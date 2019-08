Firea: Mașinile poluante nu vor mai avea acces în centrul Bucureștiului, din 3 ianuarie 2020 / Vinietă pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București și Ilfov

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea să introducă o vinietă electronică de 10 lei/zi sau 1.900 lei pe an pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București și Ilfov și care doresc să circule în oraș. Mașinile non -euro, Euro 1, 2, indiferent de județul unde sunt înmatriculate, nu vor avea deloc acces în zona centrală a orașului. Pentru autovehicule din țară precum si înmatriculate în Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu norma de poluare Euro 3, accesul este permis numai în urma achiziţionării unei viniete electronice de tip Oxigen-C (Centru) adică 75 de lei/luna si 900 lei pe an. Măsurile ar urma să fie aplicate de anul următor. Proiectul va sta 45 de zile în dezbatere publică, apoi va fi supus aprobării Consiliului General.





Circulația autovehiculelor în zonele restricționate, fără achiziționarea vinietei, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.000 lei.







”Cel mai important factor de poluare este circulația auto sufocană, iar numărul de autoturisme crește exponențial. În zona București-Ilfov sunt înmatriculate 1,6 milioane de mașini. La prima vederev pot sa pară măsuri dure, dar sunt insuficinte pentru gradul de poluare. (...) Bucurestiul a ajuns pe un nedorit loc 6 in topul celor mai poluate orase din Europa, iar Romania se afla, incepand cu anul 2011, in procedura de infrigement. A constata acest lucru și a nu face nimic inseamna ca suntem inconstienti”, motivează Gabriela Firea introducerea măsurilor.







261 autoturisme non Euro

7.000 Euro 1



113.000 - Euro 2

213.000 - Euro 3

440.000 Euro 4

253.000 - Euro 5

331.000 - Euro 6.

„Concret, vom introduce vinieta electronică pentru circulația rutieră pe drumurile publice din București. Prima categorie: pentru autoturismele înmatriculate în alte orașe sau state care tranzitează capitală, se va achiziționa vinieta electronică Oxigen-B (București) de acces pentru o zi care va costă 10 lei, iar pentru un an 1.900 lei. Dacă autoturismele înmatriculate în alte orașe sau țări sunt și cu grad ridicat de poluare, adică Non euro, Euro 1, Euro 2 vor fi complet interzise în Centrul Capitalei (pe care îl voi defini). Excepția fac doar mașinile din județul Ilfov unde în cea mai mare parte locuiesc tot bucureșteni și reprezintă zona metropolitan a capitalei. Pentru autovehicule din țară precum și înmatriculate în Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu normă de poluare Euro 3, accesul este permis numai în urmă achiziţionării unei viniete electronice de tip Oxigen-C (adică Centru) adică 75 de lei/luna și 900 lei pe an. A două măsură se referă la autoturismele înmatriculate în București și Ilfov, cu grad mare de poluare: Non Euro, Euro 1, Euro 2, care, că și cele înmatriculate în alte orașe sau state, vor fi interzise în Zona Centrală a capitalei care, de altfel, suferă cel mai mult din cauza poluării intense”, a declarat Gabriela Firea.







Cele cu norma de poluare Euro 3,4 5 si 6, hibride sau electrice au acces pe toate drumurile din București.





Zona centrală este definită astfel: : P-ta Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - şos. Ștefan cel Mare - str. Polonă - str. Mihai Eminescu - str. Traian - /bd. Nerva Traian - bd. Gheorghe Șincai - str. Lânăriei - Calea Şerban Vodă - bd. Mărășești - str. Mitropolit Nifon - bd. Libertății - Calea 13 Septembrie - str. Izvor – str. B.P. Haşdeu – str. Vasile Pârvan - str. Berzei - str. Buzești - P-ta Victoriei, inclusiv limitele acestuia.





Autoturismele vor fi monitorizate de 58 de camere pentru zona centrala și 146 de camere pentru restul orașului.









EXCEPȚII







Sunt exceptate de la plata vinietei câteva categorii de autovehicule care aparțin serviciilor publice comunitare, pentru situații de urgență, ambulanța, SMURD, pompieri ece, plus altele prevazute de legislația de specialitate, care se regăsesc în proiectul aflat în dezbatere publică.



Proiectul se va afla în dezbatere publică 45 de zile, iar la finalul lunii septembrie va fi supus aprobării CGMB.







Potrivit datelor furnizate de Gabriela Firea, în București și Ilfov sunt: