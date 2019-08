Nicușor Dan spune că ar reuși să câștige Primăria Capitalei cu 10 procente peste Gabriela Firea, dacă ar fi desemnat candidatul USR-PLUS. Datele unui sondaj realizat la comanda sa

El spune că are o susținere naturală la nivelul USR București, dar partidul nu a luat o decizie.







Întrebat dacă va candida independent, acesta spune că o va face dacă nu se va desemna un candidat unic al dreptei.







”Noi am trăit o experiență nefericită în 2016, când nu s-a reușit un acord pentru un candidat unic al dreptei, în condițiile în acre am avut vot într-un singur tur, și consecința o vedem. Eu sunt convins că va exista înțelepciune pentru desemnarea unui candidat unic al opoziției. În condițiile în acre nu se va ajunge la o astfel de înțelegere, da, voi candida, a mai spus Nicușor Dan.



La alegerile din 2016, Nicușor Dan a candidat la funcția de primar general și a obţinut 30,52 %. Gabriela Firea a obținut circa 42,9%, iar Cătălin Predoiu (PNL) circa 11 %.

Nicușor Dan a spus că a sperat că va avea susținerea partidelor de opoziție USR-PLUS, PNL, considerând că varianta cea mai bună pentru opoziție este un candidat unic la Primăria Capitalei. El a făcut publice datele unui sondaj care ar fi fost realizat la comanda sa și care arată că dacă ar fi candidatul opoziției ar devansa-o pe Gabriela Firea.”În urmă cu câteva luni am anunțat intenția mea de a candida la Primăria Capitalei, am spus că varianta cea mai bună pentru opoziție este un candidat unic. Și mi-am exprimat speranța că o să am susținerea partidelor de opoziție USR-PLUS, PNL. Azi vă prezint rezultatele unui sondaj de opinie pe care l-am comandat și care confirmă ceea ce spuneam în urmă cu câteva luni. Sondajul a fost făcut în ultima săptămână din luna iulie, pe municipiul București, pe 802 persoane și marja lui de eroare este de 3,4%. Principala întrebare la care au răspuns bucureștenii este ”Care este intenția de vot pentru primarul municipiului București?”, între persoanele carte au fost vehiculate în opinia publică. După cum vedeți, Gabriela Firea 29%, Nicușor Dan 28%, Rareș Bogdan 23%. A fost pusă o ipoteză de lucru în care eu aș avea susținerea alianței USR-PLUS, caz în care aș avea 41% și aș devansa-o pe Gabriela Firea cu 10%. Și au fost întrebați bucureștenii cine ar trebui să fie candidatul alianței USR-PLUS, în ipoteza în care această alianță singură, cei mai mulți bucureșteni spun că eu ar trebui să fiu candidatul acestei alianțe”, a declarat Nicușor Dan.”În USR, conform statutului, decizia o ia conferința municipală. Am început să am întâlniri cu membri filialelor de sector, și ceea ce am simțit este că am o susținere naturală la nivelul USR București. Dar nu a fost luată o decizie formală. Așa cum am spus, convingerea mea este că USR-PLUS, PNL trebuie să aibă un candidat comun fiindcă, după cum vedeți, Gabriela Firea are o încredere foarte mare în rândul bucureștenilor. Și pentru că Bucureștiul are niște probleme foarte serioase, care necesită o colaborare între primar și CGMB, ar fi ideal ca aceasta colaborare să fie formalizată înainte de alegeri, într-un protocol. Am avut niște discuții și cu PNL, nu s-a luat nicio decizie. PLUS este într-o alianță cu USR și USR-ul va lua o decizie ținând cont de decizia membrilor și cred că acest rezultat îmi acordă prima șansă”, a declarat Nicușor Dan.