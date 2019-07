Ultimul episod din povestea casei de peste 100 de ani de pe strada Visarion 8, furată bucată cu bucată: proprietarii demolează fără autorizație ultimul zid. Primăria a aprobat construirea în loc a unui bloc

Reprezentanții municipalității spun că vor cere Inspecției de Stat în Construcții să verifice cazul.





”Având în vedere că reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții au efectuat verificări în anul 2017 și au dispus măsuri de punere în siguranță prin Procesul Verbal de Control încheiat în dată de 14.11.2017, în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București va solicită acestei instituții verificarea situației actuale și dispunerea măsurilor ce se impun”, se mai arată în răspunsul Primăriei Capitalei.







În ciuda ilegalităților flagrante petrecute cu imobilul de pe strada Visarion 8 în ultimii 10 ani, pe 31 mai 2019, Primăria Capitalei a autorizat pe teren un bloc cu două subsoluri, parter și 4 etaje cu funcțiunea de locuințe colective. Beneficiarul este Bodin Claudiu Roberto, potrivit datelor de pe site-ul Primăriei Capitalei.







”În ceea ce privește autorizația de construire eliberată de Direcția Generală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului București pentru adresa de pe Stradă Visarion nr. 8, precizăm că această a avut la baza extrasul de carte funciară care prezintă terenul liber de construcții, situație constatată și de Comisia zonală de monumente istorice care a eliberat avizul specific necesar autorizării. Subliniem faptul că autorizația de construire este emisă în temeiul legii, cu toate acordurile și avizele necesare”, spun reprezentanții Primăriei Capitalei.





Vecinii au sesizat autoritățile deoarece la fața locului nu era panou de șantier, așa cum cere lege, pe care să fie afișat numărul autorizației de demolare.





”Și eu și vecinii, am constatat cu surprindere încă din dimineața zilei de sâmbătă 13 iulie începerea unor lucrări de demolare a resturilor de construcție din strada Visarion nr.8 cu care imobilele noastre au limită comună de proprietate. Este o zonă protejată și cu toate acestea nu există niciun panou cu autorizația de desființare. Reprezentanții noii proprietare au refuzat să ne arate orice document care să ateste legalitatea lucrărilor, susținând că este vorba doar de o curățenie și de o punere în siguranță a zidurilor rămase. Cu toate acestea, se demolează cărămidă cu cărămidă resturile de construcții, s-a trecut și la zidurile de hotar, am fost nevoiți să sesizăm autoritățile pentru clarificarea situației. Nu avem niciun răspuns oficial până acum, invocându-se termenele prevăzute de lege. Autorizația nu este afișată în continuare, nu s-au luat măsuri de protecție a curților noastre contra căderilor de praf și de moloz care ne pun în pericol, fac aerul irespirabil, afectează spațiile verzi... Nu am făcut aceste demersuri de dragul reclamațiilor, vrem doar să ne asigurăm că lucrările de desființare de acum și cele de construcție, care înțelegem că vor urma, se fac cu respectarea legii. Mai ales că acum doi ani, proprietarul de atunci din Visarion nr.8 decisese fără nicio autorizație să-și facă intrare și din Căderea Bastiliei și pregătise deja buldozerele!”, a declarat pentru HotNews.ro Lidia Hartz, unul dintre vecini.









Filmul distrugerii







Visarion 8 - anul 1998







Visarion 8 - anul 2001







Visarion 8 - anul 2007







Visarion 8 - anul 2008







Visarion 8 - anul 2012







Visarion 8 - anul 2018







Visarion 8 - iulie 2019











Povestea imobilului arată incompetența, nepăsarea și posibil corupția unui sistem care nu este capabil să-și protejeze patrimoniul.În urma cu 12 ani, casa de pe strada Visarion, nr. 8 era întreagă, chiar bine întreținută. Din 2001 imobilul a fost lăsat în paragină. În 2007, tâmplăria a fost scoasă, iar ornamentele de pe fațadă au început să se degradeze. În 2008, proprietarii au încercat să o demoleze, dar la presiunea societății civile și a presei, autoritățile au intervenit și au oprit lucrările care se desfășurau ilegal. După acest episod, casa a rămas fără acoperiș, însă fațada a scăpat întreagă. Apoi, încet-încet, imobilul a fost lăsat nepăzit și a fost furat cărămidă cu cărămidă. Anul trecut, din frumoasa casă mai erau doar câteva bucăți de zid. Acum proprietarii le demolează și pe acestea.HotNews.ro a întrebat la Primăria Capitalei dacă a emis autorizație de demolare. Raspunsul primit este că nu era nevoie de o asemenea autorizație.”În urmă controlului efectuat în dată de 16.07.2019 de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București la imobilul din Str. Visarion nr. 8, sector 1, s-a constatat că se intervenea la elementele rămase de la construcția ce fusese cândva pe teren, lucrări ce fuseseră recomandate de un expert tehnic atestat MDRL prin Notă tehnică întocmită în dată de 10.07.2019, pentru stoparea pericolului iminent de prăbușire. În cadrul misiunii de control, proprietatul a prezentat adresa nr. 2006/01.08.2018 a Direcției pentru Cultură a Municipiului București în care se comunică faptul că s-a analizat documentația depusă pentru “desființarea clădirilor existente pe teren aflate în stare avansată de degradare în vederea eliberării amplasamentului” și “a decis respingerea/completarea documentației, întrucât cererea este fără obiect, conform Extras de carte Funciară 42081/14.5.2018 construcția nu mai există pe teren și conform vizitei Direcției pentru Cultură a Municipiului București, construcția nu mai există pe teren conform fișelor de vot ale membrilor Comisiei””, se arată în răspunsul trimis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Imobilul din str. Visarion nr. 8 nu este monument istoric, dar se află în perimetrul Zonei Construite Protejate nr. 12 - "bulevardul rezidențial Lascăr Catargiu", în conformitate cu Planul Urbanistic Zonal - Zone Construite Protejate, potrivit unui răspuns dat de municipalitate în 2018.În ultimii 10 ani imobilul a fost vândut de mai multe ori. Fiindcă au cerut autorizație de demolare în mai multe rânduri și nu au obținut, proprietarii au scos-o la vânzare pentru suma de 3 milioane de euro, în 2010. Atunci a fost făcut public și faptul că Primăria sector 1 și Consiliul local au aprobat un Plan Urbanistic de Detaliu care-i permite viitorului proprietar sa construiască un bloc de 5 etaje. Documentația de urbanism este aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 431 din data de 20 decembrie 2007. Proiectul nu are aviz de la Ministerul Culturii, deși legea prevede acest lucru. Între timp documentația a expirat. În 2014, proprietarii au venit la Primăria Capitalei și au cerut permisiunea de a construi un bloc cu 5 etaje, proiectul fiind discutat la Comisia Tehnică de Urbanism de pe lângă Primăria Capitalei. Membrii Comisiei de Urbanism au spus atunci că, întrucât proprietarul a lăsat în paragină clădirea istorică, până aceasta a dispărut, ca în mod evident, să poată construi o clădire mai mare, acesta ar trebui obligat să reconstruiască clădirea veche. Între timp toate aceste probleme s-au rezolvat.