​DEZBATERE Cine trebuie să aibă grijă de grădina blocului: proprietarii sau primăria? La București și Iași, primăriile cheltuie zeci de milioane pentru asta. La Oradea, se ocupă proprietarii

Imaginile cu gazonul uscat au fost surprinse în curtea blocului de pe strada Aviator Burileanu nr. 6. După cum se poate vedea, gazonul este plantat sub copaci și nu are sistem de irigații.















Primăria Sectorului 6, prin Administraţia Domeniul Public şi Dezvoltare Urbană (ADPDU), a anunțat recent că va distribui gratuit semințe de gazon asociațiilor de proprietari, pentru a înverzi grădinile blocurilor.







„Aceasta este o şansă uriaşă prin care Sectorul 6 creşte verde. Suprafaţa spaţiilor verzi se poate majora considerabil în perioada următoare prin demararea acestei campanii la care pot adera absolut toate asociaţiile de proprietari din Sectorul 6. Aşa cum am promis, fac tot ceea ce se poate pentru dezvoltarea suprafeţelor verzi întrucât susţin crearea unui mediu cât mai sănătos, pentru familiile noastre. Pe lângă distribuirea gratuită a semninţelor de gazon, lucrătorii ADPDU vor instrui preşedinţii şi administratorii de bloc cum să amenajeze şi să întreţină gazonul pentru a obţine cele mai bune rezultate”, a declarat Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6.











Un exemplu de bună practică în zona Cișmigiu





Este vorba despre proiectul Grădina cu Oameni Cișmigiu, demarat în 2017 și implementat de echipa de voluntari din Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu. Totul a pornit de la faptul că o parte dintre locatari nu au dorit să cotizeze pentru amenajarea grădinii blocului Liric de lângă Parcul Cișmigiu, iar cei care doreau amenajarea au scris un proiect, au obținut un mic grant și s-au apucat de treabă. În cadrul proiectului s-au amenajat până acum 5 grădini din zonă, se măsoară nivelul de zgomot, s-au adus stupi și se face apicultură în mijlocul orașului, iar din când în când au loc ateliere de ornitologie și educație ecologică. Scopul proiectului este mobilizarea comunității pentru a îngriji mai bine spațiile verzi din jurul blocurilor și ridicarea nivelul de conștientizare asupra unor probleme legate de sănătate, sustenabilitate și mediu înconjurător.















Alex Opriță, unul dintre inițiatorii proiectului, a povestit pentru HotNews.ro cum s-au petrecut lucrurile.

”Noi ne-am apucat acum 3 ani și ideea de bază de la care am pornit a fost că doream să amenajăm curtea blocului unde locuim. Cei de la Asociație nu erau dispuși să finanțeze și am zis că dacă vrem ca lucrurile să se întâmple, trebuie să găsim finanțare. Am scris un proiect, am aplicat la un micro-grant, am făcut un mural în curtea interioară și așa mai departe. După aceea am zis să profităm de ocazie și să vedem dacă ar merge să lansăm un grup de inițiativă civică în cartier. Am lansat și grupul, am aplicat pentru un grant și mai mare, pe 3 ani, din care face parte și acest proiect cu amenajarea grădinilor. Eu grădinăream în fața blocului și mă enervam pentru că trecea lumea pe lângă mine și cei mai în vârstă ziceau ”Ce drăguț că tinerii fac, că nimeni nu face”, dar nici ei nu făceau. Așa am zis să facem acest proiect care este orientat pe 5 direcții: ecologie urbană, grădinărit, ornitologie, apicultură, poluare fonică”, a explicat Alex.





Acesta consideră că grădinile din fața blocurilor au un potențial foarte mare, care nu este exploatat.





”Grădinile din fața blocurilor au devenit doar un spațiu de tranzit, ele nu mai sunt folosite și ideea noastră a fost că fiecare are un hobby legat de natură și cum ar fi ca acest spațiu public, pe care nu-l percepe nimeni ca al nostru, să devină al nostru, iar acolo să ne putem manifesta o pasiune în mod constructiv, pentru ecosistem și comunitate. Ne-am propus să facem din aceste spații neîntreținute, neîngrijite, un fel de magnet pentru comunitate, să-i convingem pe oameni să se ocupe. Ca evenimente, avem ateliere de grădinărit primăvara și toamna, ne-am ales 4-5 grădini, în care plantăm, curățăm, săpăm și schimbăm fața grădinii cu un peisagist. Dar oamenii nu prea udă, nu se implică, chiar dacă folosesc spațiul”, povestește Alex Opriță.

















