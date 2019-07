Tarifele plătite de Primăria Sectorului 4 firmei Rosal pentru serviciile de salubrizare au crescut în medie cu circa 20% pentru anumite servicii la mai puțin de 4 luni de la semnarea contractului

Primarul Daniel Băluță a declarat pentru HotNews.ro că este vorba despre majorări legale, cauzate de modificarea legislației, creșterea salariilor și a prețului la carburant. Consilierii din opoziție nu îi împărtășesc punctul de vedere.

- colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere crește de la 213,78 lei/tonă fără TVA la 294,05 lei/tonă fără TVA, din care contribuția pentru economie circulară 30 lei; Creșterea este de +37,55 %.

- colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare 209,04 lei/tonă fără TVA la 267,30 lei (din care 30 lei taxa) pentru fracție umedă și 341,38 lei fracție uscată; Creșterea este de +27,87 % fracție umeda și +63,30 % fracție uscata.- colectarea și transportul deșeurilor provenite din amenajări interioare/exterioare crește de la 223,41 lei fără TVA /mc la 359,92 lei. Creșterea este de +61,10 %.



- colectarea cadavrelor animale de la 130,69 lei pe kg la 152,91 lei. Creșterea este de +17%.

- măturat mecanizat de la 2 lei/100 mp la 2,42 lei. Creșterea este de +21%.

- măturat manual de la 3,72 lei/100 mp la 4,51 lei. Creșterea este de +21,23%.

- întreținere de la 1,95 lei/100 mp la 2,42 lei. Creșterea este de +24,10%.

- stropit de la 0,43 lei/100 mp la 0,51 lei. Creșterea este de +18,60%.

- spălat cu presiune de la 0,77 lei/100 mp la 0,92 lei; Creșterea este de +19,48%.

- curățat manual zăpada de la 18,07 lei ora/om la 21,81 lei; Creșterea este de +20,69%.

- autospecială cu plug - 33 utilaje - de la tarif așteptare de la 133,89 lei ore/utilaj la 150,18 lei; Creșterea este de +21,66%.

-autospeciala cu plug - 4 utilaje - de la tarif aşteptare (utilaj + deservent) 71,61 lei ore/utilaj la 79,09 lei; Creșterea este de +10,44%.

- autospecială cu plug - 16 utilaje - de la tarif așteptare (utilaj + deservent) de 59,60 lei ore/utilaj la 67,09 lei. Creșterea este de +20,69%.

- freză zăpadă pentru trotuare de la 33,26 oră/utilaj la 38,05 lei; Creșterea este de +14,40%.

- tarif așteptare (utilaj + deservent) autospecială material antiderapant solid cu o capacitate de min. 5 mc - 20 utilaje de la 630 lei ore/utilaj la 696 lei. Creșterea este de +10,47%.





”În niciun caz nu au fost majorate tarifele. Este un contract de achiziție publică, făcut prin licitație publică deschisă, un acord-cadru de prestări servicii pe Legea 98. Legea permite să introduci servicii pe care nu le-ai avut inițial, într-un procent de 10% din valoarea totală a acordului-cadru și 10% pe contractele subsecvente dacă este cazul. Am făcut doar ce legea ne permite. În ceea ce privește majorările de care spuneți, licitația a fost începută în 2017 și terminată în 2018. Față de momentul ofertării au intervenit mai multe modificări de salarii, plus indexări de la carburanți, introducerea contribuției pentru economie circulară. Astea sunt motivele creșterii prețului. Este o formulă care trebuie aplicată. Plus încă trei luni de la data semnării contractului în care nu am avut voie să facem modificări”, a explicat primarul Daniel Băluță pentru HotNews.ro.

Opoziția nu este însă de acord cu primarul și reclamă posibile legalități.











