Primăria Capitalei va reabilita Parcul Cișmigiu, lucrările sunt estimate la 10 milioane de euro

Lucrările propuse sunt:



Refuncţionalizarea modului de utilizare al parcului cu prezervarea şi punerea în valoare a compoziţiilor de mare calitate ale parcului cum ar fi: ansamblul Cetății, ansamblul Movilei, ansamblul Terasei trandafirilor, ansamblul Rondului Roman cu terasele de meditație, în concordanta cu cerințele de conservare şi cu cerinţele societăţii actuale;

Revitalizarea peisageră a parcului prin aplicarea unor măsuri eficente şi ştiinţifice de înlocuiri, toaletări, plantări, cu punerea în valoare reciprocă atât a vegetaţiei cât şi a ansamblurilor construite şi a oglinzii de apă, element definitoriu al parcului Cişmigiu;

Conservarea şi punerea în valoare a tuturor elementelor şi pieselor istorice inventariate;

Conservarea şi protejarea speciilor şi exemplarelor deosebite de vegetaţie şi arbori.





Un alt proiect adoptat vizează construirea unui pod pietonal în Parcul Herăstrău, lângă calea ferată, acolo unde armata a construit un pod metalic provizoriu după ce în zonă mai mulți oameni care traversau pe calea ferată au fost călcați de tren. Valoarea lucrărilor este estimată la 2,2 milioane lei, iar timpul de execuție 8 luni.







”Intervenţiile şi folosința Grădinii Cişmigiu vor trebui corelate cu statutul de monument istoric al imobilului şi evoluția sa compoziţională, în integralitatea tuturor elementelor care îl alcătuiesc, principale şi auxiliare. Toate obiectivele şi obiectele aflate în cadrul acestui ansamblu sunt sub incidenta de protecție dată de Legea 422/2001 şi trebuie tratate cu atenţie pentru a aduce un aport echilibrat în cadrul parcului. Documentația de reabilitare a parcului istoric Grădina Cişmigiu prezintă avantajele asigurării unui confort sporit şi o calitate deosebită a spaţiului parcului, care va duce la înfrumusețarea edilitară a întregii zone a oraşului, posibilitatea desfășurării de activităţi recreative, educationale şi sportive într-un ansamblu peisager de valoare”, se arată în expunerea de motive semnată de primarul Gabriela Firea.”Investiția este propusă a se realiza în zona de nord a municipiului Bucureşti, amplasat pe diagonala verde albastră constituită de lacurile râului Colentina, respectiv pe lacul Herăstrău. In prezent există amenajată o trecere provizorie din elemente metalice de inventar închiriată de la Ministerul Apărării Naţionale care însa nu asigură posibilitatea deplasării ambarcațiunilor pe sub podul CF. Tipurile de lucrări prevăzute a fi executate au fost stabilite din punct de vedere tehnic şi economic cu scopul menţinerii viabilităţii, conservarea şi adaptarea structurii pietonale existente şi de siguranţă a circulaţiei la nivelul actual şi de perspectiva traficului atât pietonal cât şi cel al ambarcaţiunilor de agrement din dotarea A.L.P.A.B.”, se arată în expunerea de motive semnată de primarul Gabriela Firea.