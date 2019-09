HARTĂ Ce mari lucrări de infrastructură au în lucru primăriile din București și cum afectează ele traficul la începutul anului școlar

​Noul an școlar prinde Primăria Capitalei cu câteva mari șantiere deschise și cu restricțiile de circulație aferente. Cele mai afectate cartiere sunt Drumul Taberei, Militari și Crângași din cauza lucrărilor la metrou, Pasajul Ciurel și Podul Grant. Astfel, din cauza lucrărilor la Pasajul Ciurel sunt restricții pe Șoseaua Virtuții, traficul fiind deviat pe bretelele podului și prin organizarea de șantier. La Podul Grant, nu se circulă pe sensul dinspre Turda spre Crângași, dar reprezentanții municipalității spun că săptămâna viitoare vor deschide circulația pe o bandă de pe acest sens. În zona de Nord, cea mai importantă lucrare este lărgirea străzii Fabrica de Glucoză, unde se circulă cu sens unic, dinspre Autostrada A3 spre Calea Floreasca. Pe Șoseaua Giurgiului se circulă cu dificultate din cauza lucrărilor de modernizare desfășurate de Primăria Sector 4.







La Pasajul Ciurel sunt restricții de circulație pe Șoseaua Virtuții, traficul fiind deviat pe bretelele podului și prin organizarea de șantier. De asemenea, spre Splai nu se mai poate face stânga de pe sensul dinspre Crângași.







„Conform grafiului de execuție, prima etapă a acestui proiect, Nodul Virtuții, se va încheia la sfârșitul acestui an, atunci când vom începe, în conformitate cu legislația în vigoare, testele statice și dinamice. După această etapă, Nodul Virtuții - acest obiectiv de investiții atât de așteptat de bucureșteni - va putea fi redat circulației! (...) Reamintesc faptul că acest proiect, inițiat în urmă cu 12 ani, a fost preluat cu un grafic de execuție de doar 10 %, iar în prezent, nodul Virtuții, componentă a acestei investiții, este realizat în proporție de peste 90%”, declara Gabriela Firea pe 8 august. În perioada următoare, lucrările la acest obiectiv de investiții vor viza suprastructură tablierului metalic, montarea și tensionarea hobanelor și infrastructură bretelelor aferente acestui pasaj.





Linia de tramvai 41, care asigură transportul călătorilor între cartierul Ghencea și nordul Capitalei, și-a luat circulația de pe 31.08.2019, după o suspendare de aproximat două luni.







Primăria Sectorului 6 derulează în prezent lucrări de înlocuire a bordurilor în mai multe zone de pe bulevardul Iuliu Maniu. Astfel, în multe locuri parcarea la bordură nu mai este posibilă și chiar și circulația pe prima bandă este restricționată.







O astfel de zonă mai extinsă care va fi perturbată chiar și la începutul anului școlar este pe ulevardul Iuliu Maniu de la Lujerului și până la Apaca și Piața Leu.











Foto: Borduri noi pe bd. Iuliu Maniu

---





Proiectul Magistralei 5 ar trebui să fie gata la finalul anului și, deși au fost ridicate multe din restricițiile și devierile de trafic din cartierul Drumul Taberei, în continuare există locuri și zone unde există unele lucrări.







Lucrările pentru supralărgirea bulevardului Prelungirea Ghencea din Capitală sunt programate să înceapă luni, 9 septembrie.







Lucrări în execuție operator SC APA NOVA BUCUREȘTI SA:





Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a promis în luna august că lucrările la Pasajul Ciurel se vor finaliza până la finalul anului și va fi deschisă circulația pe pod.În ceea ce privește etapa a doua a proiectului, respectiv bucata cuprinsă între Pasajul Ciurel și bd. Uverturii, primarul general a dat oridunul de începere pentru lucrările de proiectare.Primăria Capitalei a demarat lucrările la drumul expres spre Autostrada București-Pitești în 2010, iar potrivit documentelor prezentate la vremea respectivă, artera, de 8,3 km, ar fi urmat să facă legătură între Splaiul Independenței și autostrada A1. Licitația pentru executarea lucrării a fost câștigată de către consorțiul JV Bogl - Astaldi - Euroconstruct -Tehnologica și Proiect București, termenul estimat pentru finalizare fiind de 35 luni, de la începerea lucrării, respectiv anul 2014.Lucrările au fost oprite la câteva luni după ce au început atât din cauza litigiilor cât și din motive financiare. În 2014 au fost reluate, însă s-a lucrat cu viteza melcului.Primarul Gabriela Firea spune că atunci când a preluat lucrarea, această era la 13%. Potrivit primarului Gabriela Firea, motivele blocajului au fost următoarele: nu s-au făcut plăți către constructor, nu au fost mutate rețelele edilitare, descărcarea arheologică a durat foarte mult.Primăria Capitalei a început lucrările de consolidare și reabilitare a Podului Grant în luna aprilie 2018. În prezent circulația este blocată pe sensul dinspre Turda spre Crângași și pe bretelele aferente, a explicat pentru HotNews.ro Marius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructură a primarului Gabriela Firea. Acesta spune că o bandă de pe acest sens va fi deschisă săptămâna viitoare.”Pe sensul dinspre Turda către Crângași traficul trebuia închis până anul viitor în martie, dar colegii de la Compania Municipală dau drumul de pe 9 septembrie la o bandă pe sens. Până vine zăpada sperăm să dăm drumul și la cealaltă bandă”, a explicat Marius Coaje.Valoarea investiției se ridică la circa 52,2 milioane lei, iar lucrările trebuie să fie gata în 2 ani, potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați de Consiliul General. Lucrările sunt realizate de Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București.Astfel, tramvaiele liniei 41 își vor relua circulația între terminalele „Piața Presei Libere” și „Ghencea” pe Bd. Expoziţiei, Bd. Mărăşti, Bd. Alexandru Averescu, Str. Turda, pasajul Grant, Şos. Crângaşi, Str. Virtuţii, Str. Lujerului, Str. Braşov, Bd. Ghencea. Restricții de trafic sunt în continuare pe Podul Grant, unde tramvaiele vor circula alternativ în ambele sensuri pe firul de circulaţie dinspre Şos. Virtuţii spre Str.Turda.STB SA va menține în continuare liniile navetă de autobuz 641 și 642 pentru preluarea călătorilor și, în plus, va înfiinţa o nouă linie navetă de autobuze, 643, care va funcționa între terminalele „Ghencea” și „Lujerului”, pe Bd. Ghencea, Str. Braşov, Str. Lujerului, cu întoarcere în rondul situat înainte de intersecţia cu Bd. Iuliu Maniu. Pe acest traseu autobuzele vor opri comun cu cele ale liniei 641, precum şi în staţiile terminale „Lujerului” amplasate pe Str. Lujerului înainte şi după rond.La pasajul de la Nicolae Grigorescu nu sunt mari schimbări, noutatea fiind că se lucrează la proiectare pentru mutarea liniilor Tranelectrica. Reamintim că pasajul este finalizat în proporție de peste 90% încă din 2018, dar nu poate fi terminat deoarece trebuie mutate liniile de înaltă tensiune care trec pe deasupra pasajului și aparțin Transelectrica. Circulația pe sub pod a fost deschisă, iar acum Primăria Capitalei face ultimele lucrări pentru a permite deschiderea circulației pe sub pod spre strada Iuliu Hațeganu.Pasajul face parte din străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu care constă în lărgirea B-dului Nicolae Grigorescu la trei benzi pe sens, realizarea unui scuar median de 7-12 metri și lărgirea trotuarelor la 5 metri, construirea unui pasaj peste Dâmbovița. În etapa a doua artera va ajunge până în Șoseaua Olteniței.Proiectul a fost început în martie 2010 și ar fi trebuit încheiat la