”Cu o miză de 387,5 milioane lei, contractul de salubrizare din sectorul 4 pentru următorii 4 ani îl face pe Băluță să se bâlbâie într-un lung șir de ilegalități și incompetență. Iată, pe scurt, momentele principale ale unui film prost, care îl are ca protagonist pe Băluță, și din care locuitorii sectorului 4 rămân cu buza umflată și buzunarele golite:

- După ce s-a chinuit vreo 2 ani să facă o banală achiziție publică, timp în care instanțele judecătorești i-au dat peste mâini arătându-i ilegalitățile, în decembrie 2018 reușește să semneze un acord cadru cu Rosal Grup pentru salubrizarea sectorului;

- În doar 7 luni (ianuarie-iulie 2019) de la începerea activităților de salubrizare cu noul prestator, schimbă prevederile înțelegerii inițiale prin 3 acte adiționale, fără aprobarea consiliului local;

- În loc să ceară consiliului local să numească o comisie pentru negocierea tarifului de salubrizare, investește de la sine putere o comisie de negociere, făcând abstracție de orice idee de transparență, care, apropo, este cerută de legislația din domeniu;

- Contrar tuturor prevederilor legale din domeniu, în cele 7 luni, Comisia sau primarul nu prezintă Consiliului Local costurile care au stat la baza tarifului plătit de primărie prestatorului;

- Prin Actul Adițional nr. 1 introduce activități care nu au fost solicitate în procedura inițială de licitație pentru a fi ofertate de toți participanții. Astfel, activitatile de tipul “răzuit rigole“ și “spălat manual” au fost plătite deși nu făceau parte din documentația de atribuire;

- Prin Actul Adițional nr. 2 și contrar prevederilor acordului cadru inițial, pe care însuși pesedistul Băluță l-a semnat în decembrie 2018 și care exclude orice modificare retroactivă, va veni în fața consiliului local și va cere în ședința de luni, 15 iulie, o majorare cu 23% a tarifului plătit prestatorului din banii locuitorilor sectorului cu aplicare din luna...aprilie 2019;

- Actul Adițional nr. 3 introduce noi operațiuni de salubrizare care nu au fost solicitate în faza de atribuire a contractului, afectând grav în acest fel principiile pieței concurențiale;





”Astăzi, primarul Daniel Băluță cere Consiliului Local să aprobe contractul cadru și 3 contracte subsecvente:

- adăugare noi servicii ("răzuit rigole")

- mărimea tarifelor în medie cu 20% fără niciun fel de justificare

- adăugare noi servicii ("curățare blocuri de granit")





Serviciul prestat la ora actuală (lipsa colectării selective, autogunoiere învechite, lipsa unui dispecerat) nu justifică această mărire de tarif”, a postat acesta pe pagina de Facebook.

În plus, prin alte două acte adiționale au fost introduse servicii noi, răzuit rigole - 96,56 lei/100 mp fără TVA, spălat manual 16,41 lei fără TVA la 100 mp și curățare borduri/granit 68 lei/mp fără TVA. Primarul Daniel Băluță a cerut Consiliului Local să aprobe actele adiționale într-o ședință extraordinară convocată luni, acestea fiind aprobate cu ajutorul consilierilor PSD. Consilierii PNL și USR au anunțat pe paginile de Facebook că au votat împotriva.Iată câeva exemple cum vor crește tarifele, potrivit actului adițional aprobat 絜 luna aprilie și aprobat luni de Consiliul Local Sector 4:Răzvan Sava, consilier local PNL, este de părere că actele adiționale trebuiau aprobate întâi în Consiliul Local, abia apoi semnate de executiv.Prin proiectul de hotărâre pe care îl propune spre dezbatere și vot în ședința consiliului local de luni, 15 iulie 2019, Băluță realizează că a făcut o întreagă sarabandă de ilegalități și vrea să scape printr-un vot favorabil al consilierilor locali, care aparent i-ar asigura absolvirea de toate nelegiuirile făcute în ultimele 7 luni”, a scris Răzvan Sava pe pagina de Facebook înainte de ședința de Consiliu Local.Răzvan Sava îi cere primarului Daniel Băluță să prezinte consiliului local un raport complet cu: situația lucrărilor de salubrizare prestate de Rosal Grup, a plăților efectuate de primărie în cele 6 luni de contract, modul de stabilire a tarifului de salubrizare și procesele verbale ale întâlnirilor dintre prestator și comisia de negociere. ”În caz contrar, în termen de 48 de ore voi sesiza Curtea de Conturi și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pe tema suspiciunilor rezonabile de ilegalități privind derularea acestui contract”, mai scrie Răzvan Sava.Nici consilierul USR Guilhem Moulin nu este de acord cu propunerea de majorare a tarifelor.Voi vota împotriva acesta măriri de tarif care foarte probabil va ajunge la mărimea taxei de salubrizare.