​​FOTO Primăria Capitalei a început să reabiliteze fațadele degradate a două clădiri de pe Calea Victoriei. Alte 15 vor intra în lucru până la finalul anului

Cele 17 clădiri ale căror fațade vor fi renovate sunt: Strada Șelari nr. 13, Strada Covaci nr.10, Strada Covaci nr. 14, Strada Gabroveni nr. 6-8, Strada Bacani nr. 4, Strada Franceză nr. 16, Piața Gării Filaret nr.2, Bd. Regina Elisabeta nr.16, Calea Victoriei nr. 103-105, Calea Victoriei nr. 54, Bd. Regina Elisabeta nr. 30, Bd. Carol I nr. 70, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 21, Splaiul Independenței nr.56, Splaiul Independenței nr. 58A, Calea Victoriei nr. 134, Calea Moșilor nr. 27.





Calea Victoriei 54 Foto: Hotnews

“Am parcurs, în ultimul an, o serie de etape prevăzute de legea care reglementează refacerea fațadelor, sute de proprietari au fost notificați iar acum avem o primă listă de 17 imobile incluse în planul de lucru al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Pentru 2 dintre acestea, lucrările au fost demarate în această săptămână, urmând ca, în celelalte cazuri, să înceapă pe măsură ce se obțin avizele și acordurile necesare și să le finalizăm până la sfârșitul acestui an. Este un alt program de amploare pe care Primăria Capitalei l-a lansat în acest an în domeniul fondului construit al Capitalei și care completează deja cunoscutul program de consolidare. Finanțarea este asigurată de la bugetul local, însă nu intră pe această listă imobilele încadrate în clasa I de risc seismic sau prevăzute pentru reabilitare termică, acestea fiind excluse de legislația în vigoare, întrucât necesită alt tip de intervenții”, a explicat primarul Gabriela Firea.Potrivit Legii fațadelor și ”Regulamentului de Intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor în Municipiul București", municipalitatea a stabilit zonele prioritare de intervenție, inventarierea clădirilor care necesită astfel de intervenții și a deținătorilor acestora. Totodată, Primăria Capitalei a stabilit legătura cu aceștia și i-a notificat cu privire la obligațiile legale ce le revin, de a lua măsuri pentru refacerea fațadelor, în cazul în care starea acestora pot pune în pericol viața, sănătatea, integritatea fizică sau siguranța populației.Deținătorii clădirilor au avut la dispoziție un termen de 60 de zile pentru a lua măsurile ce le revin, unele fiind inițiate deja pe cont propriu. O parte dintre deținători au optat să intre în programul municipal de refacere a fațadelor și au apelat la municipalitate, care a întocmit documentațiile aferente și care va realiza lucrările de execuție.