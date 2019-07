Primăriile din București au plantat mii de platani în ultimii ani. Specialiștii atrag atenția că pot provoca alergii și duc la înmulțirea tigrului de platan

​Primăriile din București au plantat în ultimii ani zeci de mii de platani, prețul unui arbore fiind între 200 și 2.000 lei. Acestor costuri se adaugă și cele de defișare a arborilor vechi și scoatere a rădăcinilor, fiecare operațiune ajungând până la 600 lei de arbore, deci încă 1.200 lei. Primarii spun că platanul este rezistent la poluare, nu cade la vânt, și are un aspect frumos, ceea ce este adevărat, aceștia motivând că trebuie înlocuiți cordușii și oțetarii care sunt fragili și fac mizerie. Specialiștii atrag atenția însă că, pe lângă prețul piperat, înlocuirea masivă a arborilor din București cu platani poate duce la pierderea unei suprafețe uriașe în cazul în care vor apărea vulnerabilități la o ciupercă sau insectă. În plus, platanii pot provoca alergii și vin la pachet cu tigrul de platan care transmite mai multe boli tropicale periculoase pentru om.





Dr. Cristian Iojă, Directorul Departamentului de Geografie și Mediu din cadrul Universității București, a explicat într-un interviu acordat HotNews.ro că platanul a venit la pachet cu tigrul platanului, o insectă care ciupește foarte tare și poate transmite la om boli tropicale.”Este problema acesta a vulnerabilității. Acum discutăm despre tigrul platanului. Este o specie care a venit împreună cu platanul și care se dezvoltă destul de periculos în momentul de față și a adus un alt spectru de boli în cadrul orașului, cum este febra galbenă, boli tropicale”, a declarat Cristian Iojă.Acesta a atras atenția și asupra faptului că plantarea în exces a unei singure specii poate ajunge rapid o vulnerabilitate pentru spațiile verzi din oraș. Adică, dacă platanul ar fi afectat de o insectă sau o ciupercă și s-ar usca, atunci am pierde o suprafață foarte mare de spațiu verde, foarte rapid.”Apoi este problema vulnerabilității spațiilor verzi pentru că toate speciile prezintă vulnerabilitate la anumiți dăunători. Când am o diversitate de arbori, rezistența spațiilor verzi este mai mare. Pentru că, de exemplu, dacă plopul are o problemă cu o ciupercă sau cu o insectă, ok, tăiem plopul și îl înlocuim, dacă apare doar în corpuri izolate, iar efectul asupra spațiilor verzi este mic. Dacă vorbim despre o specie care este aproape universal plantată la nivelul orașului și apare o problemă, gândiți-vă ce efect ar avea asupra spațiilor verzi. Ce ar însemna la nivel de cheltuieli de înlocuire? Ce ar însemna pentru oraș să nu mai aibă copaci pe suprafețe mari? Ar însemna niște dezechilibre termice pe care nici nu putem să ni le imaginăm”, a explicat Cristian Iojă.O altă problemă este cea a alergiilor. ”Platanul este o specie care are acei perișori foarte ușor de scos de vânt și care pot ajunge ușor în aer, ușor în plămâni, ușor pe pielea noastră și pot genera alergii sau crește vulnerabilitatea la alergii. Poate este mai ușor să plantezi o singură specie, dar la nivel de servicii ecosistemice, platanul nu creează nici așa multă umbră cum creează teiul sau speciile noastre autohtone și este și scump”, a mai declarat Cristian Iojă, Directorul Departamentului de Geografie și Mediu din cadrul Universității București.Și Dr. Paulina Anastasiu, Directoarea Grădinii Botanice București, atrage atenția asupra faptului că platanii pot produce alergii.”Pare că este business-ul preferat al primăriilor. Unele chiar își fac un titlu de glorie din a anunța câte mii de platani au plantat în fiecare sector, doar că probabil nu se știe sau nu se vrea a se ști faptul că platanul este una dintre speciile responsabile de alergii. Pe suprafața frunzelor, fructelor, a ritidomului se află perișori foarte fini care sunt foarte ușor luați de vânt și care ajung pe pielea noastră, în căile respiratorii, producând alergii. Sunt foarte mulți arbori care pot fi plantați, trebuie să se facă un studiu înainte, pentru a fi siguri că sunt cei mai potriviți. În orice caz, nu sunt recomandate speciile acestea care au perișori sau care produc polen foarte mult și sunt responsabile de alergii”, a explicat aceasta pentru HotNews.ro.