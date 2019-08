Roxana Wring despre introducerea vinietei pentru accesul în București: O idee aplicată în alte orașe, dar care riscă să fie transformată în dezastru de Gabriela Firea

Ideea de a introduce o vinietă pentru accesul în București și interzicerea masinilor poluante în centru este aplicată și în alte orașe europene, fiind una bună, însă aplicarea ei ”heirupistă” riscă să o transforme într-un dezastru, avertizează Roxana Wring, consilier general USR, pe pagina de Facebook. Aceasta este de părere că astfel de decizii se iau după o analiză atentă a cifrelor, dar și după ce municipalitatea oferă facilități de transport celor care, descurajați de vinietă, vor dori totuși să meargă cu transportul în comun.







”Heirupismul” ca stil de management. Asta este ceea ce putem învăța din tot mandatul Gabrielei Firea. Cea mai recentă lecție, chiar astăzi când primarul a anunțat că introduce vinieta pentru București. Este o mostră de heirupism, la fel cum a fost, dacă vă mai aduceți aminte, banda unică ce a funcționat o singură zi pentru că a fost prost pregătită, prost anunțată și prost implementată. Avem acum aceeași situație. O idee aplicată în alte orașe, dar care riscă să fie transformată în dezastru de Gabriela Firea. Și explic de ce. În mod normal, astfel de decizii se iau după o analiză atentă a cifrelor. Nu am auzit de la actualul primar date precise despre câte astfel de mașini circulă zilnic în București, care este suma totală pe care speră să o obțină la bugetul local și cu cât va scădea poluarea din Capitală în urma introducerii acestei măsuri. Nu am auzit nici de facilitățile de transport vor fi oferite celor care, descurajați de vinietă, vor dori totuși să meargă cu transportul în comun. Unde să-și lase mașinile, ce noduri de transport vor avea la dispoziție sau ce variante ocolitoare. În lipsa acestor date absolut necesare – nu mai spun că era bine să fi avut un studiu de impact unde toate aceste lucruri să fie detaliate – nu am încredere că Gabriela Firea va reuși să facă ceva bun cu această taxă. Cel mult să o compromită ca idee și să o îngroape așa cum a făcut și cu altele”, a explicat pe pagina de Facebook consilierul general USR.







Roxana Wring este de părere că Gabriela Firea trebuia să pregătească introducerea acestei taxe de la începutul mandatului.







”Ce trebuia să facă un primar general? Încă din primul an de mandat trebuia să comande un studiu pe această problemă. Apoi să pregătească un plan integrat, în care introducerea vinietei să fie dublată de măsuri de sprijin (înnoirea parcului auto STB, parcări la marginea orașului, rute extinse, variante ocolitoare etc.). Apoi să pună în dezbatere această soluție. Apoi să o testeze și la final să anunțe că o va implementa. Altfel, vinieta va fi doar o sancțiune pe care oamenii o plătesc pentru incompetența primarului general. În lipsa facilităților de care spuneam, această vinietă nu va duce la reducerea traficului și a poluării. Ci doar la penalizarea oamenilor care nu au nicio altă variantă. Și nu din cauza lor, ci din cauza actualei administrații. Pe scurt, o idee ce ar putea funcționa, dar pe care Gabriela Firea se pregătește să o îngroape definitiv”, a scris Roxana Wring pe pagina de Facebook.