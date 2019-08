Nicușor Dan despre măsurile propuse de Gabriela Firea pentru reducerea poluării: Un nou gest de imagine. Adevăratele măsuri sunt șoseaua de centură, parcările park&ride, benzile unice

”Măsurile propuse azi de Primarul Capitalei sunt un nou gest de imagine, cu impact nesemnificativ atât asupra traficului, cât și asupra poluării. Adevăratele măsuri pentru reducerea traficului și a poluării sunt: șoseaua de centură, parcările "Park and Ride", o strategie de management a locurilor de parcare pentru tot orașul, un adevărat sistem de management al traficului, benzi unice pentru transportul în comun. Din păcate, pe niciuna din aceste componente esențiale ale programului electoral al Gabrielei Firea nu s-a făcut niciun progres notabil”, a anunțat Nicușor Dan într-un comunicat de presă.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea să introducă o vinietă electronică de 10 lei/zi sau 1.900 lei pe an pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București și Ilfov și care doresc să circule în oraș. Mașinile non -euro, Euro 1, 2, indiferent de județul unde sunt înmatriculate, nu vor avea deloc acces în zona centrală a orașului. Pentru autovehiculele din țară precum si înmatriculate în Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu norma de poluare Euro 3, accesul este permis numai în urma achiziţionării unei viniete electronice de tip Oxigen-C (Centru) adică 75 de lei/luna si 900 lei pe an. Măsurile ar urma să fie aplicate de anul următor. Proiectul va sta 45 de zile în dezbatere publică, apoi va fi supus aprobării Consiliului General.