În ceea ce privește costurile, acesta spune că dacă oamenii doresc, o pot face fără nicio investiție, doar cu câteva unelte de grădinărit.







”Să amenajezi o grădină poate costa de la nimic până la cât vrei tu. Poți să înmulțești plantele de la alte grădini din cartier sau din a ta și nu te costă nimic, doar timp, mânuși și unelte. Poți să investești mai mult, să tai, să faci plantări, să elimini speciile invazive, sistem de irigare. Ne-am lovit și noi de chestia cu gazonul, dar i-am convins pe cei de la ascociația de proprietari să nu accepte. Ne-am terzit cu niște șanțuri săpate în fața blocului, pentru irigații, dar am zis nu, apoi au venit și le-au stupat. Noi nu ne-am dorit să punem gazon, am păstrat mai sălbatic, am folosit plante locale. Nu cred că este bine să ne dorim tipul de amenajări din Marea Britanie fiindcă ei au altă climă, iar la noi întreținerea ar costa foarte mult”, a mai explicat Alex Opriță.







Acesta crede că de întreținerea grădinilor blocurilor trebuie să se ocupe locatarii, iar Primăria trebuie să le pună la dispoziție și o cotă parte din banii pe care îi alocă acum pentru această activitate.





”Din punctul meu de vedere ar fi drăguț să se ocupe locatarii de grădina blocului, dar nu toți sunt dispuși, dar cred că la nivel de politici publice trebuie încurajați cei care fac asta, dacă cineva vrea să-și asume spațiul public din fața blocului, să i se dea cota parte care revenea ADP-ului pentru acel spațiu, ei pot calcula cât costă întreținerea pe mp, și să ai niște resurse să investești, fiindcă ai nevoie de niște bani. Noi locuim într-un cartier bun, am investit mii de euro în aceste grădini și sunt locatari care nu doresc să ude”, a mai povestit Alex Opriță.







Oradea





În Oradea spațiile dintre blocuri au fost repartizate spre îngrijire asociațiilor de proprietari.





”Există două componente ale acestor spații: zonele verzi, unde asociația are niște indicatori de întreținere - să tundă o dată pe lună gazonul, gardurile - și parcările. Asociațiile de proprietari administrează și parcările la noi, în sensul în care Primăria le amenajează, apoi le dă spre administrare asociațiilor. Asociațiile încasează bani de pe urma folosirii locurilor de parcare, în așa fel încât 90% din bani sunt venituri ale Primăriei, fiindcă Primăria a investit bani publici în acele locuri și 10% sunt la dispoziția Asociațiilor de proprietari pentru a asigura curățenia acestor parcări”, a explicat pentru HotNews.ro primarul orașului Oradea, Ilie Bolojan.







”Noi ne-am apucat de un an și jumătate de amenajarea spațiilor publice din jurul blocurilor. A fost fost o promisiune de campanie că voi încerca să fac administrația de proximitate, adică să mă duc de pe proiectele majore pe care le abordează de fiecare dată primarii, să mă duc spre problemele locale, fiindcă problema cea mai gravă a unei comunități mici, cum este un bloc, este dacă are o groapă în fața scării. Pentru că el cel puțin de două ori pe zi dă cu piciorul în ea, și pot să-i fac eu orice în fața Palatului Culturii, dacă el în fiecare zi dă cu piciorul în groapă, aceea este problema lui. Și ne-am apucat să facem spațiile publice, avem câteva zeci de hectare deja făcute în jurul blocurilor. Am început să tăiem gardurile vii, care în timp au îmbătrânit și au rămas niște bețe uscate în care se zgărie copiii. Punem gazon. Avem și gazon semănat, avem și rulouri, am pus și instalații de udare ca să mai economisim din timpul pe care un echipament l-ar folosi pentru udare”, a explicat Chirica pentru HotNews.ro.













Costurile sunt pe măsură. ”Cheltuim destul de mult, gazonul montat ajunge până la 4 euro/mp. Sumele anuale pe care le investim în întreținerea spațiilor verzi depășesc cam 20-22 milioane lei pe an - parcuri și grădinile din jurul blocurilor”, a mai spus primarul.