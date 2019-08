Primăria Sectorului 5 a luat spațiul în care activa ONG-ului lui Valeriu Nicolae: „Probabil o să folosesc casa proprie”

„Suntem revoltați de hotărârea Primarului Sectorului 5 care a decis să interzică, începând cu 1 Septembrie, activitatea voluntarilor care ajută săptămânal peste 100 de copii marginalizați să își facă temele în spațiul pus la dispoziție de școala nr. 136 din Ferentari. Frapantă aici însă, a fost micimea umană din spatele acestui gest. Primarul Daniel Florea, îngrijorat că Valeriu Nicolae - inițiator al programului ce lucrează de 12 ani cu peste 100 de copii în comunitatea din Ferentari - ar putea reprezenta un potențial pericol pentru funcția lui dacă ar vrea să candideze pentru pozitia de primar in sectorul său, a decis să blocheze printr-o hotărâre accesul voluntarilor și copiilor în spațiul din scoala 136, considerând că astfel îl poate șicana și intimida pe acesta. Valeriu Nicolae a declarat public de nenumărate ori că nu are nici o intenție să se mai implice în viața politică. Primăria invocă faptul că ar urma să desfășoare în acel spațiu un program similar pentru care s-au alocat 4.000.000 de euro, program care însă este identic cu cel desfășurat acolo de Policy Center for Roma and Minorities în mod GRATUIT. Conform rapoartelor realizate de către ONG-uri și instituții oficiale, cu acei bani se pot realiza astfel de proiecte în cel puțin încă 10 școli din Ferentari unde situația copiilor e la fel de gravă”, se arată în scrisoarea deschisă semnată de grupurile civice ( #activAG Pitești, Acțiunea Civică Galați, Asociația Platforma România 100, Canada Save Roșia, Corupția Ucide, Diaspora Milano, Geeks for Democracy, Grup Civic Cetățean Implicat, Grupul Civic Madrid Ro, Grupul Protestatari pentru Democrație Londra, Inițiativa România, Reset, #REZISTENȚA etc).

„PSD-ul a câștigat iarăși. Ilogic, mârlănesc și tipic cu oamenii lui Vanghelie, omul Partidei Romilor și cei de la UNPR. Au votat să bage 4 mil EUR pentru a face exact ceea ce facem noi minus dedicație tipică voluntarilor, partea de ajutor medical, administrativ, oftalmologic, hrană și urgențe pe care le făceam noi, în aceeași școală. Gratis, pe banii noștri. Asta o vor face numai cu o parte a copiilor și familiilor lor căci o bună parte nu pot intra în programul lor. Probabil o să vină cu salarii mai mari ceea ce o să forțeze o parte a celor de la Policy Center să muncească pentru ei lucru care o să-i afecteze negativ și pe cei de la Policy. Am ceva planuri pentru ce o să fac pentru a nu pierde copiii care sunt la cel mai mare risc de a nu se duce la școală și meditații pentru cei care au nevoie. Probabil o să folosesc casa proprie și o să încerc să cumpăr o altă casă care să funcționeze și ca adăpost pentru cei care au cea mai mare nevoie (femei și copii abuzați sau foarte vulnerabili din ghetou sau pentru alți oameni care au nevoie). O să o numim Casa Bună. USR, PLUS, PNL promit că pentru alegerile locale o să îmi iau o pauză profesională și o să fac tot ceea ce pot pentru a scoate PSD-ul de la primăria sectorului 5 și a Bucureștiului. Îmi fac și mutație pentru a mă asigura că pot vota pentru ambele primării. Asta a fost o victorie pirică și sper eu că printre ultimele victorii ale PSD-ului. România nu e PSD-ul. România mea e România sutelor de voluntari și a oamenilor cu bun simț care sfințesc locul unde sunt”, a postat Valeriu Nicolae pe pagina de Facebook.



Proiectul a stârnit numeroase controverse deoarece în spațiul respectiv voluntarii conduși de Valeriu Nicolae ajutau săptămânal, de 12 ani, peste 100 de copii marginalizați să își facă temele, iar mai multe organizații acuză într-o scrisoare deschisă adresată primarului Sectorului 5, Daniel Florea , că acești oameni sunt practic alungați.”Solicitarea Asociației Grupul de Acțiune Locală „Împreună dezvoltăm sectorul 5” se bazează pe faptul că este singurul Grup de Acțiune Locală din București care a obținut finanțare în etapa a III-a. Conform Ghidului Solicitantului, după câștigarea etapei a II-a, Grupul de Acțiune Locală obține în momentul lansării etapei a IV-a (finală) finanțarea proiectelor propuse prin asociație, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și Programul Operațional Regional 2014-2020 în valoare de 4.000.000 euro”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat de majoritatea PSD din Consiliul Local Sector 5.Înainte de ședința de Consiliu Local mai multe grupuri civice au cerut Primarului Sectorului 5 ridicarea imediată a interdicției impuse voluntarilor și copiilor de a mai folosi spațiul respectiv, iar aleșilor locali să se delimiteze de această acțiune și să respingă categoric decizia primarului.Valeriu Nicolae, cel care coordona voluntarii și ajuta copiii din Ferentari, a postat și el un mesaj pe pagina de Facebook, după aprobarea proiectului de hotărâre, în care critică decizia Primăriei.Primăria Sectorului 5 nu a prezentat încă o poziție publică în acest caz.În data de 04.10.2018, Asociația Grupul de Acțiune Locală "Împreună dezvoltăm Sectorul 5” a semnat contractul de finanțare nr.POCU/393/5/1/123630 cu titlul "Împreună dezvoltăm sectorul 5”, iar aceștia ar primi finanțare în valoare de circa 4 milioane de euro din fonduri europene prin programul POCA.În cadrul proiectului se vor desfășura următoarele activități, șase zile pe săptămână, inclusiv în perioada vacanței de vară:De asemenea, potrivit paginii de Facebook a GAL , una dintre intervenţiile în infrastructură pe care strategia de dezvoltare locală din proiectul “Împreună dezvoltăm Sectorul 5” le are în vedere este reabilitarea spaţiilor publice şi a zonelor pietonale din interiorul celor 8 blocuri din zona Zăbrăuţi, dar și construcția și dotarea unui Centru Multifuncțional cu o suprafața de minimum 500mp (P+2) în interiorul celor 8 blocuri din zonă pentru derularea de servicii educaționale, sociale, socio-medicale, culturale comunitare și de agrement.