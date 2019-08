Vinieta de acces în București, posibil neconstituțională? Ce spun avocații, ce spune primăria, cum s-a întâmplat în alte orașe

„O taxa de acces în București pentru autovehiculele înmatriculate în alte județe ar fi neconstituțională dacă luăm în considerare art.25, alineat (1) din Constituție privind libertatea de mișcare -“Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept.” - coroborat cu art.16, alineat (1) - egalitatea în față legii. Există precedentul cu taxa de acces în Mamaia, anulată de câteva ori de instanțe, deși Radu Mazăre insista să o tot introducă. Practic, o măsură medievală. Vineta propusă de Gabriela Firea este un cost de plătit pentru acces în București, deci are aceeași natură juridică cu taxa de acces de la Mamaia, chiar dacă nu se pun bariere. De ce doar Ilfov, că sunt bucureșteni cu acte în regulă înmatriculate și în Giurgiu sau Ialomița, Olt sau Galați”, a declarat Valentin Mircea, pentru HotNews.ro.

”Măsura de a taxa diferențiat mașinile inmatriculate în afară Bucureștiului și Ilfovului încalcă Constituția și practică CJUE. Lansarea proiectului în spațiul public fără această minimă verificare dovedește încă odată incompetența administrației Firea. Printr o decizie din 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a contatat că intenția Germaniei de a introduce o taxa de utilizare a autostrăzilor doar pentru cetățeni străini încalcă dreptul european. De asemenea, printr o decizie din 2010, Curtea de Apel București a decis că taxa instituită de primarul Mazăre pentru intrarea în stațiunea Mamaia încalcă Constituția României. În decizia din 2019, CJUE a reținut că taxarea doar a cetățenilor străini încalcă dreptul la liberă circulație, principiul nediscriminării și liberă circulație a mărfurilor și serviciilor (căci mărfurile și serviciile străine ar deveni mai scumpe). În decizia din 2010, Curtea de Apel București a reținut că decizia autorităților din Constanța încalcă principiul nediscriminării prevăzut în Constituție. În plus, conform art 53 din Constituție, orice limitare a dreptului la liberă circulație se poate face doar prin lege, nu prin decizie a autorității locale. De exemplu, taxa de pod de la Cernavodă este prevăzută de OG 15/2002, cu valoare de lege”, a anunțat Nicușor Dan într-un comunicat de presă.



Prefectura Constanța a atacat în contencios-administrativ hotărârea, această fiind anulată în prima instanță. La recurs, în 2007 Curtea de Apel Constanța a decis că taxa este legală











În 2010, Curtea de Apel Bucureşti a obligat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) să dea o hotărâre prin care taxa de acces în staţiunea Mamaia să fie declarată discriminatorie. Concret, Curtea de Apel Bucureşti a dispus anularea hotărârii 528/15.10.2008 emisă de CNCD, prin care instituţia constată caracterul nediscriminatoriu al taxei instituite de Consiliul Local Municipal Constanţa





Tot în 2010, o femeie a obținut în instanță restituirea taxei plătite pentru accesul în stațiunea Mamaia. Această ceruse în instanţă anularea hotărârii Consiliului Local Constanţa referitoare la taxa de acces în staţiunea Mamaia. Decizia Curţii de Apel Bucureşti este irevocabilă.











Cum se întâmplă în alte țări

Londra

Londra a introdus taxa de congestie în februarie 2003 pentru mașinile care intră în centrul orașului. Inițial, aceasta era de 5 lire pe zi, în 2005 a ajuns la 8 lire, în 2011 la 10 lire, iar în prezent este 11,5 lire/zi. Taxa a fost implementată pentru a reduce poluarea și pentru a strânge fonduri pentru investiții în transportul public.





La intrarea în zona centrală sunt indicatoare rutiere care arată că te afli într-o zona unde taxa de congestie trebuie plătită.

