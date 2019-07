Senatorul Vlad Alexandrescu o acuză pe Gabriela Firea că, sub masca ”restaurării” Parcului Cișmigiu, vrea să taie zeci de arbori seculari

Refuncţionalizarea modului de utilizare al parcului cu prezervarea şi punerea în valoare a compoziţiilor de mare calitate ale parcului cum ar fi: ansamblul Cetății, ansamblul Movilei, ansamblul Terasei trandafirilor, ansamblul Rondului Roman cu terasele de meditație, în concordanta cu cerințele de conservare şi cu cerinţele societăţii actuale;

Revitalizarea peisageră a parcului prin aplicarea unor măsuri eficente şi ştiinţifice de înlocuiri, toaletări, plantări, cu punerea în valoare reciprocă atât a vegetaţiei cât şi a ansamblurilor construite şi a oglinzii de apă, element definitoriu al parcului Cişmigiu;

Conservarea şi punerea în valoare a tuturor elementelor şi pieselor istorice inventariate;

Conservarea şi protejarea speciilor şi exemplarelor deosebite de vegetaţie şi arbori.

”Firea încearcă iar să distrugă Parcul Cișmigiu! Sub denumirea de "restaurare", Primăria Bucureștiului vrea să taie zeci de arbori seculari, plantați încă dinainte de cel de-al Doilea Război Mondial. Iar, pe locul lor, să construiască tot felul de gherete pe care să le ofere apropiaților partidului să-și deschidă afaceri în mijlocul parcului. Mutilează un parc monument istoric de importanță internațională de clasă A. 150 de ani am reușit să conservăm parcul, realizat în sec. XIX de arhitectul peisagist Karl Fr. Wilhelm Meyer, unul dintre cei mai buni peisagiști care a lucrat în România. Nu s-au atins de el nici comuniștii, nici rechinii imobiliari de după '89, deși au vrut. Am reușit să îl conservăm destul de bine până a venit această doamnă pe care alții o numesc "țoapă incultă" și care vrea să transforme parcul într-un bazar kitschos. O să facem tot ce putem pentru a opri acest lucru și să salvăm Parcul Cișmigiu. Mai jos, în imagine, vedeți planul de transformare a parcului într-un mic bâlci. În ilustrație, planul de amenajare a Grădinii Cișmigiu cu 16 spații comerciale (cu cerculețe roșii)”, a scris Vlad Alexandrescu pe pagina de Facebook.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune că nu se vor face defrișări."Dacă cineva are de gând să facă defrişări, pleacă acasă. Oricum nu se va face aşa ceva cu acordul meu. Sunt unul dintre oamenii care a militat şi în Parlamentul României, ca senator, să nu se taie niciun copac de niciunde. Cu atât mai puţin aş fi de acord să facă ceea ce spuneţi dumneavoastră: defrişări masive, să intrăm cu buldozere, să nu mai intre nimeni în zonă. Creaţi o atmosferă de apocalipsă pentru un proiect atât de necesar, în legătură cu care noi avem discuţii destul de avansate să putem să intrăm pe fonduri europene. Este vorba de 10 milioane de euro şi avem şanse şi ne vom înscrie imediat la primul anunţ de fond şi nu vom sta degeaba", a declarat Firea.Directorul ALPAB, Marius Albişor, a declarat însă că densitatea de arbori este foarte mare și nu crește iarba.Lucrările propuse sunt:”Intervenţiile şi folosința Grădinii Cişmigiu vor trebui corelate cu statutul de monument istoric al imobilului şi evoluția sa compoziţională, în integralitatea tuturor elementelor care îl alcătuiesc, principale şi auxiliare. Toate obiectivele şi obiectele aflate în cadrul acestui ansamblu sunt sub incidenta de protecție dată de Legea 422/2001 şi trebuie tratate cu atenţie pentru a aduce un aport echilibrat în cadrul parcului. Documentația de reabilitare a parcului istoric Grădina Cişmigiu prezintă avantajele asigurării unui confort sporit şi o calitate deosebită a spaţiului parcului, care va duce la înfrumusețarea edilitară a întregii zone a oraşului, posibilitatea desfășurării de activităţi recreative, educationale şi sportive într-un ansamblu peisager de valoare”, se arată în expunerea de motive semnată de primarul Gabriela Firea.