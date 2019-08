780 de cetățeni au semnat pentru amenajarea unui parc pe terenul din Calea Vitan unde Primăria Sectorului 3 vrea să dezvolte un proiect imobiliar

780 de cetățeni din sectorul 3 au semnat pentru amenajarea unui parc pe terenul de 4 hectare din Calea Vitan 154 - 158. Acesta aparține Administrației Domeniului Public București, unde acționar este consiliul Local Sector 3, iar Primăria Sectorului 3 vrea să construiască acolo clădiri de birouri şi un ansamblu de locuinţe (2S+P+11 etaje). Semnăturile au fost strânse de reprezentanții USR și depuse la Primăria Capitalei, a anunțat marți Ana Maria Ciceală, consilier general USR.







"Noi am scris acest proiect şi l-am depus la Primăria Generală încă din luna aprilie. Din păcate, Gabriela Firea nu a pus proiectul pe ordinea de zi, aşa cum cerea legea, în 30 de zile. Astfel am vrut să vedem care este reacţia locuitorilor din cartierul Vitan la adresa proiectului nostru. Am împărţit flyere şi am strâns semnături pentru această idee şi, iată, oamenii s-au mobilizat şi în mod absolut impresionant au strâns 780 de semnături pentru susţinerea proiectului nostru. Este clar că lumea din acest cartier îşi doreşte un nou parc, un parc de patru hectare, lângă Stadionul Olimpia, pe Calea Dudeşti", a anunţat Ciceală, într-o postare video, pe pagina de Facebook a USR Sector 3.Primăria Sectorului 3, prin una dintre societățile la care este acționară - ADPB SA, vrea să construiască un cartier de blocuri cu 11 etaje pe Calea Vitan 154-158, lângă stadionul Olimpia. Blocurile ar urma să adăpostească birouri, locuințe și spații comerciale.Terenul are o suprafață de circa 42.000 mp și acum este folosit de ADPB SA, acolo fiind câteva sere și o parcare pentru utilaje.”Societatea Administrarea Domeniului Public București deține în folosință terenul din Calea Vitan nr. 154-158. Urmare a adresei societății ADPB SA, s-a identificat că imobilul din Calea Vitan poate prezenta o oportunitate, atât pentru societate, cât și pentru cetățenii Sectorului 3, în situația realizării unor investiții constând în clădiri de birouri și ansamblu de locuințe format din blocuri (2S+P+11E), spații comerciale și parcări. Aceste investiții vor activa zonele respective, având scopul de a îmbunătăți condițiile de trai, de a crește calitatea mediului construit, dar și de a avea un impact pozitiv asupra climatului social și economiei locale. Imobilul situat în Calea Vitan nr. 154-158 este compus dintr-un teren cu o suprafață de 41.910 mp și un număr de 27 construcții, unele aflate într-o stare avansată de degradare”, se arată în expunerea de motive a proiectului.În proiect nu se specifică nici cine va construi proiectul, posibil una dintre firmele de construcții ale primăriei, nici ce va face cu ele după ce va fi gata.