Milano

Valentin Mircea, avocat, a declarat pentru HotNews.ro că este posibil că această taxă să fie declarată neconstituțională.Primarul Gabriela Firea a explicat însă că vinieta pe care dorește să o instituie municipalitatea nu poate fi comparată cu taxa de acces în stațiunea Mamaia.„Am avut și noi asemenea întrebări, ne-am consultat cu Direcția Juridic, ne-am luat măsurile pe cale juridică astfel încât să nu existe astfel de contestări”, a explicat Gabriela Firea.”Taxa de acces în stațiunea Mamaia a fost anulată de instanța deoarece avea caracter discriminatoriu și limita libertatea de circulație a persoanelor care posedă autoturisme înmatriculate în alt județ decât Constanța, chiar dacă aceste persoane achitau alte taxe de utilizare a arterelor rutiere (rovinieta). Vinieta Oxigen are același fundament juridic cu cel al RoVinietei instituită de Guvern. Nu este o taxa de acces ci achiziția unui tichet/ vinieta de utilizare a drumurilor publice ale municipiului București pentru categoriile de autoturisme care au un grad ridicat de poluare, fiind doar exceptate de la obligația achiziției vinietei cele care sunt cu grad redus de poluare sau electrice, conform normelor UE. Această vinieta este agreată de Comisia Europeană deoarece este prevăzută în PICA (Planul Integrat de Calitate a Aerului), document ce s-a elaborat la solicitarea Comisiei Europene”, a explicat Sorin Chiriță.Taxa de acces în stațiunea Mamaia a fost introdusă în 2003 şi a funcționat până în 2005 în baza unei hotărâri adoptate de Consiliul Local, pentru mașinile care nu erau înmatriculate în județul Constanța. Taxa era de 3 lei pentru fiecare intrare în stațiune, un abonament pentru 24 de ore costă 4 lei, iar cel pentru o săptămână 23 de lei.La jumătatea lunii iunie 2007, taxa de barieră a fost reintrodusă.În 2011, taxa a fost suspendată pe motiv că primăria nu mai are suficienți angajați pentru a se ocupa de bariere și dacă ar fi fost angajată o firma să colecteze taxa, atunci aceasta ar fi luat trei sferturi din suma încasată.Taxa de congestie se plătește în intervalul orar 07.00-18.00, în zile lucrătoare. Plata se poate face online sau prin SMS, în ziua respectivă, sau în ziua următoare, dar crește la 14 lire. Există și un sistem automat care, dacă te înregistrezi, identifică automat când ai fost în zona unde se plătește taxa, și se plătește la finalul lunii.În weekend, de sărbătorile legale, între Crăciun și Anul Nou, această taxa nu se plătește.Autoritățile verifică dacă șoferii au plătit taxa prin intermediul camerelor de luat vederi, apoi trimit amendă. Aceasta este de 130 de lire, iar dacă plătești în 14 zile se reduce la jumătate. Dacă nu ai plătit, după 28 de zile amendă ajunge la 195 lire, apoi se trece la executare.În primii 10 ani de la implementare s-au colectat din taxa de congestie 2,6 miliarde de lire, dintre care 1,2 miliarde s-au investit în dezvoltarea transportului public, potrivit Wikipedia.Pe lângă taxa de congestie, din luna aprilie 2017, în zona Westminster din centrul Londrei, autoritățile au decis că parcarea să fie mai scumpă cu 50% pentru mașinile diesel, potrivit The Telegraph. Astfel, parcarea în zona va costă cu 2,45 lire/ora mai mult decât tariful standard de 4,90 lire. Primarul Londrei a declarat că anual mor 10.000 de oameni din cauza poluării în capitală, iar dieselul are și el o vină importantă.Într-o altă zona a Londrei, Hackney, consiliul local a interzis pe câteva străzi parcarea tuturor mașinilor, cu excepția celor electrice, urmând să se aloce un milion de lire pentru a instala pe străzi stații de încărcare. În plus, din 2017, Primarul Londrei a anunțat că mașinile situate sub normă de poluare Euro 4 intră în centrul capitalei britanice contra unei taxe zilnice de 10 lire sterline, această adăugându-se la cele 11,5 lire, cât este "taxa de congestie".Milano a introdus taxa de congestie pentru intrarea în zona centrală în ianuarie 2012. Taxa se plătește luni, marți, miercuri și vineri între 7.30 - 19.30 și joi între 7.30-18.00, valoarea acesteia fiind de 5 euro/zi.Accesul în zona centrală "Cerchia dei Bastioni' se face prin 43 de puncte, monitorizate prin camere video.Tichetele pentru achitarea taxei de congestie pot fi achiziționate de la automatele de parcare, chioșcuri de presă, magazinele de tutun, punctele ATM ale Milano Transport Company și Intesa Sanpaolo, on line pe www.areac.it sau pe mobil și pot fi activate telefonic, online sau prin sms.Tichetul trebuie activat nu mai târziu de miezul nopții, în ziua următoare intrării în această zona.Motocicletele și scuterele, mașinile electrice, mașinile care transporta persoane cu dizabilități și cele care acordă primul ajutor nu plătesc această taxa.Și aici, șoferii care nu plătesc taxa sunt prinși cu ajutorul camerelor de supraveghere și amendați.În plus, în această zona, în intervalul orar în care se plătește taxa de congestie, este interzis accesul în zona centrală a mașinilor Euro 0 și a mașinilor Euro 0, 1, 2, 3 pe disel care au o lungime mai mare de 7,5 metri.Autoritățile au introdus această taxa pentru a scădea congestia în centrul orașului, a îmbunătăți transportul public și a strânge bani pentru a face piste pentru biciclete, spații pietonale. În plus, începând cu 13 februarie, accesul vehiculelor diesel Euro 4 fără filtru particule nu mai este permis în zona centrală a orașului "zona C".