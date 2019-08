Capitalismul de stat: La un an de la preluarea serviciului de salubrizare de către Primăria Sector 3, numărul angajaților a crescut de la 574 la 1.300

Primarul Robert Negoiță a declarat în timpul ședinței de Consiliu Local că sunt ocupate doar 820 de posturi din cele 1.300, iar majorarea este necesară din cauza fluctuației de personal, în principal cel necalificat.”Avem mari probleme cu fluctuația personalului la salubritate. Calitatea profesională a celor care lucrează în acest domeniu este josnică. De exemplu, chiar dacă sunt angajați, nu au chef să vină la muncă, timp în care noi nu îi pontăm, dar trebuie să facem treaba în oraș. Este adevărat că suntem într-o analiză, dacă să-i dăm afară și să angajăm alții în loc, unde problemele sunt similare, sau acceptăm, au avut 3 zile o problemă cu familia, îi așteptăm, unii nu mai revin deloc. De asta trebuie să ne redimensionăm în sensul superior. Un alt aspect este că mi-au venit acum că au nevoie de șoferi, dar din cauze administrative care ne blochează și ne lasă să schimbăm organigrama doar de două ori pe an, adică la cel puțin 6 luni, le-am zis celor de la direcție asta, și să vină cu posturi suplimentare. Dacă are 1.300 de posturi, asta nu înseamnă că le ocupă, dar dacă are nevoie de oameni și nu sunt prevăzuți în organigramă, este o problemă că nu pot angaja. A preluat aproape tot această direcție, activitatea ADP-ului de curățenie la bloc de exemplu. Avem ocupate 820 de posturi acum, dar au tot preluat”, a explicat primarul Robert Negoiță.Liviu Mălureanu, consilier USR Sector 3, spune că de la înființare numărul de angajați ai direcției a crescut cu 126%, iar cheltuielile salariale ajung la 3,4 milioane lei/lună.„În data de 27.09.2018, după eliminarea Rosalului, Negoiță promitea revoluționarea serviciului de salubritate, printr-o structură de personal de 574 de persoane și servicii mecanizate. 11 luni mai târziu, serviciul de salubritate a devenit un mamut cu o schemă de personal de 1.300 de persoane, o creștere de 126%. Costurile lunare doar cu salariile ale acestui serviciu este de 3.400.000 lei, dar vor mai crește (probabil vor depăși 50.000.000 lei/an). La aceste costuri se adaugă restul costurilor (mașini și echipamente, consumabile, etc.)”, a declarat pentru HotNews.ro Liviu Mălureanu, consilier local USR Sector 3.Primăria Sectorului 3 a preluat activitatea de salubrizare din 14 septembrie 2018, după încheierea contractului cu Rosal. La vremea respectivă, Primarul Sectorului 3 declara că poate face curățenie mai bine și mai ieftin decât Rosal.