FOTO Gabriela Firea: Până la 1 septembrie se va relua circulația tramvaiului 41. Pasajul Ciurel, gata până la finalul anului

Circulația tramvaiului 41 se va relua până pe 1 septembrie, anunță primarul general, Gabriela Firea, într-un comunicat de presă. În plus, primarul general anunță că Pasajul Ciurel va fi gata până la finalul anului, în acest moment lucrările fiind realizate în proporție de 90%. În perioada următoare, se va lucra la suprastructura tablierului metalic, montarea și tensionarea hobanelor și bretelele pasajului.





„Conform grafiului de execuție, prima etapă a acestui proiect, Nodul Virtuții, se va încheia la sfârșitul acestui an, atunci când vom începe, în conformitate cu legislația în vigoare, testele statice și dinamice. După această etapă, Nodul Virtuții - acest obiectiv de investiții atât de așteptat de bucureșteni - va putea fi redat circulăției! De asemenea, începând cu dată de 1 septembrie, tramvaiul 41 va putea circula în această zona, înainte de începerea anului școlar. În ceea ce privește stadiul actual, am reușit să accelerăm ritmul lucrărilor, astfel încât, chiar ieri au fost montate ultimele două grinzi aferente tablierului metalic care face joncțiunea peste bulevardul Virtuții. Reamintesc faptul că acest proiect, inițiat în urmă cu 12 ani, a fost preluat cu un grafic de execuție de doar 10 %, iar în prezent, nodul Virtuții, componentă a acestei investiții, este realizat în proporție de peste 90%”, a declarat Gabriela Firea, joi, după o vizită făcută la șantier,







S-a dat ordinul de începere a proiectării etapei a doua









Primarul Gabriela Firea și reprezentanții Primăriei Capitalei au anunțat de mai multe ori pe parcursul anului 2018 că Pasajul de la Ciurel va fi gata în luna noiembrie 2018, termen asumat de constructor. Pe 15 octombrie 2018, însă, după o vizită pe șantier primarul Gabriela Firea a postat pe pagina de Facebook că Pasajul de la Ciurel este realizat în proporție de 90%.







Primăria Capitalei a demarat lucrările la drumul expres spre Autostrada București-Pitești în 2010, iar potrivit documentelor prezentate la vremea respectivă, artera, de 8,3 km, ar fi urmat să facă legătură între Splaiul Independenței și autostrada A1. Licitația pentru executarea lucrării a fost câștigată de către consorțiul JV Bogl - Astaldi - Euroconstruct -Tehnologica și Proiect București, termenul estimat pentru finalizare fiind de 35 luni, de la începerea lucrării, respectiv anul 2014.



Lucrările au fost oprite la câteva luni după ce au început atât din cauza litigiilor cât și din motive financiare. În 2014 au fost reluate, însă s-a lucrat cu viteza melcului.

Primarul Gabriela Firea spune că atunci când a preluat lucrarea, această era la 13%. Potrivit primarului Gabriela Firea, motivele blocajului au fost următoarele, nu s-au făcut plăți către constructor, nu au fost mutate rețelele edilitare, descărcarea arheologică a durat foarte mult.





Nodul Rutier Virtuții constă în traversarea raului Dambovita pe directia Splaiul Independentei-A1, prin intermediul unui pod hobanat (3 benzi de circulatie rutiera) si traversarea soselei Virtutii prin 2 poduri, cu 4 benzi de circulatie pe fiecare cale si cu asigurarea accesului prin rampe si bretele.













Pasajul de la Ciurel reprezintă prima etapă din străpungerea Ciurel - Autostrada București Pitești, o alternativă de ieșire din București la bd. Iuliu Maniu.În ceea ce privește cea de-a două etapă, (Nod Virtuții-Uverturii), Primarul General, Gabriela Firea, a anunțat că a dat ordinul de începere a proiectării. ”Doresc să subliniez faptul că am reușit să facem economii substanțiale prin refacerea coridorului de expropriere pentru că în proiectul inițial erau afectate mult mai multe clădiri care trebuiau expropriate. Totodată, am primit asigurări din partea constructorului că va alocă resurse umane suplimentare astfel încât lucrările să poată avansa cât mai rapid”, a explicat primarul general.Străpungerea Ciurel - A1 are 3 componente: Nodul Virtuții (care presupune un pasaj peste răul Dâmbovița și peste Șoseaua Virtuții cu descărcare în Cartierul Drumul Taberei), o altă secțiune până în Centură Bucureștiului și cea de a treia - din Centură Bucureștiului până în Autostrada A1.Proiectul urmărește realizarea unui drum expres care face legătură între Splaiul Independenței și Autostrada A1: se traversează Șoseaua Virtuții, apoi se poate ieși în cartierele Drumul Taberei și Militari, de acolo în Centură Bucureștiului și mai departe în Autostrada A1.