Gabriela Firea despre vinieta pentru București: Voi veni cu un proiect îmbunătățit după 1 octombrie, unde vor exista și excepții pentru cei care nu pot să înmatriculeze aici

Aceasta a declarat că va prezenta varianta îmbunătățită după 1 octombrie.





Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea să introducă o vinietă electronică de 10 lei/zi sau 1.900 lei pe an pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București și Ilfov și care doresc să circule în oraș, potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică. Mașinile non-euro, Euro 1 și 2 nu vor mai avea deloc acces în zona centrală a orașului, iar cele cu normă de poluare Euro 3 vor avea accesul permis numai în urma achiziţionării unei viniete electronice de 75 de lei/luna și 900 lei pe an.

”În urma publicării proiectului ”Oxigen pentru București” pe site-ul Primăriei am primit foarte multe mesaje din partea cetățenilor, îi asigur pe aceștia că am citit și mesajele și pro și contra, că am reținut toate observațiile făcute de bucureșteni și nebucureșteni. Vă invit și pe d-voastră consilierii generali de la toate grupurile politice să alăturați acestui demers de a avea un oraș curat, să luăm în serios problema poluării și să nu o mai politizăm. Proiectul prezentat de mine acum două săptămâni poate deveni proiectul nostru, voi trata cu maximă seriozitate toate propunerile pe care ni le veți trimite individual. În sinteză, cele mai multe observații sunt legate de imposibilitatea de a mai avea de la 1 ianuarie un autoturism înmatriculat în alt județ, dar care se deplasează în București fără vinieta B. Am ținut cont de observațiile care relevă faptul că sunt și situații de înțeles, care ar trebui să fie regăsite sub forma unor excepții. De exemplu, cetățenii care deși au domiciliul în București, nu pot înmatricula mașina aici deoareceau preluat un leasing de la o societate înregistrată pe raza altui județ și care garantează că la finalul leasingului își vor înmatricula autoturismul în Capitală. Sau cetățeni care sunt de bună-credință, înțeleg că nu este corect pentru Capitală să plătească taxe și impozite în alt oraș deși folosesc drumurile din București, dar neavând buletin de București, nu au posibilitatea fizică să înmatriculeze mașina aici. Am dat două exemple”, a declarat Gabriela Firea la începutul ședinței de Consiliu General, marți.