Nicușor Dan anunță că a câștigat procesul în care Gabriela Firea îi cerea daune de 100.000 de euro fiindcă aceasta nu ar fi plătit cheltuielile de judecată

În decizia instanței se arată că Gabriela Firea poate cere reexaminarea în 15 zile de la comunicarea deciziei.







"Este mai mult o acţiune de interes public decât una privată: încrederea populaţiei în instituţiile statului poate fi afectată cu uşurinţă prin răspândirea în spaţiul public a unor informaţii eronate. În cele două speţe, ca şi cu alte ocazii peste care am trecut, se aduc acuzaţii total nefondate faţă de acţiuni municipale, fără nicio probă care să le susţină. Practicarea unor astfel de campanii defăimătoare, prin care se transmite în mod repetat că Primăria Capitalei ar prejudicia în vreun fel interesele populaţiei, are ca efect să scadă credibilitatea instituţiei publice. Doresc să descurajez astfel de comportamente în societatea românească, de aceea am ales singura cale pe care o mai avem la dispoziţie - cea legală. Nu este neapărat cea mai comodă cale, dar prefer să optez pentru o astfel de conduită decât să aleg - aşa cum au optat ei - pentru calea uşoară a manipulării publice", a declarat primarul Gabriela Firea.





Nicușor Dan a publicat și lista cu cele 16 procese pe care le-a câștigat până acum cu Primăria Capitalei în timpul mandatului Gabrielei Firea:





”În mai 2019 Gabriela Firea anunța cu mult patos că mă dă în judecată și îmi cere 100.000 euro pentru daune de imagine. A înregistrat la Tribunalul București dosarul 14027/3/2019. În 12 iulie Tribunalul București a anulat cererea de chemare în judecată pentru neplata cheltuielilor de judecată. Ce dovadă mai mare de incompetență decât să înaintezi un dosar în instanță, pe care să îl anunți public și pentru care să nu fii în stare să plătești taxa de timbru? Îmi pare rău că nu am apucat să ne judecăm pe fond în dosar. Ar fi fost o ocazie prin care bucureștenii să vadă cine minte și cine spune adevărul în chestiunile legate de București. Ar fi fost o dezbatere, în fața instanței, în locul dezbaterii publice pe realizările fiecăruia din ultimii 3 ani, pe care bucureștenii o așteaptă”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.“Anulează cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, GABRIELA FIREA, cu sediul în Bucureşti, b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, în contradictoriu cu pârâtul DAN NICUŞOR DANIEL. Cu drept la cerere de reexaminare, ce se va introduce la Tribunalul Bucureşti, în 15 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 12 iulie 2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”În luna mai 2019, Gabriela Firea a depus la Tribunalul Bucureşti două cereri de chemare în judecată împotriva Roxanei Wring, consilier general USR, şi a deputatului USR Nicuşor Dan, solicitând daune morale de 100.000 de euro pentru încălcarea dreptului la imagine.Potrivit unui comunicat transmis de către Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), ambele cereri sunt întemeiate pe faptul că cei doi pârâţi "au făcut publice, în mod repetat, afirmaţii false, calomniatoare, la adresa Primarului General şi a Primăriei Municipiului Bucureşti, în presă şi prin intermediul reţelelor de socializare online".- Curtea de Apel a anulat hotărârile de înfiinţare a companiilor municipale- Tribunalul Bucureşti a obligat RADET să îmi comunice informaţiile pe care refuză să le facă publice- Curtea de Apel București a anulat PUD-ul pentru complexul imobiliar pe spaţiul verde în Kiseleff 45- Curtea de Apel București a anulat autorizaţia de desfiinţare pentru imobilele din Christian Tell; Curtea de Apel București și Înalta Curte au respins cererile de revizuire- Curtea de Apel București a anulat autorizaţia de construire str. Dionisie Lupu- Tribunalul București a anulat autorizaţia de desfiinţare şi construire a Şcolii 80 - sediul Primăriei Sector 3- Tribunalul București a anulat utilitatea publică a proiectului Berzei - Buzeşti- Tribunalul București a anulat autorizaţiile de desfiinţare pentru Hotel Marna şi Casa Rădulescu- Tribunalul București a anulat autorizaţia de desfiinţare pentru Casa Eminescu- Tribunalul București a anulat autorizaţia de construire str. Berzei- Tribunalul București a anulat autorizaţia de desfiinţare pentru 3 imobile pe str. Berzei- Tribunalul București a anulat autorizaţiile de desfiinţare pentru 38 de clădiri în zona Berzei- Tribunalul București a anulat două autorizaţii de construire str. Berzei- Tribunalul București a anulat autorizaţia de desfiinţare pentru 4 imobile în zona Berzei.