulate în instanță, documente fabricate, cu concursul maxim acordat de primarul Onțanu și toată gruparea din jurul lui, arhitect șef, secretar general. (...) Autorizația este ilegală în acest moment fiindcă nu are niciun document care să stea la baza ei. (...) Ulterior emiterii acestei autorizații, ei nu și-au înregistrat la Administrația financiară nimic. Dacă ești un bun proprietar, ai construit, faci recepția lucrării și înregistrezi construcția la taxe și impozite. Ei nu au făcut asta și DVBL-ul a emis niște somații de plată pentru niște sume fabuloase, 18 milioane lei, moment în care a fost pus la zid să plătească, cu titlu executoriu. Au dat DVBL în judecată și a spus că el nu are niciun fel de construcție (n.r. Pepy), și acele construcții din autorizație nu au fost edificate, iar el nu datorează nimic pentru că nu este proprietar. Aici vine întrebarea decentă, ale cui sunt?”, a povestit Cristina Salitră.



















Dumitru Nicolae, zis “Niro”, a declarat procurorilor că Alexandru Bittner, încercând să își arate puterea și influența pe care o are că tirul care l-a omorât pe Salitră ar fi fost închiriat de el, sugerând astfel că ar fi fost asasinat.





Dosarul însă nu a fost redeschis.





”Dosarul nu a fost redeschis, s-a tot plimbat, au existat multe suspiciuni, povești, noi știm adevărul, dar aia este. În 2014, în dosarul Microsoft, Nicu Dumitru a dat declarație la DNA în care a spus că Bittner l-a amenințat că îl omoară ca pe tata. Când am văzut declarația în media, am făcut repede reclamație la DNA, să redeschidă dosarul, dar am primit un răspuns în care mi s-a spus că solicitarea mea a fost trimisă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău. După ceva vreme, o lună - două am primit o adresă în care îmi spuneau că dosarul a fost clasat în baza unui Ordin intern. Am întrebat despre acel ordin, dar nu auzise nimeni. Și așa a rămas”, spune Cristina Salitră.

Din 1995 până în prezent, Cristina Salitră a tot încercat să intre în posesia terenului, dar fără rezultat.







”De când a murit tata încerc să intru în posesia terenului, dar nu am avut cum. Am făcut tot felul de sesizări, plângeri penale, o colecție de hârtii. Am făcut ce era posibil legal. În cea mai mare parte autoritățile m-au ignorat, îmi răspundeau că au luat la cunoștință, voi primi un răspuns. Complexul funcționa fără niciun fel de autorizație, nu avea niciun document legal de funcționare, persoanele care au exploatat terenul nu au niciun fel de document de proprietate care să le confere dreptul de a intra pe acest teren. Este o rețea de interlopi care au niște persoane, un reprezentant legal, Nicolae Daniel Peppy, și care a administrat și a concertat toate acțiunile de pe acea zonă în ultimii 20 de ani”, a povestit Cristina Salitră.







Autoritățile au avut mai multe tentative de a închide complexul, însă fără rezultat. Cum veneau în zonă, tarabagii dădeau alarma, închideau standurile și plecau. Cu toate că totul era ilegal, au avut acces în continuare la utilitățile publice.







În 2011, de exemplu, prefectul Capitalei, anunţa că a început o razie de proporţii pentru oprirea activităţilor ilicite. Mihai Cristian Atănăsoaei spunea că acţiunea se va încheia atunci când vor fi oprite toate activităţile ilicite desfăşurate de cei care vând în această zonă comercială. Atănăsoaei a precizat că în complexul comercial Europa „se spală bani”, nu sunt case de marcat, nu sunt documente pentru mărfurile vândute, iar „evaziunea fiscală este de 12 milioane de euro pe an”. Astfel, el îi avertiza pe comercianţi să părăsească complexul Europa, pentru că altfel autorităţile vor intra cu buldozerul peste ei. La rândul lor, inspectorii financiari declarau că evaziunea fiscală în cadrul complexului este de 100%. După care s-a așternut iar tăcerea.









În 3 octombrie 2016, omul de afaceri Nicolae Dumitru a fost condamnat la 2,4 ani de închisoare pentru trafic de influenţă în dosarul Microsoft, pedeapsa fiind majorată de la 1,6 ani cu suspendare, dispusă iniţial. De asemenea, instanţa a dispus ca acesta să plătească statului 2.050.000 dolari şi 1.000.000 de euro. Pe 15 septembrie 2017 a fost eliberat condiționat.











De la începutul acestui an, ceva s-a întâmplat, iar atitudinea autorităților s-a schimbat. În urma unei operațiuni pregătite încă de la începutul anului, pe 31 iulie, 700 de poliţişti şi 250 de jandarmi au luat cu asalt complexul Europa, potrivit unui comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti. Ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au verificat peste 500 de standuri şi au confiscat nu mai puţin de 16 camioane de marfă contrafăcută, şi mai multe persoane, printre care şi un poliţist din cadrul Secţiei 7, au fost reţinute pentru contrabandă. Peste 10.000 de euro şi 15.000 de lei au fost ridicaţi în vederea confiscării în urma controlului. Echipele de poliţişti şi jandarmi au fost însoţite de un elicopter. În acelaşi timp, angajaţii Enel au fost solicitaţi să debranşeze toate gheretele din complex care au fost branşate ilegal la curent.







Proprietarii au fost somați să îngrădească și să facă curat pe teren, ceea ce au și făcut, cel puțin pe terenul Cristinei Salitră.

Rămâne de văzut ce va face fiecare dintre cei 3 proprietari cu terenul. ”Deocamdată demolez, nu știu ce fac mai departe. Aștept să văd terenul la zero și apoi încep să gândesc. Mi-e și frică să fac planuri, vreau să merg în pași. Nu știu ce face sora mea, dacă demolează și ea”, a declarat Cristina Salitră.





