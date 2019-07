Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General a introdus în legalitate cele 20 de companii cu hotărâri de înființare anulate de instanță

​Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General a introdus în legalitate, miercuri, cele 20 de companii cu hotărâri de înființare anulate de instanță, la cererea USR, fiindcă au fost adoptate ilegal, cu votul a jumătate plus unu din consilieri, nu cu două treimi așa cum prevede legea. Hotărârile de reconfirmare au fost aprobate cu 29 de voturi pentru, majoritate absolută. Aprobarea a fost posibilă după ce Guvernul Dăncilă a modificat prin Ordonanță de Urgență Codul Administrativ, astfel încât proiectele care vizează administrarea patrimoniului pot fi adoptate doar cu votul a jumătate plus unu din consilierii în funcție. Alianța PSD -ALDE nu are două treimi în Consiliul General, deci nu putea introduce companiile în legalitate fără votul opoziției.



Roxana Wring, consilier general și președintele USR București, este de părere că nici după modificarea Codului Administrativ companiile înființate nelegal nu pot fi aduse în legalitate.







„Nu le poate introduce în legalitate pentru că decizia instanței este definitivă. Nu poți legaliza ceva care a fost desființat printr-o decizie a instanței. Vom vota împotriva și vom ataca proiectele de hotărâre în instanță, în caz că vor fi adoptate pe 31 Iulie. Gabriela Firea continuă să sape la groapa în care se afundă Bucureștiul. RADET în faliment, proiecte de infrastructură blocate, zeci, sute de milioane de euro cheltuite pe niște companii declarate ilegale de instanța, faliment nedeclarat”, a declarat Roxana Wring pentru HotNews.ro.







”Văzând Decizia nr. 6504/22.11.2018 a Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, definitivă, prin care se anulează actele administrative care au avut ca obiect înfiinţarea de societăți pe acţiuni cu capital majoritar al municipalității care să presteze servicii publice (...)Având în vedere necesitatea de a conserva continua funcţionare a serviciului public gestionat, precum şi la obligaţia Municipiului Bucureşti de a furniza colectivităţii locale teritoriale aferente servicii publice absolut necesare, esențiale pentru asigurarea unui standard minim şi rezonabil de viaţă. Apare astfel necesară confirmarea intenției autorității deliberative de înfiinţare a acestei societăți invalidată de instanta judecătorească din cauza unui viciu de aprobare şi anume neadoptarea cu votul de 2/3 din numărul consilierilor generali fiind incidente prevederile art 45 alin 3 din Legea nr 215/2001. Viciul de care au fost afectate hotărârile CGMB anulate prin hotărâre definitivă a Curţii de Apel Bucureşti, se referă la lipsa majorității necesare a voturilor consilierilor ce intră în alcătuirea CGMB. Ca regulă şi de principiu, confirmarea utilizată în scopul acoperirii unui vici un act administrativ unilateral este afectat, ar trebui să îmbrace forma unei manifestări de voinţă care, prin maniera în care este formalizată/exteriorizată, să fie aptă să acopere/să asaneze viciul de care este afectat actul confirmat, astfel cum a fost emis iniţial un asemenea act. În aceste condiţii, dacă viciul este cel al lipsei majorității necesare a consilierilor membri ai C.G.M.B., atunci actul de confirmare ar trebui adoptat cu majoritatea care nu a fost realizată la data adoptării inițiale actului administrativ viciat”, se arată în expunerea de motive.







1. Compania Municipală Consolidări

2. Compania Municipală Iluminat Public București

3. Compania Municipală Eco Igienizare București

4. Compania Municipală Parking București

5. Compania Municipală Pază și Securitate București

6. Compania Municipală Turistica București

7. Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București

8. Compania Municipală Agrement București

9. Compania Municipală Imobiliara București

10. Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București

11. Compania Municipală Managementului Transportului București

12. Compania Municipală Managementul Traficului București

13. Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București

14. Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București

15. Compania Municipală Medicala București

16. Compania Municipală Sport Pentru Toți București

17. Compania Municipală Parcuri și Grădini București

18. Compania Municipală Publicitate și Afișaj București

19. Compania Municipală Tehnologia Informației București

20. Compania Municipală Cimitire București

În expunerea de motive semnată de Gabriela Firea se arată însă că intrarea în legalitate este posibilă.Companiile introduse în legalitate sunt:Reamintim că la ultima ședință de Consiliu General, majoritatea PSD -ALDE din Consiliul General a aprobat la ultima ședință bugetele acestora, deși hotărârile de înființare erau anulate, acestea ridicându-se pe anul 2019 la peste un miliard de lei, din care peste 300 milioane lei merg pe salariile angajaților, peste 6.000 până la finalul anului.Anul trecut Curtea de Apel București a anulat hotărârile de înființare ale celor 22 companii municipale, motivând că au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu dintre consilieri, față de două treimi cât prevede legea. USR are pe rol un proces pentru desființarea lor.