sfârșitul anului 2012. Lucrarea a fost însă blocată circa patru ani deoarece Consiliul General al Municipiului București nu a aprobat exproprierile, estimate la o valoare de 35 milioane lei (8 milioane euro). În urma unei licitații, valoarea proiectului a fost stabilită la 90 milioane lei. Lucrările au fost reluate în luna martie 2014. Exproprierile pentru prima etapă a lucrării sunt estimate la 30,9 milioane de lei.Anul acesta Primăria Capitalei a demarat procedurile de expropriere pentru etapa II a proiectului, continuarea lucrărilor de la pasaj până în zona intersecției Șos. Olteniței – Șoseaua Vitan Bârzești . Noua arteră va avea o lungime de 1,3 km, 6 benzi și 3 stații de autobuz. Lucrările se estimează că vor costa 63 milioane lei.Pe 16 august, Primăria Capitalei a început reconfigurarea Pieței Unirii. Proiectul vizează reorganizarea circulaţiei pe tronsonul dintre strada Halelor şi Splaiul Independenţei, iar lucrarile constau în:- Reconfigurarea insulei situată între strada Bibescu Vodă şi Piaţa Unirii, prin blocarea accesului din strada Bibescu Vodă,- Reconfigurarea alveolelor pentru staţiile STB prin delimitarea benzilor de circulaţie prin intermediul unor spaţii verzi construite cu borduri ridicate,- Delimitarea benzilor de circulaţie dedicate transportului în comun pe mijlocul Pieţei Unirii şi pe partea dreaptă a Splaiului Unirii, prin intermediul marcajelor şi/sau a stâlpişorilor, după caz,- Reconfigurarea insulelor din intersecţia Splaiul Unirii cu Splaiul Independenţei/Piaţa Unirii, respectiv dintre Piaţa Unirii şi B-dul Corneliu Coposu,- Crearea unei benzi auto suplimentare pe Splaiul Independenţei, prin mutarea trotuarului către parc cu 1,8 m,- Organizarea de şantier se va realiza cu afectarea minimă a vecinătăţilor cât şi a circulaţiei auto şi pietonale.Marius Coaje, consilierul pe infrastructură al primarului Gabriela Firea spune că restricțiile de circulație vor fi ridicate luni, lucrările de asfaltare fiind finalizate.Pentru lărgirea străzii Fabrica de Glucoză, circulația pe această arteră se desfășoară cu sens unic, dinspre autostrada A3 spre Calea Floreasca. Lucrările la acest obiectiv de investiții au avansat, la începutul lunii august 70% dintre rețelele edilitare fiind relocate și modernizate, iar zidul de sprijin aproape finalizat.”Se lucrează în continuare la viitoarea canalizare pluvială, iar relocarea stâlpilor de electricitate este aproape finalizată. Pe tronsonul cuprins între Calea Floreasca și strada Barbu Văcărescu a fost finalizat zidul de sprijin, a fost realizată decopertarea pe jumătate din lungime, iar umplutura cu balast a ajuns la peste 40%. De asemenea, au fost finalizate umpluturile la cotele de fundare și drenurile aferente zidurilor de sprijin. În ceea ce privește tronsonul dintre strada Barbu Văcărescu și Șoseaua Petricani, constructorul a luat decizia reproiectării, cu costuri minime de expropriere și execuție, a intersecției din zona străzii Chefalului. Au fost finalizate toate demolările, iar zidul de sprijin este ridicat în proporție de peste 85%. Pe sensul închis circulației auto au fost efectuate decopertări, săpături în vederea permiterii accsului la rețele, umpluturi la cotele de fundate și au fost începute lucrările pentru realizarea drenurile aferente zidurilor de sprijin. Relocarea rețelelor de utilități publice continuă. Într-un stadiu avansat se află lucrările la rețeaua de apă și canalizare, dar și la rețeaua de gaze naturale”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Primăria Capitalei pe 10 august.Municipalitatea a început pe data de 3 august 2018 lucrările de lărgire a străzii Fabrica de Glucoză de la două la patru benzi. Termenul de execuție este 15 luni, însă reprezentanții municipalității au promis inițial că va fi gata în 12 luni.Costul lucrării se ridică la 173 milioane lei, incluzând exproprierile. Lucrările sunt executate de Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L.-S.C. TRACON S.R.L.-S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L., valoarea contractului fiind de 48.228.719,48 lei fără TVA.Traficul pe Șoseaua Giurgiului se desfășoară cu dificultate din cauza lucrărilor Primăriei Sector 4 de înierbare a liniei de tramvai, pentru sistemul de irigații fiind punctual denivelări în carosabil. Lucrările de modernizare a arterei vizează atât partea carosabilă cât și cea pietonală, pe o lungime de 8 kilometri, pe ambele sensuri de circulație.În cadrul acestora, anumite tronsoane de pe Șoseaua Giurgiului vor fi lărgite, iar trotuarele vor fi astfel reconfigurate pentru a avea o lățime mai mare. Mai mult, vor fi amenajate noi locuri de parcare în spic, ajungându-se la un total de aproximativ 2.000 de parcaje publice, se arată pe site-ul Primăriei Sector 4.Totodată vor fi create piste pentru biciclete, pe ambele sensuri de circulație, iar spațiile verzi vor fi extinse și vor fi transformate în grădini publice, cu mobilier urban nou și zone de relaxare.La Răzoare în continuare șoseaua din zona stației Academia Militară este restircționată la două benzi pe sens în curba care dă în Șoseaua Panduri.De aseamenea, mai sunt lucrări de realizat și în zona pieței Drumul Taberei și intersecția dinspre parc, acolo unde se lucrează la realizarea acceselor de la stația tramvaiului 41 spre metrou.Lucrările de consolidare a podului CFR peste Calea Grivița vor mai dura până în luna noiembrie, însă acestea se vor derula în mare măsură doar noaptea, în intervalul 0:30 și 05:00.Deocamdată lucrările ce se execută țin de infrastructura podului, dar vor urma și lucrări care vor afecta liniile de tramvai care trec pe sub pod. ”Menţionăm faptul că, şi în etapa în care lucrarea va implica restricţii pe ambele sensuri ale liniei de tramvai, circulaţia autovehiculelor se va desfăşura în continuare tot pe câte o bandă de circulaţie, cu lăţimea de minimum 2,5 m, pe fiecare sens”, se arăta într-un comunicat al CFR.Contractul privind supralărgirea bulevardului este în valoare de aproximativ 73,5 milioane euro fără TVA, costul total al proiectului este de aproximativ 122 milioane euro.Primarul Gabriela Firea a precizat că noua arteră, care va avea aproximativ 6 km, va avea cale dublă de tramvai, 2 benzi de circulație pe sens, pistă de biciclete, trotuare și spații verzi între acestea și partea carosabila. Totodată, se va mai realiza si un nod intermodal (tramvai 41, autobuze și microbuze ale liniilor preorășenești) precum și o parcare de tip Park&Ride cu o capacitate de 300 de locuri, ce poate fi extinsă, ulterior, până la 500 de locuri, a mai precizat ea.Primele lucrări vor fi de demolare.Proiectul începe pe Bulevardul Ghencea, de la Terminalul Tramvaiului 41, traversează intersecția cu Str. Brașov, se continuă cu Prelungirea Ghencea, se intersectează cu principalele străzi și se termină la intersecția cu Centura Municipiului București, într-un nod intermodal. Toate intersecțiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate, iar cele cu străzile Brașov, Valea Oltului și Râul Doamnei vor fi semaforizate.Proiectul propus se va corela cu Nodul Rutier de la Domnești care se afla sub coordonarea CNAIR, prin care se realizează legătura cu Centura București.La toate cele de mai sus se mai adaugă și, conform informațiilor transmise de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.1 EXTINDERE RETELE DE APA POTABILA SI CANALIZARE IN ZONA DRUMUL GARII (BUCLEI,GARII, IORDAN DUMITRU, MAMAIA, MEDRESTI ,POIANA URSULUI, FIORDULUI), SECTOR 12 INLOCUIRE APA FOISORUL DE FOC, ZECE MESE, FERDINAND3 INLOCUIRE APA DECEBAL-UNIRII-MAXIMILIAN POPPER4 EXTINDERE RETEA PUBLICA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA A ORASULUI VOLUNTARI PE SOS. COLENTINA,5 INLOCUIRE RETEA APA-STR. RAMASAGULUI6 INLOCUIRE RETEA APA SOS. COLENTINA7 INLOCUIRE RETEA CANALIZARE-REPUNERE IN FUNCTIUNE COLECTOR GEORGE ENESCU8 INLOCUIRE RETEA APA SPL.INDEPENDENTEI( (INTRE COTROCENI SI EROII SANITARI)9 INLOCUIRE RETEA CANALIZARE SI APA STR. BLANARI, BACANI, SELARI10 INLOCUIRE RETEA CANALIZARE STRADA RADITEI S511 INLOCUIRE RETEA CANALIZARE HARICLEA DARCLEE S112 INLOCUIRE RETEA CANALIZARE LOGOFATUL TAUTU S313 INLOCUIRE RETEA APA JOASA PRESIUNE I.MIHALACHE S114 INLOCUIRE RETEA APA BUL.BARBU VACARESCU S215 INLOCUIRE RETEA APA STR. MATEI MILLO S116 INLOCUIRE RETEA APA STR. ZAMFIR MARCU S2